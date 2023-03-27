Bugün iftarda ne pişirsem diyorsanız bu menü kaçmaz! 5. gün iftar menüsü

İftar menüleri doyurucu ve pratik yemek tarifleri içeriyor. Gün boyu tutulan orucun ardından doyurucu bir menü isteyenler için 5. gün iftar menüsünde; Domatesli şehriye çorbası, karnıyarık, tereyağlı pilav , cacık ve tulumba tatlısı yer alıyor.

5.GÜN İFTAR MENÜSÜ

DOMATESLİ ŞEHRİYE ÇORBASI

Malzemeler

3 adet domates

Yarım su bardağı arpa şehriye

4 su bardağı sıcak su ya da tavuk suyu

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

Tuz

Yapılışı

Domatesleri rendeleyin.

Tereyağını tencerede eritin.

Rendelenmiş domatesleri yağda kavurmaya başlayın.

Üzerine salçayı ekleyip iyice karıştırın.

Şehriyeleri de ilave edip hepsini kavurun.

Sıcak suyu tencereye ekleyin.

Şehriyeler kabarana kadar pişirip ocaktan alın.

Limon suyu ilavesiyle servis edin

KARNIYARIK

Malzemeler

Karnıyarık için:

6 adet orta boy patlıcan

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet büyük boy kuru soğan

2 adet yeşil biber (iç harcı için)

350 gram kıyma

2 diş sarımsak

1/2 tatlı kaşığı biber salçası

1/2 tatlı kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

2 adet domates

6 adet orta boy yeşil sivri biber

1 avuç maydanoz

Kızartmak için:

1 su bardağı ayçiçek yağı

Yapılışı

Bol suda yıkadığınız patlıcanları, pijamalı şekilde soyun ve tuzlu suda bekletin.

3 yemek kaşığı zeytinyağını bir tavada kızdırın. Yemeklik doğradığınız 1 adet soğanı da üzerine ekleyip pembeleşene kadar kavurun. 2 adet doğranmış yeşil biberi ilave edip kavurmaya devam edin.

350 gram orta yağlı kıymayı da ekleyin ve kavrulmakta olan soğanlarla birlikte renk alıp, suyunu çekene kadar pişirin.

Aralarda karıştırıp pişirme işlemine devam ederek sırasıyla; 2 diş sarımsak, yarım tatlı kaşığı domates salçası, yarım tatlı kaşığı biber salçası, 1'er çay kaşığı tuz ve karabiber ekleyin.

2 adet küp doğranmış domatesi ekleyin, 5 dakika kadar pişirdikten sonra ocağın altını kısın ve bir avuç doğranmış maydanozu ekleyip son kez karıştırarak ocaktan alın.

Acısını alıp, pijamalı soyduğunuz 6 adet patlıcanı kızartın.

Fırına dayanıklı bir kaba yerleştirin.

Orta kısımlarından patlıcanları yarın.

Hazırladığınız iç harçtan bol bol ekleyin.

Patlıcanların üzerine birer cherry domates ve biber dilimleri ekleyin.

Karnıyarıkları önceden ısıtılmış 170 derece fırında 20-25 dakika kadar pişirdikten sonra, sıcak olarak, dilerseniz tereyağlı pirinç pilavı eşliğinde servis edin.

TEREYAĞLI PİLAV

Malzemeler

2 su bardağı pirinç

2 tatlı kaşığı tuz

Sıvı yağ

2, 5 yemek kaşığı tereyağı

2, 5 su bardağı su

Yapılışı

İlk olarak pirinçleri derin bir kasenin içine alın. Ardından üstünü biraz geçecek şekilde sıcak su dökün ve kasenin içine yarım tatlı kaşığı kadar tuz atın ve bu halde yarım saat kadar yani su ılınıncaya kadar pirinçleri bekletin. Sonrasında pirinçlerin nişastasının gitmesi için pirinçleri bol su ile yıkayın ve süzgeç yardımı ile süzün.

Orta boy fazla derin olmayan bir tencerenin içine dibini tamamen kaplayacak bir şekilde sıvı yağı dökün ve yağı ısıtın. Süzdüğünüz pirinçleri tencereye ilave edin. Hemen ardından tencereye tam da pirinçler kavrulacağı zaman tereyağını da ekleyin. Bu şekilde bir süre pirinçleri hafif renkleri değişene dek kavurun. Kavurma aşamasında pirinçlerin dibini tutmaması için sürekli karıştırmaya devam edin.

Pirinçler kavrulduktan sonra tencereye 1,5 tatlı kaşığı kadar tuz ekleyin. Sonrasında içine 2,5 su bardağı kadar kaynamış su ilave edin. Tenceredeki pilavı kısık ateşte suyunu çekinceye ve pirinçler yumuşayıncaya kadar pişirin. Pilavınız piştikten sonra kapağı kaldırıp tencerenin üstüne bir bez ya da havlu koyun ve yeniden kapağı kapatın. Bu şekilde pilavınızın bir süre demlenmesini sağlayın. Ardından pilavınızı sıcak sıcak servis edin.

CACIK

Malzemeler

2 su bardağı tam yağlı yoğurt,

1 su bardağı soğuk su,

4 adet orta boy salatalık,

2 diş sarımsak,

İsteğe göre dereotu,

Tuz, kuru nane ve zeytinyağ.

Yapılışı

Salatalıkları bol suyla yıkayarak kabuklarını soyun.

İster rende isterseniz küçük küpler halinde salatalığı doğrayın.

Yoğurdu ve soğuk suyu homojen bir şekilde karıştırıp kıvam verin.

Ezilmiş veya rendelenmiş sarımsağı yoğurdun içine atın.

Tuzunu ekleyerek üzerini dereotu, nane ve zeytinyağ ile süsleyin.

Dilerseniz içine buz da atarak ferah bir ara öğün olarak tüketebilirsiniz.,

TULUMBA

Malzemeler

Tatlının hamuru için:

2 su bardağı su

2,5 su bardağı un

3 adet yumurta

3 yemek kaşığı irmik

1 yemek kaşığı limon suyu

1 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı toz şeker

Yarım çay kaşığı tuz

Tatlının şerbeti için:

2 yemek kaşığı limon suyu

3 su bardağı şeker

3 su bardağı su

Tatlıyı kızartmak için:

Ayçiçeği yağı

Yapılışı

İlk olarak tatlınızın şerbetiyle işe başlamalısınız. Şeker ve suyu bir tencerede pişirip kaynamaya başlayınca altını kısmalısınız. Kıvamı koyulaşana dek kısık ateşte 30-35 dakika daha pişirin. Sonrasında içine limon suyunu da ilave edin ve ılınmaya bırakın.

Şerbeti oda sıcaklığına geldiğinde buzdolabına kaldırın ve iyice soğutun. Tatlının hamuru için ise su, tereyağı, şeker ve tuzu ilave edin ve kaynatın. Unu eleyin ve kaynayan karışıma ilave edin. Ardından tahta kaşıkla iyice karıştırın ve altını kısın. 4-5 dakika civarı kısık ateşte karıştırarak pişirin ve ocaktan alın.

Hamuru oda sıcaklığına gelene dek dinlendirin. İçine ise teker teker yumurtaları ekleyin. Yumurtaları mikser ile birlikte hamura iyice yedirdikten sonra limon suyu ve irmiği de ilave edin ve tekrardan 5 dakika kadar mikserle karıştırın.

Sıvı yağı tencerenize alıp hamurdan soğuk yağa krema sıkma torbası ve yıldız uçla parçalar sıkmalısınız ve altını da kısık ateşte açmalısınız.

Kızarmış olan tulumbaları yağdan alıp soğuk şerbete atın ve sonrasında 2-3 dakika bekletin. Kevgir yardımıyla şerbetten aldığınız tatlılarınızı servis tabağına aktarıp servis edebilirsiniz.

AFİYET OLSUN!

