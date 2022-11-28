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‘Bugün ne pişirsem?’ diye soranlar için fırında yapılacak nefis tarifler! İşte 28 Kasım yemek menüsü

28.11.2022 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Bugün ne pişirsem?' diye soruyorsanız ancak aklınıza hep aynı tarifler geliyorsa bu haber tam size göre... 28 Kasım yemek menüsü içeriğimizde, fırında yapabileceğiniz birbirinden leziz tarifleri derledik. İşte 28 Kasım yemek menüsü...

‘Bugün ne pişirsem?’ diye soranlar için fırında yapılacak nefis tarifler! İşte 28 Kasım yemek menüsü

Bugün yemekte kesme aşı çorbası, fırında makarna, fırında mücver, fırın sütlaç var. İşte 28 Kasım yemek menüsü...

KESME AŞI ÇORBASI

Sivas usulü kesme aşı çorbası yeşil mercimek, erişte, su, salça gibi malzemelerle hazırlanır. Tarife ulaşmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.

Gelinim Mutfakta haftanın finali Sivas usulü kesme aşı çorbası! Gelinim Mutfakta haftanın finali Sivas usulü kesme aşı çorbası!

FIRINDA MAKARNA

Fırında makarna, üzerine eklenen kaşar peynir ile daha leziz oluyor. Üstü kızarmış, içi akışkan kıvamıyla tam bir lezzet şöleni yaşatıyor.

Akşam yemeği için en doğru tercih: Fırında makarna tarifi Akşam yemeği için en doğru tercih: Fırında makarna tarifi

FIRINDA MÜCVER

Hafif ve leziz bir tadı olan mücver, fırında yapıldığında daha sağlıklı oluyor. Kabak, havuç, maydanoz, dereotu gibi malzemelerle hazırlanan mücver, kahvaltı sofralarında da sıklıkla tercih ediliyor.

Hem daha sağlıklı hem de oldukça lezzetli: Fırında mücver tarifi Hem daha sağlıklı hem de oldukça lezzetli: Fırında mücver tarifi

FIRIN SÜTLAÇ

Sütlaç, tatlılar arasında klasik ve sıklıkla tercih edilenlerden biridir. Üstü kızarmış sütlaç görüntüsüyle de iştah kabartır.

Üzeri mis gibi kızarmış fırın sütlaç tarifi! Üzeri mis gibi kızarmış fırın sütlaç tarifi!

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