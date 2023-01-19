'Bugün ne pişirsem?' derdinize lezzet dolu çözüm! işte 19 Ocak yemek menüsü

Bugün sofralarınıza hafiflik vermek isterseniz sizlere arpa şehriyeli domates çorbası, penne makarnalı karnabahar, mor pancar salatası ve magnolia eşlik edebilir. Birbirinden lezzetli tariflerle işte 19 Ocak yemek menüsü...

ARPA ŞEHRİYELİ DOMATES ÇORBASI

Arpa şehriyeli domates çorbası kış aylarında olduğumuz şu günlerde tam bir şifa deposu olarak sofranızda yer edinebilir. Çorba hem çok lezzetli hem de çok faydalı.

PENNE MAKARNALI KARNABAHAR

Penne makarnalı karnabahar , kekik, kuru üzüm, çam fıstığı, sarımsakla lezzetlendirilmiş, tam buğday makarnalı karnabahar davet sofralarınız için harika bir seçenek olarak görünüyor. Hem hafif hem lezzetli olan bu tarifle karnabaharın tadına doyamayacaksınız.

MOR PANCAR SALATASI

Mor pancar salatası lezzetiyle damaklarda efsaneler yaratan bir tat. Her türlü ortama uygun olan mor pancar salatasının hem yapımı kolay hem de tadı inanılmaz.

MAGNOLIA

Cookshop'un meşhur magnolia tatlısını kolay bir tarifle evde rahatlıkla yapabilirsiniz. Hafifliği esas aldığınız menünüzü taze, sütlü bir tatlıyla sonlandırabilirsiniz.