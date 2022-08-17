YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Masterchef fırın sütlaç nasıl yapılır? Üzeri nar gibi kızarmış fırın sütlaç tarifi malzemeleri ve yapılışı

Masterchef fırın sütlaç nasıl yapılır? Üzeri nar gibi kızarmış fırın sütlaç tarifi malzemeleri ve yapılışı

17.08.2022 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Masterchef fırın sütlaç tarifinin nasıl yapıldığı ve malzeme listesi merak konusu oldu. Masterchef'in yeni bölümüyle, ilgiyle takip edilen ana kadro mücadeleri devam edecek. Şefler, yarışmacılardan fırın sütlaç yapmalarını istedi. Fırın sütlaç tarifini merak edenler ve denemek isteyenler fırın sütlaç tarifinin en pratik ve tam tarifini internet üzerinden sorguluyorlar. İşte üzeri nar gibi kızarmış fırın sütlaç tarifinin yapılışı ve malzeme listesi..

Masterchef fırın sütlaç nasıl yapılır? Üzeri nar gibi kızarmış fırın sütlaç tarifi malzemeleri ve yapılışı

Ekranların sevilen yemek yarışması programında 2. ekibin kazananlarının belli olmasıyla yeni ekip için ana kadro mücadeleri başladı. Masterchef'in 17 Ağustos Çarşamba akşamı yayınlanacak bölümünde, yarışmacılar finalist olabilmek için mücadele ederek en güzel fırın sütlaç tarifini şeflere sunmaya çalışacaklar. Programı yakından takip eden izleyiciler fırın sütlaçın nasıl yapıldığını ve malzemelerini internet üzerinden sorgulamaya başladı. Fırın sütlaç tarifini denemek isteyenler için fırın sütlaç tarifinin malzeme listesini ve yapılışını haberimizde bulabilirsiniz...

2864223_810x458

ÜZERİ KIZARMIŞ FIRIN SÜTLAÇ TARİFİ

Sütlü tatlıların en sevilenlerinde olan fırın sütlacın en pratik ve lezzetli tarifini aşağıda bulabilirsiniz.

Fırın sütlaç tarifi malzemeler;

  • 1 litre süt
  • 1 su bardağı şeker
  • Yarım su bardağı pirinç
  • 3 yemek kaşığı buğday nişastası
  • 1 paket vanilya
  • 2 su bardağı su
  • Yarım su bardağı süt

Fırın sütlaç tarifi yapılışı;

Fırında sütlaç için öncelikle pirinci haşlayalım. Pirinçleri güzelce yıkadıktan sonra 2 su bardağı su ile pişene kadar haşlayın. Çok az sulu kalacaktır.

Diğer malzemeleri ekleyelim ve sütlacı pişirelim. Haşlanan pirinçlerin üzerine sütü, vanilyayı ilave edip kaynatın. Karışım kaynamaya başlayınca şekeri ve yarım su bardağı sütle karıştırdığınız 3 yemek kaşığı buğday nişastasını ilave ediniz. 10-15 dk. daha kaynatıp altını kapatın.

Sütlaçları fırına sürelim. Fırın için uygun ısıya dayanıklı sütlaç kaselerine sütlaçlarınızı paylaştırın. Tepsinize soğuk su doldurun ve sütlaç kaplarını fırın tepsinize dizin (Tepsideki su sütlaç kaplarının yarısına kadar gelecek)

Tepsiyi fırınınızın en üst rafına yerleştirin. 180 derecede, sütlaçlarınız kızarana kadar fırınlayın.

Afiyet olsun.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kahvaltının aranan lezzeti: Nefis açma tarifi, Açma nasıl yapılır?Kahvaltının aranan lezzeti: Nefis açma tarifi, Açma nasıl yapılır?
Nar gibi kızaran, dağılmayan kabak mücver tarifi! Lastik gibi olmaması için...Nar gibi kızaran, dağılmayan kabak mücver tarifi! Lastik gibi olmaması için...
Okkalı Türk kahvesinin sırrı! Bol köpüklü yapabilmek için...Okkalı Türk kahvesinin sırrı! Bol köpüklü yapabilmek için...
Anahtar Kelimeler:
TV8 fırın sütlaç tarifi Masterchef sütlaç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Güldür Güldür'de flaş veda! Sevilen oyuncu kadrodan ayrılıyor

Güldür Güldür'de flaş veda! Sevilen oyuncu kadrodan ayrılıyor

Sette eski sevgilisini ziyaret etmişti! Bomba iddiaya yanıt

Sette eski sevgilisini ziyaret etmişti! Bomba iddiaya yanıt

Mevsimi geçmeden mutlaka yapın! Patlıcan musakka tarifi

Mevsimi geçmeden mutlaka yapın! Patlıcan musakka tarifi

Şeftali reçeli nasıl yapılır? Şeftali reçeli malzemeleri nelerdir?

Şeftali reçeli nasıl yapılır? Şeftali reçeli malzemeleri nelerdir?

Akşama yemek hazır! Leziz sulu köfte tarifi

Akşama yemek hazır! Leziz sulu köfte tarifi

Poğaçaların çok daha yumuşak olması için püf noktaları

Poğaçaların çok daha yumuşak olması için püf noktaları

İlginizi Çekebilir

Her yerde satılıyor: Sahte parfümlerin içinden idrar çıktı

Her yerde satılıyor: Sahte parfümlerin içinden idrar çıktı

Kabuğuyla birlikte tüketin, ardından bir bardak su için!

Kabuğuyla birlikte tüketin, ardından bir bardak su için!

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Sette eski sevgilisini ziyaret etmişti! Bomba iddiaya yanıt

Sette eski sevgilisini ziyaret etmişti! Bomba iddiaya yanıt

Üçlü ilişki itirafı ‘pes’ dedirtti! “Üvey annemi hediye ettim”

Üçlü ilişki itirafı ‘pes’ dedirtti! “Üvey annemi hediye ettim”

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.