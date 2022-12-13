'Bugün ne pişirsem?' diye düşünmeye son! İşte 13 Aralık yemek menüsü

Akşam veya öğle yemeğinde ne hazırlayacağını düşünmek uzun bir zaman alabiliyor ve motivasyon düşüklüğüne neden olabiliyor. Sizler için hazırladığımız yemek menüsü içeriğimiz ile bu sorundan kurtulacaksınız. Bugün yemekte sakala çarpan çorbası, uskumru dolması, kuş üzümlü pilav var. İşte 13 Aralık yemek menüsü...

SAKALA ÇARPAN ÇORBASI

Sakala çarpan çorbası Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında hazırlandı. Afyonkarahisar'ın meşhur lezzeti olan sakala çarpan çorbasının tarifine ulaşmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

USKUMRU DOLMASI

Uskumru, galeta unu, pirinç, çam fıstığı gibi malzemelerle hazırlanan uskumru dolmasının tadına bayılacaksınız. Hazırlanışı biraz zahmetli olan bu tarif 15 dakikada pişiriliyor.

KUŞ ÜZÜMLÜ PİLAV

Kuş üzümlü pilav tarifine 13 Aralık yemek menüsü içeriğimizde yer verdik. Bu tarif dolmalık fıstık, pirinç, tarçın, karabiberle hazırlanıyor.