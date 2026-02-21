Bugün iftarda ne var? Ramazan’ın 3. günü iftar menüsü hazır!

Ramazan'ın 3. günü iftar menüsü, lezzet dolu tarifleriyle enfes bir sofra kurmanızı sağlayacak. İşte günün özel iftar menüsü ve tarifleri:

TOPALAK ÇORBASI

Anadolu’nun sevilen yöresel lezzetlerinden Topalak Çorbası, hem besleyici hem de oldukça doyurucu bir başlangıç.

Malzemeler

Köftesi için:

1,5 su bardağı köftelik bulgur

1,5 su bardağı sıcak su

1 tatlı kaşığı biber salçası

3 tepeleme yemek kaşığı un

1 çay kaşığı tuz

Pişirmek için:

1 su bardağı haşlanmış nohut

1 adet kuru soğan

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı pul biber

1 çay kaşığı tuz

7 su bardağı su

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı

Bulguru geniş bir kaba alın, üzerine sıcak suyu ekleyin ve 15 dakika şişmeye bırakın

Şişen bulgura salça, un ve tuzu ekleyerek yoğurun. Gerekirse az miktarda su ilave edin

Harçtan misket büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın

Tencerede zeytinyağı ile doğranmış soğanı kavurun

Salçayı ekleyip kavurmaya devam edin

Üzerine 7 su bardağı suyu ilave edip kaynatın

Kaynayan suya nohut ve topalak köftelerini ekleyin

Tuz ve baharatları katıp yaklaşık 25 dakika pişirin

Sıcak sıcak servis edin

ANA YEMEK: BELEN TAVA

Hatay mutfağının gözdesi Belen Tava, kuzu eti ve sebzelerin fırında buluştuğu enfes bir ana yemek.

Malzemeler

750 gr kuzu kuşbaşı

3 adet yeşil biber

2 adet kapya biber

2 adet soğan

4 diş sarımsak

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı biber salçası

2 adet domates

Tuz, karabiber, toz kırmızı biber, kekik

1 su bardağı su

Yapılışı

Düdüklü tencereyi ısıtın ve kuzu etlerini yüksek ateşte kavurun

Tuz ekleyip karıştırın, ardından 1 su bardağı su ilave ederek kapağını kapatın

Basınç oluştuktan sonra yaklaşık 10 dakika pişirin

Buharı çıktıktan sonra kapağı açın

Doğranmış biber, soğan ve sarımsağı ekleyip kavurun

Zeytinyağı, tereyağı ve salçayı ilave edin

Küp doğranmış domates ve baharatları ekleyin

Son olarak suyu koyup 5 dakika kaynatın

Karışımı fırın kabına alın ve 200 derece fırında yaklaşık 30 dakika pişirin

Sıcak servis edin

YAN LEZZET: MÜCEDDERE

Müceddere, bulgur, pirinç ve mercimeğin muhteşem uyumunu sofraya taşıyor.

Malzemeler

Pilav için:

5 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı tereyağı

1 adet kuru soğan

1 çay kaşığı tuz

2 tatlı kaşığı biber salçası

2 tatlı kaşığı domates salçası

2 diş sarımsak

Yarım çay kaşığı karabiber

1 su bardağı pilavlık bulgur

1 su bardağı pirinç

3,5 su bardağı su

1 su bardağı haşlanmış yeşil mercimek

Servis için:

Yarım çay bardağı zeytinyağı

2 adet kuru soğan

1 çay kaşığı tuz

5 dal maydanoz

3 yemek kaşığı nar taneleri

Yapılışı

Pirinci 15 dakika sıcak suda bekletip yıkayın ve süzün

Tencerede yağları eritip küp doğranmış soğanı tuzla birlikte kavurun

Salçaları, sarımsağı ve karabiberi ekleyip kavurmaya devam edin

Bulgur ve pirinci ilave edip 3-4 dakika kavurun

Sıcak suyu ve haşlanmış mercimeği ekleyin

Kapağı kapalı şekilde kısık ateşte pişirin

Ayrı tavada piyaz doğranmış soğanları zeytinyağı ve tuzla karamelize edin

Pilav suyunu çekince 10 dakika dinlendirin

Servis tabağına alıp üzerine kavrulmuş soğan, maydanoz ve nar taneleri serpin

TATLI: MİLFÖYDEN BAKLAVA

Pratikliğiyle öne çıkan Milföyden Baklava, klasik baklava lezzetini zahmetsizce sofraya taşıyor.

Malzemeler

Tatlı için:

4 adet milföy hamuru

1 çay bardağı dövülmüş ceviz

50 gram tereyağı

Şerbet için:

1,5 su bardağı su

1,5 su bardağı şeker

Yapılışı

Şeker ve suyu kaynatıp şerbeti hazırlayın, soğumaya bırakın

Fırın kabını yağlayın, 2 milföyü tabana yerleştirin

Üzerine eritilmiş tereyağı sürüp ceviz serpin

Kalan milföyleri yerleştirip tekrar yağlayın

Kare şeklinde kesin

180 derece fırında 25-30 dakika kızarana kadar pişirin

İlk sıcaklığı çıktıktan sonra soğuk şerbeti üzerine dökün

İsteğe göre Antep fıstığı serperek servis edin

AFİYET OLSUN!