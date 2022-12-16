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'Bugün ne pişirsem?' diye soranlara çorbadan tatlıya menü önerisi! İşte 16 Aralık yemek menüsü

16.12.2022 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Bugün ne pişirsem?' diye soranlar için çorbadan tatlıya kadar hazırladığımız 16 Aralık yemek menüsü önerimize göz atabilirsiniz. Evde yapabileceğiniz en leziz, pratik tariflere haberimizde yer verdik. İşte 16 Kasım yemek menüsü...

'Bugün ne pişirsem?' diye soranlara çorbadan tatlıya menü önerisi! İşte 16 Aralık yemek menüsü

Uzun uzun 'Bugün ne pişirsem?' diye düşünmeye son' Bugün yemekte sakala çarpan çorbası, tavuklu hünkar beğendi, mücendra pilavı, pirohu (Kıbrıs mantısı) ve elma tatlısı var. İşte 16 Kasım yemek menüsü...

SAKALA ÇARPAN ÇORBASI

Sakala çarpan çorbası yeşil mercimek, ev makarnası, soğan gibi malzemelerle hazırlanıyor. Sakala çarpan çorbasının tarifine ulaşmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

Afyonkarahisar'ın meşhur lezzeti! Sakala çarpan çorbası tarifi Afyonkarahisar'ın meşhur lezzeti! Sakala çarpan çorbası tarifi

TAVUKLU HÜNKAR BEĞENDİ

Saray mutfağından gelen bir tarif olan hünkar beğendi, günümüzde en sevilen lezzetler arasında yer alıyor. Dillere destan olan bu lezzet tavuk göğsü, patlıcan gibi malzemelerle hazırlanıyor.

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MÜCENDRA PİLAVI

Kıbrıs mutfağına it olan mücendra pilavı MaserChef programında hazırlandı. Bu tarif yeşil mercimek, pirinç, susam gibi malzemelerle hazırlanıyor.

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KIBRIS MANTISI

Kıbrıs mantısı olan pirohu 10 dakikada hazırlanıyor ve 30 dakikada pişiriliyor. Porsiyonunda 585 kalori bulunuyor.

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ELMA TATLISI

Elma tatlısı elma, tarçın, ceviz gibi malzemelerle hazırlanıyor. Kolaylıkla hazırlanan bu tatlının aromasına hayran kalacaksınız.

Elma tatlısı nasıl yapılır? Elma tatlısı nasıl yapılır?

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