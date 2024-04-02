'Bugün iftara ne yapsam?' diye düşünenlere pratik ve leziz tarifler! Ramazan'ın 23. günü iftar menüsü

'Bugün iftara ne pişirsem?' sorusuna iftara hazırlık yapan birçok kişi yanıt arıyor. Ramazan ayının 23. gününde göz doyuran ve lezzetli tariflerden oluşan bu iftar menüsünden faydalanabilirsiniz. 2 Nisan 2024 Salı gününe özel hazırlanan Ramazan iftar menüsünü özellikle misafir sofralarına da tercih edebilirsiniz. Büyük küçük herkesin damak zevkine uyan Ramazan menüsüne haberimizden ulaşabilirsiniz.

KREMALI MANTAR ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler;

10 adet kültür mantarı

Bir su bardağı süt

Bir litre sıcak su

2 yemek kaşığı un

Bir adet soğan

4 yemek kaşığı sıvı yağ

Karabiber

Tuz

Üzeri için:

Tereyağı

Tarif;

İlk olarak mantarları yıkayın ve ardından minik bir şekilde doğrayın

Soğanları ince ince doğrayın

Tencerede yağı ısıtın ve içine soğanları ilave edip kavurun

Soğanların rengi pembeleşince içine mantarları ekleyin

Mantarları sulanana kadar tencerede çevirin

Şimdi unu ilave edin ve yaklaşık 2 dakika kavurun

Ardından sıcak suyu, karabiberi ve tuzu tencereye alıp kaynamaya bırakın

Su kaynadıktan sonra sütü ekleyin ve süt kaynayana kadar karıştırın

Çorba kaynadıktan sonra altını kısın ve 10 dakika pişmeye bırakın

Üzerine tereyağı eriterek servis yapabilirsiniz

KARNIYARIK TARİFİ

Malzemeler;

6 adet orta boy patlıcan

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet büyük boy kuru soğan

2 adet yeşil biber (iç harcı için)

350 gram kıyma

2 diş sarımsak

1/2 tatlı kaşığı biber salçası

1/2 tatlı kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

2 adet domates

6 adet orta boy yeşil sivri biber

1 avuç maydanoz

Kızartmak için:

1 su bardağı ayçiçek yağı

Tarif;

Bol suda yıkadığınız patlıcanları, pijamalı şekilde soyun ve tuzlu suda bekletin

3 yemek kaşığı zeytinyağını bir tavada kızdırın. Yemeklik doğradığınız 1 adet soğanı da üzerine ekleyip pembeleşene kadar kavurun. 2 adet doğranmış yeşil biberi ilave edip kavurmaya devam edin

350 gram orta yağlı kıymayı da ekleyin ve kavrulmakta olan soğanlarla birlikte renk alıp, suyunu çekene kadar pişirin

Aralarda karıştırıp pişirme işlemine devam ederek sırasıyla; 2 diş sarımsak, yarım tatlı kaşığı domates salçası, yarım tatlı kaşığı biber salçası, 1'er çay kaşığı tuz ve karabiber ekleyin

2 adet küp doğranmış domatesi ekleyin, 5 dakika kadar pişirdikten sonra ocağın altını kısın ve bir avuç doğranmış maydanozu ekleyip son kez karıştırarak ocaktan alın

Acısını alıp, pijamalı soyduğunuz 6 adet patlıcanı kızartın

Fırına dayanıklı bir kaba yerleştirin

Orta kısımlarından patlıcanları yarın

Hazırladığınız iç harçtan bol bol ekleyin

Patlıcanların üzerine birer cherry domates ve biber dilimleri ekleyin

Karnıyarıkları önceden ısıtılmış 170 derece fırında 20-25 dakika kadar pişirdikten sonra, sıcak olarak, dilerseniz tereyağlı pirinç pilavı eşliğinde servis edin

TAM KIVAMINDA CACIK TARİFİ

Malzemeler;

2 su bardağı tam yağlı yoğurt

1 su bardağı soğuk su

4 adet orta boy salatalık

2 diş sarımsak

İsteğe göre dereotu

Tuz, kuru nane ve zeytinyağı

Tarif;

Salatalıkları bol suyla yıkayarak kabuklarını soyun

İster rende isterseniz küçük küpler halinde salatalığı doğrayın

Yoğurdu ve soğuk suyu homojen bir şekilde karıştırıp kıvam verin

Ezilmiş veya rendelenmiş sarımsağı yoğurdun içine atın

Tuzunu ekleyerek üzerini dereotu, nane ve zeytinyağ ile süsleyin

Dilerseniz içine buz da atarak ferah bir ara öğün olarak tüketebilirsiniz

KEMALPAŞA TATLISI TARİFİ

Malzemeler;

1 yumurta

1 çay bardağı yağ

1 çay bardağı yoğurt

1 bardak irmik

1 paket vanilin

1 paket kabartma tozu

1 bardak un

Şerbeti için:

3 bardak su

2 bardak şeker

1 çay kaşığı limon suyu

Tarif;

Bir kapta yumurtayı ve yağı çırpın

Yoğurdu, irmiği, vanilyayı ve kabartma tozunu ekleyip karıştırın

Unu yavaş yavaş ekleyerek karıştırmaya devam edin

Yoğurarak ele yapışmayan bir hamur elde edin

Hamurdan küçük toplar alarak fırın tepsisine aralıklı olarak dizin

180 derecede 20 dakika kadar pişirin

Tatlı pişerken şerbeti hazırlamak için şerbet malzemelerini tencerede kaynayana dek pişirin

Tatlıyı fırından çıkarın ve sıcakken soğuk şerbeti dökün

AFİYET OLSUN!







