'Bugün iftara ne yapsam?' diye düşünenlere pratik ve leziz tarifler! Ramazan'ın 23. günü iftar menüsü

'Bugün iftara ne pişirsem?' sorusuna iftara hazırlık yapan birçok kişi yanıt arıyor. Ramazan ayının 23. gününde göz doyuran ve lezzetli tariflerden oluşan bu iftar menüsünden faydalanabilirsiniz. 2 Nisan 2024 Salı gününe özel hazırlanan Ramazan iftar menüsünü özellikle misafir sofralarına da tercih edebilirsiniz. Büyük küçük herkesin damak zevkine uyan Ramazan menüsüne haberimizden ulaşabilirsiniz.
KREMALI MANTAR ÇORBASI TARİFİ
Malzemeler;
- 10 adet kültür mantarı
- Bir su bardağı süt
- Bir litre sıcak su
- 2 yemek kaşığı un
- Bir adet soğan
- 4 yemek kaşığı sıvı yağ
- Karabiber
- Tuz
Üzeri için:
Tarif;
- İlk olarak mantarları yıkayın ve ardından minik bir şekilde doğrayın
- Soğanları ince ince doğrayın
- Tencerede yağı ısıtın ve içine soğanları ilave edip kavurun
- Soğanların rengi pembeleşince içine mantarları ekleyin
- Mantarları sulanana kadar tencerede çevirin
- Şimdi unu ilave edin ve yaklaşık 2 dakika kavurun
- Ardından sıcak suyu, karabiberi ve tuzu tencereye alıp kaynamaya bırakın
- Su kaynadıktan sonra sütü ekleyin ve süt kaynayana kadar karıştırın
- Çorba kaynadıktan sonra altını kısın ve 10 dakika pişmeye bırakın
- Üzerine tereyağı eriterek servis yapabilirsiniz
KARNIYARIK TARİFİ
Malzemeler;
- 6 adet orta boy patlıcan
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 adet büyük boy kuru soğan
- 2 adet yeşil biber (iç harcı için)
- 350 gram kıyma
- 2 diş sarımsak
- 1/2 tatlı kaşığı biber salçası
- 1/2 tatlı kaşığı domates salçası
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 2 adet domates
- 6 adet orta boy yeşil sivri biber
- 1 avuç maydanoz
- Kızartmak için:
- 1 su bardağı ayçiçek yağı
Tarif;
- Bol suda yıkadığınız patlıcanları, pijamalı şekilde soyun ve tuzlu suda bekletin
- 3 yemek kaşığı zeytinyağını bir tavada kızdırın. Yemeklik doğradığınız 1 adet soğanı da üzerine ekleyip pembeleşene kadar kavurun. 2 adet doğranmış yeşil biberi ilave edip kavurmaya devam edin
- 350 gram orta yağlı kıymayı da ekleyin ve kavrulmakta olan soğanlarla birlikte renk alıp, suyunu çekene kadar pişirin
- Aralarda karıştırıp pişirme işlemine devam ederek sırasıyla; 2 diş sarımsak, yarım tatlı kaşığı domates salçası, yarım tatlı kaşığı biber salçası, 1'er çay kaşığı tuz ve karabiber ekleyin
- 2 adet küp doğranmış domatesi ekleyin, 5 dakika kadar pişirdikten sonra ocağın altını kısın ve bir avuç doğranmış maydanozu ekleyip son kez karıştırarak ocaktan alın
- Acısını alıp, pijamalı soyduğunuz 6 adet patlıcanı kızartın
- Fırına dayanıklı bir kaba yerleştirin
- Orta kısımlarından patlıcanları yarın
- Hazırladığınız iç harçtan bol bol ekleyin
- Patlıcanların üzerine birer cherry domates ve biber dilimleri ekleyin
- Karnıyarıkları önceden ısıtılmış 170 derece fırında 20-25 dakika kadar pişirdikten sonra, sıcak olarak, dilerseniz tereyağlı pirinç pilavı eşliğinde servis edin
TAM KIVAMINDA CACIK TARİFİ
Malzemeler;
- 2 su bardağı tam yağlı yoğurt
- 1 su bardağı soğuk su
- 4 adet orta boy salatalık
- 2 diş sarımsak
- İsteğe göre dereotu
- Tuz, kuru nane ve zeytinyağı
Tarif;
- Salatalıkları bol suyla yıkayarak kabuklarını soyun
- İster rende isterseniz küçük küpler halinde salatalığı doğrayın
- Yoğurdu ve soğuk suyu homojen bir şekilde karıştırıp kıvam verin
- Ezilmiş veya rendelenmiş sarımsağı yoğurdun içine atın
- Tuzunu ekleyerek üzerini dereotu, nane ve zeytinyağ ile süsleyin
- Dilerseniz içine buz da atarak ferah bir ara öğün olarak tüketebilirsiniz
KEMALPAŞA TATLISI TARİFİ
Malzemeler;
- 1 yumurta
- 1 çay bardağı yağ
- 1 çay bardağı yoğurt
- 1 bardak irmik
- 1 paket vanilin
- 1 paket kabartma tozu
- 1 bardak un
- Şerbeti için:
- 3 bardak su
- 2 bardak şeker
- 1 çay kaşığı limon suyu
Tarif;
- Bir kapta yumurtayı ve yağı çırpın
- Yoğurdu, irmiği, vanilyayı ve kabartma tozunu ekleyip karıştırın
- Unu yavaş yavaş ekleyerek karıştırmaya devam edin
- Yoğurarak ele yapışmayan bir hamur elde edin
- Hamurdan küçük toplar alarak fırın tepsisine aralıklı olarak dizin
- 180 derecede 20 dakika kadar pişirin
- Tatlı pişerken şerbeti hazırlamak için şerbet malzemelerini tencerede kaynayana dek pişirin
- Tatlıyı fırından çıkarın ve sıcakken soğuk şerbeti dökün
AFİYET OLSUN!