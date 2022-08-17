Masterchef fırın sütlaç nasıl yapılır? Üzeri nar gibi kızarmış fırın sütlaç tarifi malzemeleri ve yapılışı

Ekranların sevilen yemek yarışması programında 2. ekibin kazananlarının belli olmasıyla yeni ekip için ana kadro mücadeleri başladı. Masterchef'in 17 Ağustos Çarşamba akşamı yayınlanacak bölümünde, yarışmacılar finalist olabilmek için mücadele ederek en güzel fırın sütlaç tarifini şeflere sunmaya çalışacaklar. Programı yakından takip eden izleyiciler fırın sütlaçın nasıl yapıldığını ve malzemelerini internet üzerinden sorgulamaya başladı. Fırın sütlaç tarifini denemek isteyenler için fırın sütlaç tarifinin malzeme listesini ve yapılışını haberimizde bulabilirsiniz...

ÜZERİ KIZARMIŞ FIRIN SÜTLAÇ TARİFİ

Sütlü tatlıların en sevilenlerinde olan fırın sütlacın en pratik ve lezzetli tarifini aşağıda bulabilirsiniz.

1 litre süt

1 su bardağı şeker

Yarım su bardağı pirinç

3 yemek kaşığı buğday nişastası

1 paket vanilya

2 su bardağı su

Yarım su bardağı süt

Fırın sütlaç tarifi yapılışı;

Fırında sütlaç için öncelikle pirinci haşlayalım. Pirinçleri güzelce yıkadıktan sonra 2 su bardağı su ile pişene kadar haşlayın. Çok az sulu kalacaktır.

Diğer malzemeleri ekleyelim ve sütlacı pişirelim. Haşlanan pirinçlerin üzerine sütü, vanilyayı ilave edip kaynatın. Karışım kaynamaya başlayınca şekeri ve yarım su bardağı sütle karıştırdığınız 3 yemek kaşığı buğday nişastasını ilave ediniz. 10-15 dk. daha kaynatıp altını kapatın.

Sütlaçları fırına sürelim. Fırın için uygun ısıya dayanıklı sütlaç kaselerine sütlaçlarınızı paylaştırın. Tepsinize soğuk su doldurun ve sütlaç kaplarını fırın tepsinize dizin (Tepsideki su sütlaç kaplarının yarısına kadar gelecek)

Tepsiyi fırınınızın en üst rafına yerleştirin. 180 derecede, sütlaçlarınız kızarana kadar fırınlayın.

Afiyet olsun.



