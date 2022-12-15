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Gelinim Mutfakta Tavuklu hünkar beğendi tarifi! Saray mutfağından çıkıp gelen tavuklu hünkar beğendi nasıl yapılır?

15.12.2022 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın perşembe günü en sevilen yemeklerden olan tavuklu hünkar beğendi tarifi yapılıyor. Etli hünkar beğendiye göre çok daha ekonomik olan tavuklu hünkar beğendinin lezzeti de dillere destan oluyor. Yedikçe yediren tavuklu hünkar beğendi yemek davetlerinin vazgeçilmezi. İzleyiciler 'Tavuklu hünkar beğendi nasıl yapılır?' aramalarında bulunuyor. İşte nefis tavuklu hünkar beğendi tarifi...

Gelinim Mutfakta Tavuklu hünkar beğendi tarifi! Saray mutfağından çıkıp gelen tavuklu hünkar beğendi nasıl yapılır?
Tarif Puanı
Teşekkürler!
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Kaç kisilik 3
Hazırlık Süresi 10dk
Pişirme Süresi 30dk
Kalori/Porsiyon 303kal

Saray mutfaklarının yıldızı olan hünkar beğendi tarifinin tavuklu versiyonunu denemediyseniz mutlaka denemeniz gerekiyor. En az orijinali kadar lezzetli olan tavuklu hünkar beğendi hem tadı hem de görünümüyle gönüllere taht kuruyor.

MALZEMELER

  • 400 gram tavuk göğsü
  • 1 adet orta boy soğan
  • 2 adet sivri biber
  • 1 adet büyük boy domates
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • 2 adet közlenmiş patlıcan
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 yemek kaşığı un
  • 1/2 su bardağı süt
  • 3 yemek kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri

TARİF

  • Tavuk göğsünü kuşbaşı şeklinde doğrayın. Soğanı ve biberi incecik doğrayın. Domatesleri de yemeklik doğrayın.
  • Bir tencereyi ısıtın ve içerisine sıvı yağ, tavuk ile soğanları ekleyin, kapağını kapatın ve orta dereceli ateşte tavuklar suyunu çekip salana kadar yaklaşık 15 dakika pişirin.
  • Daha sonra etlerin üzerine biberleri ve domatesleri ekleyip, kısık ateşte 5 dakika daha pişirin.
  • Son olarak dilediğiniz baharatları dilediğiniz kadar ekleyip, karıştırın, 3-4 dakika da bu şekilde piştikten sonra ocağın altını kapatın ve dinlenmeye alın.
  • Beğendi kısmı için; bir tencerede tereyağını eritin, bu aşama da çok kısık ateş kullanın biraz geç eriyebilir ama yanmaması gerek, ardından unu ekleyin ve bir çırpma teli ile hızlıca karıştırarak kavurmaya başlayın.
  • Un kokusu gidip, yerine nişasta kokusu gelince yani yaklaşık 1-2 dakika sonra içerisine soğuk sütü ekleyin ve çırpmaya devam edin. Bu aşama da topaklanma olmaması için hızlı çırpmanız önemli.
  • Yoğun bir kıvam aldıktan sonra içerisine patlıcanları ve kaşar peynirini ekleyin. Biraz karıştırıp, karabiber tuz ilave edin.
  • Bir servis tabağına beğendiyi alın üzerine ise tavuklar koyun ve servis edin.

AFİYET OLSUN!

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