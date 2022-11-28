‘Bugün ne pişirsem?’ diye soranlar için fırında yapılacak nefis tarifler! İşte 28 Kasım yemek menüsü

Bugün yemekte kesme aşı çorbası, fırında makarna, fırında mücver, fırın sütlaç var. İşte 28 Kasım yemek menüsü...
Sivas usulü kesme aşı çorbası yeşil mercimek, erişte, su, salça gibi malzemelerle hazırlanır. Tarife ulaşmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.
Fırında makarna, üzerine eklenen kaşar peynir ile daha leziz oluyor. Üstü kızarmış, içi akışkan kıvamıyla tam bir lezzet şöleni yaşatıyor.
Hafif ve leziz bir tadı olan mücver, fırında yapıldığında daha sağlıklı oluyor. Kabak, havuç, maydanoz, dereotu gibi malzemelerle hazırlanan mücver, kahvaltı sofralarında da sıklıkla tercih ediliyor.
Sütlaç, tatlılar arasında klasik ve sıklıkla tercih edilenlerden biridir. Üstü kızarmış sütlaç görüntüsüyle de iştah kabartır.