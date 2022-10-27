YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. 'Bugün ne pişirsem?' diye soranlara doyurucu ve leziz fikirler! İşte 27 Ekim yemek menüsü

'Bugün ne pişirsem?' diye soranlara doyurucu ve leziz fikirler! İşte 27 Ekim yemek menüsü

27.10.2022 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Bugün ne pişirsem?' sorusu mutfağa giren herkesin ortak sorularından biri. Menü fikri arıyorsanız sizin için başlangıçtan tatlısına kadar hazırladığımız menü önerisi haberimize göz atabilirsiniz. İşte 27 Ekim yemek menüsü...

'Bugün ne pişirsem?' diye soranlara doyurucu ve leziz fikirler! İşte 27 Ekim yemek menüsü

27 Ekim yemek menüsü tariflerimizle sofranızı renklendirin ve zenginleştirin... Çorbanın ardından leziz kızarmış peynir, Sivas usulü mirik köftesi tarifleriyle ziyafet çekeceksiniz... İşte 27 Ekim yemek menüsü...

DOYURUCU CENNET ÇORBASI

Cennet çorbası hem leziz hem de doyurucudur. İçerisinde bulunan patates, çorbaya farklı bir tat katıyor. Cennet çorbası tarifine ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayın...

Cennet Çorbası nasıl yapılır? Cennet Çorbası nasıl yapılır?

KIZARMIŞ PEYNİR TOPLARI

Kahvaltı sofrasına çok yakışan kızarmış peynir toplarını akşam, öğle yemeği arasında da atıştırmalık olarak tüketebilirsiniz. Ağızda dağılan çıtır çıtır tadıyla kızarmış peynir toplarını yeniden yapmak isteyeceksiniz.

Hemen deneyin bayılacaksınız: Kızarmış peynir topları tarifi Hemen deneyin bayılacaksınız: Kızarmış peynir topları tarifi

SİVAS USULÜ MİRİK KÖFTE

Bulgur, soğan, sarımsaklı yoğurt karışımıyla hazırlanan Sivas usulü mirik köftenin tadına bayılacaksınız. Bu tarifin hazırlama süresi 30 dakika, pişirme süresi ise 10 dakikadır.

Mirik Köfte tarifi: Sivas usulü mirik köftesi nasıl yapılır? Mirik Köfte tarifi: Sivas usulü mirik köftesi nasıl yapılır?

YALANCI PROFİTEROL

Yoğun tadıyla tatlı krizlerini bıçak gibi kesen profiterol tatlısına bayılıyor ancak hamuru hazırlamaya üşeniyorsanız, yalancı profiterolü deneyebilirsiniz. Bu tarifi 15 dakikada hazırlayabilir 20 dakikada pişirebilirsiniz.

Tatlı krizleri için pratik çözüm: Yalancı profiterol tarifi Tatlı krizleri için pratik çözüm: Yalancı profiterol tarifi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hemen deneyin bayılacaksınız: Kızarmış peynir topları tarifiHemen deneyin bayılacaksınız: Kızarmış peynir topları tarifi
Pastaneye gitmeye son! Nefis Alman Pastası tarifiPastaneye gitmeye son! Nefis Alman Pastası tarifi
Adana dışında bulmak zor! Tam bir protein deposuAdana dışında bulmak zor! Tam bir protein deposu
Anahtar Kelimeler:
mutfak yemek tarif leziz

En Çok Okunan Haberler

Gelmiş geçmiş en iyi Türk dizileri belli oldu! Efsane yapımlar listeye giremedi

Gelmiş geçmiş en iyi Türk dizileri belli oldu! Efsane yapımlar listeye giremedi

Sütyensiz pozlarını paylaştı! Sevgilisi sessiz kalamadı

Sütyensiz pozlarını paylaştı! Sevgilisi sessiz kalamadı

Turşuların bozulmaması için yapmanız gereken çok kolay

Turşuların bozulmaması için yapmanız gereken çok kolay

Felakete neden olabilir: Bomba gibi patlıyor

Felakete neden olabilir: Bomba gibi patlıyor

Bu lezzet için bayrama gerek yok: Çıtır çıtır ev baklavası tarifi

Bu lezzet için bayrama gerek yok: Çıtır çıtır ev baklavası tarifi

Airfryer alacaklar buraya! Mutfakların gözdesi en sevilen iki airfryer modelini sizin için karşılaştırdık

Airfryer alacaklar buraya! Mutfakların gözdesi en sevilen iki airfryer modelini sizin için karşılaştırdık

İlginizi Çekebilir

İnsanlarla güçlerinizi birleştirin! Faydasını göreceksiniz

İnsanlarla güçlerinizi birleştirin! Faydasını göreceksiniz

Biyokimyanızı bozabilir! Israrla 'tüketmeyin' diyorlar

Biyokimyanızı bozabilir! Israrla 'tüketmeyin' diyorlar

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Doğal cinsel uyarıcı! Bir damlası yeter

Doğal cinsel uyarıcı! Bir damlası yeter

Çay ve kahveyi sakın böyle içmeyin! Kanser riskini üç kat artırıyor

Çay ve kahveyi sakın böyle içmeyin! Kanser riskini üç kat artırıyor

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.