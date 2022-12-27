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'Bugün ne pişirsem?' diye soranlara kolay tarifler! 27 Aralık yemek menüsü...

27.12.2022 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğle veya akşam yemeği için 'Bugün ne pişirsem?' diye düşünüyorsanız doğru adrestesiniz. Çorbadan tatlıya kadar hazırladığımız yemek menüsü içeriğimiz sayesinde yemek menünüz hakkında fikir sahibi olabilirsiniz. İşte 27 Aralık yemek menüsü...

'Bugün ne pişirsem?' diye soranlara kolay tarifler! 27 Aralık yemek menüsü...

'Bugün ne pişirsem?' sorusunun yanıtını arıyorsanız sizler için en kolay tarifleri haberimizde derledik. Bugün yemekte sakala çarpan çorbası, çılbır, elmalı crumble, çıtır çıtır pratik börek tarifi var. 27 Aralık yemek menüsü...

SAKALA ÇARPAN ÇORBASI

Yaklaşık 20 dakikada hazırlanan sakala çarpan çorbası 40 dakikada pişiriliyor. Leziz olmasının yanı sıra doyurucu bir tarif olan sakala çarpan çorbasının yapılışına, aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Afyonkarahisar'ın meşhur lezzeti! Sakala çarpan çorbası tarifi Afyonkarahisar'ın meşhur lezzeti! Sakala çarpan çorbası tarifi

ÇILBIR

Lezzetiyle büyüleyen yoğurtlu bir tarif olan çılbır yoğurtlu yumurtadır. 5 dakikada hazırlanır ve 5 dakikada pişirilir. Öğle ve akşam yemeğinin yanı sıra kahvaltı sofralarında da tüketilebilir.

Tadı dillere destan oluyor... Nefis çılbır tarifi Tadı dillere destan oluyor... Nefis çılbır tarifi

SARIYER BÖREĞİ

Sarıyer böreğini hem çay saatlerinde hem de öğle, akşam yemeği sofrasında tüketebilirsiniz. Leziz lezzetlerden biri olan sarıyer böreği kıyma, yufka, soğan, tereyağı gibi malzemelerle hazırlanıyor.

Gelinim Mutfakta Çıtır çıtır pratik Sarıyer böreği tarifi Gelinim Mutfakta Çıtır çıtır pratik Sarıyer böreği tarifi

ELMALI CRUMBLE

Elmalı crumble tatlısı pratik tarifler arasında yer alıyor. 25 dakikada hazırlanan bu lezzet 25 dakikada pişiyor. Tarçıni şeker, vanilya gibi malzemelerle yapılıyor.

En hızlı yapılan tatlı: Elmalı crumble tarifi En hızlı yapılan tatlı: Elmalı crumble tarifi

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