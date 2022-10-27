'Bugün ne pişirsem?' diye soranlara doyurucu ve leziz fikirler! İşte 27 Ekim yemek menüsü

27 Ekim yemek menüsü tariflerimizle sofranızı renklendirin ve zenginleştirin... Çorbanın ardından leziz kızarmış peynir, Sivas usulü mirik köftesi tarifleriyle ziyafet çekeceksiniz... İşte 27 Ekim yemek menüsü...

DOYURUCU CENNET ÇORBASI

Cennet çorbası hem leziz hem de doyurucudur. İçerisinde bulunan patates, çorbaya farklı bir tat katıyor. Cennet çorbası tarifine ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayın...

KIZARMIŞ PEYNİR TOPLARI

Kahvaltı sofrasına çok yakışan kızarmış peynir toplarını akşam, öğle yemeği arasında da atıştırmalık olarak tüketebilirsiniz. Ağızda dağılan çıtır çıtır tadıyla kızarmış peynir toplarını yeniden yapmak isteyeceksiniz.

SİVAS USULÜ MİRİK KÖFTE

Bulgur, soğan, sarımsaklı yoğurt karışımıyla hazırlanan Sivas usulü mirik köftenin tadına bayılacaksınız. Bu tarifin hazırlama süresi 30 dakika, pişirme süresi ise 10 dakikadır.

YALANCI PROFİTEROL

Yoğun tadıyla tatlı krizlerini bıçak gibi kesen profiterol tatlısına bayılıyor ancak hamuru hazırlamaya üşeniyorsanız, yalancı profiterolü deneyebilirsiniz. Bu tarifi 15 dakikada hazırlayabilir 20 dakikada pişirebilirsiniz.