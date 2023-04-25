Bugün ne pişirsem? 25 Nisan günün menüsü

Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız bu günün menüsüne şans vermelisiniz. 25 Nisan yemek menüsünde her damak tadına uygun lezzetler bulunuyor. Bugünkü yemek menüsü içeriğimizde yayla çorbası, bohça kebabı, arpa şehriye pilavı ve midye tatlısı var. İşte 25 Nisan yemek menüsü...

YAYLA ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler

1 fincan pirinç (Türk kahvesi fincanı)

7 su bardağı su

1 su bardağı yoğurt

1 yumurta

Yarım fincandan biraz fazla un (Türk kahvesi fincanı)

3 yemek kaşığı sıvı yağ

2 yemek kaşığı tereyağı

Tuz

Nane

Yapılışı

Su, sıvı yağ, tuz ve pirinçleri tencereye alın ve pirinçler yumuşayana dek kaynatın.

Ayrı bir kasede yoğurt, yumurta ve un, 1 su bardağına yakın su ile birlikte iyice çırpın.

Pirinçler yumuşadığında hızlıca karıştırarak yoğurtlu karışımı çorbaya ilave edin, kaynayana dek karıştırın.

Ara sıra karıştırarak kısık ateşte 10-15 dakika kaynatın.

BOHÇA KEBABI TARİFİ

Malzemeler

1.5 su bardağı süt

2 adet yumurta

4-5 kaşığı sıvı yağ

1 su bardağı kadar un

Tuz

500 gr kuşbaşı et

1 su bardağı haşlanmış bezelye

1-2 tane biber

2 adet domates

1 adet soğan

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Tuz, karabiber

1.5 su bardağı sür

1.5 çorba kaşığı un

1 çorba kaşığı tereyağı

Tuz, karabiber

Kaşar peyniri

Yapılışı

Krep malzemelerini (süt, yumurta, sıvı yağ, un ve tuz) karıştırıp krep harcını hazırlayın.

Hazırladığınız krep harcını tavada önlü arkalı pişirin.

İç harcı için kuşbaşı etleri bir tencereye alın.

Et suyunu çekene kadar pişirin.

Etler suyunu çektikten sonra içerisine domates, biber, soğan ve bezelyeyi ekleyin.

Domates suyunu çekmeye yakın içerisine tuz, karabiber ve istediğiniz diğer baharatları ekleyin.

Et iç harcı piştikten sonra tencereyi ocaktan alın.

Krepi bir kâsenin içerisine yerleştirin.

Krepin ortasına 3 yemek kaşığı kadar iç harcı koyun.

İç harcı koyduğunuz krepi katlayarak kapayın.

Kapattığınız krepleri yağladığınız fırın tepsisine ters çevirerek yerleştirin.

Küçük bir tencerede tereyağını eritin ve üzerine 1 yemek kaşığı unu koyun.

Un kokusu çıkana kadar kavurun.

Kavurduktan sonra yavaşça sütü ekleyip karıştırın.

Tuz, karabiber ve kaşar peynirleri de ekleyip biraz daha kaynatın.

Tepsiye yerleştirdiğiniz bohçaların üzerine 2 yemek kaşığı beşamel sosundan döküp yayın.

Önceden ısıttığınız fırında 200 derecede beşamel sosu kızarana kadar pişirin.

Beşamel sosu kızardıktan sonra fırından alıp servis edebilirsiniz.

ARPA ŞEHRİYE PİLAVI TARİFİ

Malzemeler

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı sıvı yağ

2 su bardağı arpa şehriye

Tuz

3 su bardağı sıcak su

Yapılışı

Pilav tenceresine tereyağını koyarak eritin, sıvı yağı ekleyin.

Şehriyeleri ekleyin ve biraz kırmızılaşana kadar yani rengini alana kadar kavurun.

Üzerini bir parmak geçecek kadar sıcak su ekleyin. Gerekirse ilave yapabilirsiniz.

İsteğe bağlı olarak bu aşamada bulyonu ekleyebilirsiniz.

Son olarak tuzunu da ekleyerek kapağını kapatın.

Şehriyeler suyu çekince altını kapatabilirsiniz.

MİDYE TATLISI TARİFİ

Malzemeler

Hamuru için:

1 çay bardağı ılık süt

1 kahve fincanı yoğurt

1 çay bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta

1 yemek kaşığı sirke

1 çay bardağı nişasta

3-3,5 su bardağı un (yaklaşık)

1 paket kabartma tozu

1 tutam tuz

Arası için:

1 kase nişasta

Üzeri için:

3 yemek kaşığı tereyağı (köpüğü alınacak)

1 kahve fincan sıvı yağ

İçi için:

1 su bardağı ceviz (veya fındık kırığı)

Şerbeti için:

3 su bardağı toz şeker

3 su bardağı su

2-3 damla limon suyu

Yapılışı