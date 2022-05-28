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Cennet Çorbası nasıl yapılır? Cennet Çorbası malzemeleri neler?

28.05.2022 00:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pürüzsüz kıvamıyla ağızlarda tat bırakan cennet çorbasının tarifi araştırılmaya başlandı. Bu tarif, ana yemekten önce tüketmek için favori tarifinize dönüşebilir. Peki Cennet Çorbası nasıl yapılır? Cennet Çorbası malzemeleri neler? İşte ayrıntılar...

Cennet Çorbası nasıl yapılır? Cennet Çorbası malzemeleri neler?

Ekonomik ve besleyici olan cennet çorbası, içerisinde bulunan patates nedeniyle doyurucu hale geliyor. Tavuk suyu yerine sebze suyu da kullanarak lezzetini farklılaştırabilirsiniz. Peki Cennet Çorbası nasıl yapılır? Cennet Çorbası malzemeleri neler? İşte ayrıntılar...

CENNET ÇORBASI MALZEMELERİ

2 yemek kaşığı tereyağı
3 yemek kaşığı mısır unu
4 su bardağı sıcak su
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı tuz
1 adet orta boy patates
1 adet soğan
2 diş sarımsak
2 su bardağı tavuk suyu

Üzeri için:

2 yemek kaşığı sıvı yağ
1 çay kaşığı toz kırmızı biber

CENNET ÇORBASI TARİFİ

Tereyağını derin bir tencerede eritin. Eriyen tereyağının üzerine mısır unu ekleyip karıştırarak yaklaşık 3 dakika kadar kavurun. Mısır ununa soğan, patates ve sarımsağı ilave edip 5 dakika daha kavurun.

Sebzelerin üzerine tavuk suyu ve sıcak su koyun ve sebzeler yumuşayana dek pişirin. Sebzeler yumuşadığında, bir blenderla pürüzsüz hale getirin. Kıvamı yoğun ise su ilave edebilirsiniz. Çorbayı birkaç dakika daha kaynatın ve ocağı kapatın. Ayrı bir tavada kızdırdığınız sıvı yağın üzerine toz kırmızı biber ekleyin ve çorbayı servis ederken üzerine dökün. Afiyet olsun...

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