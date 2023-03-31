Bugün iftarda ne pişirsem diyenlere leziz tarifler! 31 Mart iftar menüsü

Ramazan ayında doğru ve dengeli beslenme hem vücut sağlığı hem de direnci için büyük önem taşıyor. Ramazanın 9. gününde lezzetli bir menü hazırlamak istiyorsanız bu iftar menüsüne şans verebilirsiniz. 31 Mart iftar menüsünde lokanta usulü mercimek çorbası, tantuni ve tiramisu bulunuyor.

9.GÜN İFTAR MENÜSÜ

LOKANTA USULÜ MERCİMEK ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler

1 adet soğan

1 çay bardağı sıvı yağ

1 adet havuç

2 su bardağı kırmızı mercimek

4 bardak sıcak su

2 çorba kaşığı tereyağı (miyane için)

2 çorba kaşığı un (miyane için)

2 bardak soğuk su (miyane için)

Yapılışı

İlk adım olarak 1 adet soğanı soyun ve ince ince kıyıp tencereye koyun.

1 çay bardağı sıvıyağ ile soğanı kavurun.

Ardından 1 adet havucu soyup yine küçük küçük doğrayın ve havuçları da soğanla beraber kavurun.

2 su bardağı kırmızı mercimeği iyice yıkayıp süzgeçten geçirin.

Yıkadığınız mercimekleri de tencereye koyun.

Soğanlar ve havuçla birlikte 5-10 dakika daha kavurduktan sonra tencereye 4 bardak sıcak su dökün.

Mercimekler 20 dakika kadar orta ateşte pişsin.

Bu sırada mercimekleri karıştırmayı ihmal etmeyin.

Mercimekler haşlandıktan sonra bir süzgeç yardımıyla havuç soğan mercimek karışımını yavaş yavaş ezerek süzüp bir başka bir tencereye alın.

Burada amacımız posanın süzgeçte kalması ve tencerede çorba olacak mercimek karışımını kalması.

Süzdüğünüz mercimeğin koyuluğuna göre soğuk su ekleyerek çorbanın kıvamını ayarlayabilirsiniz.

Süzme yerine isterseniz mercimeği, soğanı ve havucu blenderden da geçirerek çorbayı istenilen kıvama getirebilirsiniz.

Mercimek çorbasının lezzetine lezzet katacak ve sunumunu da güzelleştirecek miyane için bir tencerede 2 çorba kaşığı tereyağı eritin.

Tencereye 3 çorba kaşığı un ilave edin ve 2-3 dakika kadar unu kavurduktan sonra üzerine 2 bardak soğu su ekleyin.

Suyu dökerken karıştırmaya devam edin ki topaklanma olmasın.

Son olarak mercimeği orta ateşte pişmeye devam eden miyanenin üzerine yavaş yavaş dökün.

Bu sırada sürekli karıştırmaya devam edin.

Mercimek ve miyane karışınca 1 taşım daha kaynatın ve sonunda sıcak çorbanızı afiyetle içebilirsiniz.

Yanında kıtır ekmekle de servis edebilirsiniz.

TANTUNİ TARİFİ

Malzemeler

Salata için;

1 adet soğan

¼ demet maydanoz

1 adet domates

Sumak

Tavuk için;

1 adet tavuk göğsü

1 adet lavaş

1 yemek kaşığı sıvıyağ

1 yemek kaşığı su

Tuz

Karabiber

Kırmızı toz biber

Yapılışı

Salata yapımı ile başlanır. Salata için soğan piyazlık doğranır. Tuz eklenerek acısı gidene kadar ovulur.

Maydanoz kıyılır, domatesin kabukları soyulur ve küp küp doğranır.

Hepsi birleştirilir, tuz ve sumakla karıştırılarak kenarda bekletilir.

Tavuk göğsü önce ortadan ikiye bölünür, ardından küçük parçalar halinde doğranır.

Su da haşlanmaya bırakılır.

Haşlanan tavuk suyundan süzülür.

Tavaya sıvıyağ alınır, üzerine toz biber dökülür ve haşlanan tavuklar eklenir.

Su, tuz ve karabiber eklenerek karıştırılır.

Lavaş içerisine salata ve tavuk koyularak sarılır.

PRATİK TİRAMİSU TARİFİ

Malzemeler

Bir adet pandispanya keki

2,5 bardak süt

Bir paket labne peyniri

Bir adet yumurta

2 yemek kaşığı toz şeker

3 yemek kaşığı un

Yarım bardak sıcak su

Bir yemek kaşığı granül kahve

Yapılışı

Derin bir tencerenin içine sütü ve şekeri ekleyin. Şekeri sütün içinde mikser yardımıyla eriyene kadar çırpın.

Şeker eridikten sonra içine yumurtayı kırın ve karıştırın.

Ardından içine unu ilave edin ve ocakta muhallebi kıvamına gelene kadar karıştırın.

Muhallebi kıvamına geldikten sonra ocaktan alın ve ılımaya bırakın.

Muhallebinin ilk sıcaklığı çıktıktan sonra içine labne peynirini ekleyin ve mikserle pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın.

Pandispanyaı ıslatmak için granül kahveyi sıcak suda eritin.

Servis tabağına pandispanya kekinin bir katını alın ve kahvenin yarısı ile her yerini eşit bir şekilde ıslatın.

Kekin üzerine kremanın yarısını yayın. Diğer pandispanyayı da kalan kahveyle ıslattıktan sonra ikinci katı muhallebinin üzerine kapatın.

Kalan kremayla pastanın üzerini sıvayın.

Kakaoyu pastanın üzerine süzgeç yardımıyla serpin.

Buzdolabında pastayı bir gün dinlendirin

AFİYET OLSUN!

