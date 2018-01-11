MAGAZİN

Bugün Kıvırcık Ali aramızdan ayrılalı 7 sene oldu!

MAGAZİN HABERLERİ | 11.01.2018 11:52 | Son Güncelleme 6 saat önce

Kıvırcık Ali ölüm yıl dönümünde unutulmadı. Çok genç yaşta geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Kıvırcık Ali, kendi şarkılarıyla anılıyor. Pek çok sosyal medya kullanıcısı türkücüye olan sevgilerini dile getiriyor. Kıvırcık Ali kimdir? Ne zaman öldü?

Bugün Kıvırcık Ali aramızdan ayrılalı 7 sene oldu!

Türk halk müziği sanatçısı Kıvırcık Ali, vefatının 7. yılında büyük bir özlemle anılıyor. Gül Tükendi Ben Tükendim, Isırgan Otu, Üçüncü Gurbet, Hepimize Yeter Dünya albümleriyle tanınan Kıvırcık Ali'nin bilinmeyenlerini derledik.

KIVIRCIK ALİ'NİN GERÇEK İSMİ NE?

Aşık Ali adlı bir halk ozanının oğlu olan Ali Özütemiz ya da bilinen adıyla Kıvırcık Ali, Tokat'ın Turhal ilçesinin Erenli köyünde 11 Ekim 1968'de doğdu.

İlkokulu bitirdikten sonra okumadı. 1983 yılında İstanbul'a geldi ve saz yapım atölyesinde çalışmaya başladı. Bu sırada katıldığı bir ses yarışmasında aşıklama dalında birinci oldu.

Bir yandan konfeksiyon atölyesinde çalışırken, solfej dersleri alarak ve düğünlerde saz çalarak müzikle ilgisini sürdürdü. 

1992 yılında Aşık Nuri Yücel'in Hapishane Ranzaları 2 isimli albümüne bağlamasıyla katılarak ilk profesyonel stüdyo çalışmasına başlamış oldu.

1994-1998 yılları arasında yaptığı albümler piyasaya sürülmedi fakat bu sürede başta Aşık Nuri Yücel olmak üzere birçok sanatçının albümünde sanat yönetmenliği yaptı.

1995'te iki arkadaşı ile birlikte Grup Turnalar'ı kurdu ve Türkülerden Türkülere Yol Eyledik ve Türküler Kimliğimiz adlı iki albüm çıkarttı.

1999'da ilk solo albümü Gül Tükendi Ben Tükendim'i hazırladı ve aynı sene İber Müzik etiketiyle piyasaya sürüldü.

Türkiye'de ve Almanya'da çok sayıda konser verdi, televizyon programlarına katıldı. Bestelerini birçok sanatçı seslendirdi.

TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ

Kıvırcık Ali olarak bilinen sanatçı 11 Ocak 2011 tarihinde Çatalca Tepecik mevkiinde saat 5.30'da kendi aracıyla geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. İstanbul, Hadımköy'deki Gülbahçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kıvırcık Ali kıvır ali öldü kıvırcık alinin gerçek ismi

En Çok Okunan Haberler

Nilgün Belgün: 'Evet ilişkiye girmeden önce...'

Nilgün Belgün: 'Evet ilişkiye girmeden önce...'

İstanbul-İzmir arasının 3,5 saate inmesine az kaldı

İstanbul-İzmir arasının 3,5 saate inmesine az kaldı

Rektöre Twitter'dan bu mesajı atınca...

Rektöre Twitter'dan bu mesajı atınca...

MHP'li ismin görüntüsü ortaya çıktı: Erdoğan vatana ihanetten yargılanacak!

MHP'li ismin görüntüsü ortaya çıktı: Erdoğan vatana ihanetten yargılanacak!

Ankara siyasetinde 2019 hesapları

Ankara siyasetinde 2019 hesapları

35 yaşını doldurana kadar askere gitmeyecekler! Binlerce kişiyi ilgilendiriyor

35 yaşını doldurana kadar askere gitmeyecekler! Binlerce kişiyi ilgilendiriyor

İlginizi Çekebilir

Nursel Ergin'e büyük şok! Programı kaldırıldı

Nursel Ergin'e büyük şok! Programı kaldırıldı

Seda Sayan'dan flaş Demet Akalın açıklaması!

Seda Sayan'dan flaş Demet Akalın açıklaması!

Erhan Çelik'in ifadesi ortaya çıktı! Gülben Ergen'in uygunsuz görüntüleri var

Erhan Çelik'in ifadesi ortaya çıktı! Gülben Ergen'in uygunsuz görüntüleri var

Arif V 216 filmi hakkında suç duyurusu

Arif V 216 filmi hakkında suç duyurusu

Ünlü oyuncu Feyza Civelek polisi ısırdı! Olay anı görüntüsü ilk kez Mynet'te

Ünlü oyuncu Feyza Civelek polisi ısırdı! Olay anı görüntüsü ilk kez Mynet'te

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Serdar Ortaç: 'Ebru bugün çağırsa koşarak giderim'

Serdar Ortaç: 'Ebru bugün çağırsa koşarak giderim'

Eski kocasıyla üçüncü kez evleniyor.

Eski kocasıyla üçüncü kez evleniyor.

Okan Yalabık’ın sevgilisi ortaya çıktı

Okan Yalabık’ın sevgilisi ortaya çıktı

Jessica Falkholt hayatını kaybetti

Jessica Falkholt hayatını kaybetti

'Halkımız emretti, özüme döndüm'

'Halkımız emretti, özüme döndüm'

'Oğlumuzun işimizle ilgisi yok'

'Oğlumuzun işimizle ilgisi yok'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.