‘Bugün ne pişirsem?’ diye soranlar için fırında yapılacak nefis tarifler! İşte 28 Kasım yemek menüsü

Bugün yemekte kesme aşı çorbası, fırında makarna, fırında mücver, fırın sütlaç var. İşte 28 Kasım yemek menüsü...

KESME AŞI ÇORBASI

Sivas usulü kesme aşı çorbası yeşil mercimek, erişte, su, salça gibi malzemelerle hazırlanır. Tarife ulaşmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.

FIRINDA MAKARNA

Fırında makarna, üzerine eklenen kaşar peynir ile daha leziz oluyor. Üstü kızarmış, içi akışkan kıvamıyla tam bir lezzet şöleni yaşatıyor.

FIRINDA MÜCVER

Hafif ve leziz bir tadı olan mücver, fırında yapıldığında daha sağlıklı oluyor. Kabak, havuç, maydanoz, dereotu gibi malzemelerle hazırlanan mücver, kahvaltı sofralarında da sıklıkla tercih ediliyor.

FIRIN SÜTLAÇ

Sütlaç, tatlılar arasında klasik ve sıklıkla tercih edilenlerden biridir. Üstü kızarmış sütlaç görüntüsüyle de iştah kabartır.