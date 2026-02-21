Bugün iftarda ne var? Ramazan’ın 3. günü iftar menüsü hazır!

Ramazan'ın 3. günü iftar menüsü, lezzet dolu tarifleriyle enfes bir sofra kurmanızı sağlayacak. İşte günün özel iftar menüsü ve tarifleri:
Anadolu’nun sevilen yöresel lezzetlerinden Topalak Çorbası, hem besleyici hem de oldukça doyurucu bir başlangıç.
Köftesi için:
1,5 su bardağı köftelik bulgur
1,5 su bardağı sıcak su
1 tatlı kaşığı biber salçası
3 tepeleme yemek kaşığı un
1 çay kaşığı tuz
Pişirmek için:
1 su bardağı haşlanmış nohut
1 adet kuru soğan
2 diş sarımsak
1 yemek kaşığı domates salçası
1 tatlı kaşığı pul biber
1 çay kaşığı tuz
7 su bardağı su
3 yemek kaşığı zeytinyağı
Bulguru geniş bir kaba alın, üzerine sıcak suyu ekleyin ve 15 dakika şişmeye bırakın
Şişen bulgura salça, un ve tuzu ekleyerek yoğurun. Gerekirse az miktarda su ilave edin
Harçtan misket büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın
Tencerede zeytinyağı ile doğranmış soğanı kavurun
Salçayı ekleyip kavurmaya devam edin
Üzerine 7 su bardağı suyu ilave edip kaynatın
Kaynayan suya nohut ve topalak köftelerini ekleyin
Tuz ve baharatları katıp yaklaşık 25 dakika pişirin
Sıcak sıcak servis edin
Hatay mutfağının gözdesi Belen Tava, kuzu eti ve sebzelerin fırında buluştuğu enfes bir ana yemek.
750 gr kuzu kuşbaşı
3 adet yeşil biber
2 adet kapya biber
2 adet soğan
4 diş sarımsak
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı biber salçası
2 adet domates
Tuz, karabiber, toz kırmızı biber, kekik
1 su bardağı su
Düdüklü tencereyi ısıtın ve kuzu etlerini yüksek ateşte kavurun
Tuz ekleyip karıştırın, ardından 1 su bardağı su ilave ederek kapağını kapatın
Basınç oluştuktan sonra yaklaşık 10 dakika pişirin
Buharı çıktıktan sonra kapağı açın
Doğranmış biber, soğan ve sarımsağı ekleyip kavurun
Zeytinyağı, tereyağı ve salçayı ilave edin
Küp doğranmış domates ve baharatları ekleyin
Son olarak suyu koyup 5 dakika kaynatın
Karışımı fırın kabına alın ve 200 derece fırında yaklaşık 30 dakika pişirin
Sıcak servis edin
Müceddere, bulgur, pirinç ve mercimeğin muhteşem uyumunu sofraya taşıyor.
Pilav için:
5 yemek kaşığı zeytinyağı
2 yemek kaşığı tereyağı
1 adet kuru soğan
1 çay kaşığı tuz
2 tatlı kaşığı biber salçası
2 tatlı kaşığı domates salçası
2 diş sarımsak
Yarım çay kaşığı karabiber
1 su bardağı pilavlık bulgur
1 su bardağı pirinç
3,5 su bardağı su
1 su bardağı haşlanmış yeşil mercimek
Servis için:
Yarım çay bardağı zeytinyağı
2 adet kuru soğan
1 çay kaşığı tuz
5 dal maydanoz
3 yemek kaşığı nar taneleri
Pirinci 15 dakika sıcak suda bekletip yıkayın ve süzün
Tencerede yağları eritip küp doğranmış soğanı tuzla birlikte kavurun
Salçaları, sarımsağı ve karabiberi ekleyip kavurmaya devam edin
Bulgur ve pirinci ilave edip 3-4 dakika kavurun
Sıcak suyu ve haşlanmış mercimeği ekleyin
Kapağı kapalı şekilde kısık ateşte pişirin
Ayrı tavada piyaz doğranmış soğanları zeytinyağı ve tuzla karamelize edin
Pilav suyunu çekince 10 dakika dinlendirin
Servis tabağına alıp üzerine kavrulmuş soğan, maydanoz ve nar taneleri serpin
Pratikliğiyle öne çıkan Milföyden Baklava, klasik baklava lezzetini zahmetsizce sofraya taşıyor.
Tatlı için:
4 adet milföy hamuru
1 çay bardağı dövülmüş ceviz
50 gram tereyağı
Şerbet için:
1,5 su bardağı su
1,5 su bardağı şeker
Şeker ve suyu kaynatıp şerbeti hazırlayın, soğumaya bırakın
Fırın kabını yağlayın, 2 milföyü tabana yerleştirin
Üzerine eritilmiş tereyağı sürüp ceviz serpin
Kalan milföyleri yerleştirip tekrar yağlayın
Kare şeklinde kesin
180 derece fırında 25-30 dakika kızarana kadar pişirin
İlk sıcaklığı çıktıktan sonra soğuk şerbeti üzerine dökün
İsteğe göre Antep fıstığı serperek servis edin
