Bugün ne pişirsem diye düşünmeyin! Ramazan’ın 25.günü menüsü

İftara ne pişirsem diye mi düşünüyorsunuz? İftara uygun olacak sağlıklı ve doyurucu yemek bulmak çok zor olabiliyor. Gün boyunca aç kalan mideniz için bu menü adeta lezzet patlaması yaşatıyor. Ramazan’ın 25.günü için hazırladığımız bu özel menünün içerisinde çorbadan tatlıya her çeşit bulunuyor. Yemeğinizin bitiminde trileçe tatlısını sunarak kendinizi ve sevdiklerinizi şımartabilirsiniz.

DOMATES ÇORBASI

MALZEMELER

4-5 adet olgun domates

2 çorba kaşığı tereyağı

3 çorba kaşığı un

1 litre sıcak su

1 su bardağı süt

1 çorba kaşığı rendelenmiş taze kaşar

YAPILIŞI

Domates çorbası yapmak için yağ ve un bir tencerede hafifçe kavrulur.

Diğer taraftan kabuğu çıkarılıp, küp küp kesilmiş domates robottan geçirilip bu karışıma ilave edilir, birkaç dakika kavrulur. Ara verilmeden bir litre kadar su ilave edilip karıştırma işlemini sürdürülür. 15 dakika bu şekilde kaynatılır.

Daha sonra süt ilave edilip birkaç dakika daha kaynatılarak tuzu ilave edilip ocaktan alınır.

Arzuya göre servis yaparken üzerine kaşar peyniri rendesi ilave edilir. Domates çorbamız servise hazır.

TAVUK ÇÖP ŞİŞ

MALZEMELER

3 adet tavuk göğüs eti

4-5 adet yeşil biber

2 adet kapya biber

10-12 adet çeri domates

Çöp Şiş

Fırın Poşeti

Sosu için;

1 yemek kaşığı yoğurt

4 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı kekik

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı köri

Tuz

YAPILIŞI

Fırın poşetinde tavuk çöp şiş için önce sosunu hazırlayınız.

Sıvı yağ, yoğurt, salça, kekik, pul biberi, köri ve tuzu bir kapta karıştırıp küp küp doğramış olduğunuz tavuk etlerini bu sosa atıp iyice karıştırın ve buz dolabına koyup 1-2 saat sosunu içine çekmesi için bekletin eğer işiniz aceleyse bekletmeden de pişirilebilir.

Diğer tarafta yeşil ve kapya biberleri küçük olarak doğrayıp hazır edin.

Çöp şişe et, biber, domates şekilde sırası ile geçirelim bütün malzemeleri tamamladıktan sonra fırın poşetine koyup poşetin ağzını bağladıktan sonra birkaç yerinden delikler açın.

Tepsiye koyup 200°fırında pişirin. Fırından çıkarıp poşeti kesip servis tabağına alabilirsiniz.

PATATES PÜRESİ

MALZEMELER

6-8 tane patates

Su (patatesleri haşlamak için)

2 kaşık tereyağı

1 su bardağı süt

Tuz

Karabiber

YAPILIŞI

Patates püresi için öncelikle patatesler soyulur, doğranır ve bol suda kaynatılır.

Yumuşayan patatesler süzülür.

Soğumadan içine tereyağı ilave edilir ve ezilir.

Süt, tuz ve karabiber eklenir.

İyice püre haline gelene kadar ezilir.

Patates püresi sıcak olarak et, tavuk veya rosto yemekleri ile servis yapılır.

TRİLEÇE

MALZEMELER

Keki için;

5 adet yumurta

1 su bardağından 1 parmak eksik şeker

1,5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Sütlü sosu için;

3,5 su bardağı süt

3 yemek kaşığı toz şeker

200 ml sıvı krema

Üzeri için;

1 paket krem şanti

1 su bardağı soğuk süt

Çikolata sosu için;

1 paket çikolata sosu

2,5 su bardağı süt

YAPILIŞI

Çikolata soslu trileçe için uygun bir karıştırma kabına yumurtaları ve şekeri alarak mikserle yumurtalar beyazlaşıp köpük köpük olana kadar 5 dakika boyunca çırpalım.

Ardından un, kabartma tozu ve vanilyayı ekleyerek malzemeleri spatulayla güzelce karıştıralım.

Keki pişireceğimiz borcamın boyutuna göre pişirme kağıdını kenarlarından keserek borcamın içerisine yerleştirelim.

Kek hamurunu fırın kabına boşaltıp her yerine güzelce geldikten sonra hamuru 170 derece önceden ısıttığımız fırında önce 10 dakika ardından fırının sıcaklığını 150 dereceye düşürerek 30 dakika daha pişirelim. Yani toplamda kekimizi 40 dakika pişirmiş olacağız.

Çikolata sosu için süt ve çikolata sosunu uygun bir tencereye veya sos tavasına alalım, karıştırarak kaynayıncaya kadar pişirelim.

Sosun daha hızlı soğuyabilmesi için ısıya dayanıklı uygun bir kabın içerisine alarak soğumaya bırakalım.

Çikolata sosu soğurken üzerinin kabuk bağlamaması için ara ara karıştırmayı unutmayalım.

Şerbeti için süte toz şekeri ve 200 mililitre sıvı kremayı ekleyelim.

Şeker eriyinceye kadar karıştıralım. Pişen kekimizi fırından alalım ve altındaki pişirme kağıdını çıkartalım.

Keki tekrar kalıba yerleştirdikten sonra şerbetini daha iyi çekmesi için üzerine delikler açalım.

Ardından sıcağıyla kekin üzerine hazırladığımız sütlü şerbeti gezdirelim.

Kek sütü hızlı çekecektir. Bizde bu arada krem şantisini hazırlayabiliriz. Bunun için uygun bir karıştırma kabına soğuk süt ve krem şantiyi alalım. Mikserle krem şanti katılaşıncaya kadar çırpalım.

Hazırladığımız krem şantiden üzerini süslemek için bir veya iki yemek kaşığı kadarını ayıralım.

Kalan krem şantinin tamamını soğuyan kekimizin üzerine dökelim. Her yerine eşit bir şekilde yayalım.

Krem şantiyi sürdükten sonra yine tamamen soğuyan çikolata sosunu da tatlının üzerine gezdirerek dökelim.

Ayırdığımız krem şanti ile tatlının üzerine ince ince çizgiler çekelim.Son olarak kürdan yardımıyla çizdiğimiz çizgilere dikey olacak şekilde yine çizikler atalım.

Tatlımızı iyice dinlenmesi için birkaç saat mümkünse 1 gece buzdolabında bekletelim.

Tatlımız dinlendikten sonra servise hazır. Dilediğiniz boyutta dilimlere ayırarak servis edebilirsiniz.

AFİYET OLSUN!



