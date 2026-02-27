Diyete rağmen kilo veremeyenler dikkat! Bilim insanları açıkladı: Meğer asıl sebebi...

Bilim dünyası, kilo verme sürecinde yaşanan o can sıkıcı duraklama döneminin ardındaki sinsi gerçekleri açıkladı. İşte bilime göre tartıdaki rakamların yerinde saymasının altında yatan sebepler.

YAĞ GİDİYOR AMA YERİNE GELENLER DE VAR!

Spor yapmaya başladığınızda vücudunuz yağ yakarken aynı zamanda kas kütlesini artırır. Kas, yağdan çok daha yoğundur. Yani aynaya baktığınızda inceliyor olsanız bile, tartıdaki rakam aynı kalabilir. Uzmanlar uyarıyor: Tartı size yalan söylüyor olabilir, vücut kompozisyonunuz değişiyor.

KORTİZOL TUZAĞI

Kilo verme stresi ve aşırı spor, vücutta kortizol hormonunu yükseltir. Bu hormon vücudun su tutmasına ve yağ depolama moduna geçmesine neden olur. Yani siz kendinizi zorladıkça, vücudunuz meğer "kıtlık var" sanıp yağlara daha sıkı sarılıyor. Bu yüzden kilo verirken stresli olmaktan ve kendinize aşırı yüklenmekten ziyade rahat olun. Hedefinize odaklanırken kendinize yüklenmeyin ve güveninizi kaybetmeyin.

SİNSİ ÖDEM

Yeni bir egzersiz programına başladığınızda kaslarınızda mikro yırtıklar oluşur. Vücut bu bölgeleri onarmak için su toplar. Yani bilime göre tartıda gördüğünüz o fazlalık yağ değil, vücudunuzun kendini tamir etmek için tuttuğu su. İşte bu yüzden kendinize yüklenmeyi bir kenara bırakın ve anın keyfini yaşayın. Her yerde olduğu gibi burada da stres baş düşmanımız...