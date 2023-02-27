'Bugün ne pişirsem?', 'Akşama ne yemek yapsam?' diyenlere özel tarifler! İşte 27 Şubat yemek menüsü

Günlük yemek menüsü içeriğimizi sizler için hazırladık. İçerikte, çayın yanına servis edebileceğiniz lezzetli yemek tarifleri var. Bugün yemekte sebze çorbası, su böreği, soğan halkası ve tavuk göğsü var. İşte birbirinden lezzetli 27 Şubat yemek menüsü...

SEBZE ÇORBASI

Lokanta menülerinde yer alan ve sıklıkla tercih edilen sebze çorbası hem sağlıklı hem de lezzetli. Yemek tariflerine ulaşmak için aşağıdaki bağlantılara tıklayın.

SU BÖREĞİ

Dışarıda yenilenden farksız su böreği yapmak istiyorsanız aşağıdaki linkteki tarifi birebir uygulamalısınız.

SOĞAN HALKASI

Çıtır çıtır soğan halkası özellikle yemeklerin yanına atıştırmalık olarak çok yakışır.

TAVUK GÖĞSÜ TATLISI

Yalancı tavuk göğsü tatlısını daha önce denemediyseniz çok şey kaçırıyorsunuz. Süt, vanilya, şeker, un malzemelerinin karışımıyla hazırlanan bu tatlıya bayılacaksınız.