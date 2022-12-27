'Bugün ne pişirsem?' diye soranlara kolay tarifler! 27 Aralık yemek menüsü...

'Bugün ne pişirsem?' sorusunun yanıtını arıyorsanız sizler için en kolay tarifleri haberimizde derledik. Bugün yemekte sakala çarpan çorbası, çılbır, elmalı crumble, çıtır çıtır pratik börek tarifi var. 27 Aralık yemek menüsü...

SAKALA ÇARPAN ÇORBASI

Yaklaşık 20 dakikada hazırlanan sakala çarpan çorbası 40 dakikada pişiriliyor. Leziz olmasının yanı sıra doyurucu bir tarif olan sakala çarpan çorbasının yapılışına, aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

ÇILBIR

Lezzetiyle büyüleyen yoğurtlu bir tarif olan çılbır yoğurtlu yumurtadır. 5 dakikada hazırlanır ve 5 dakikada pişirilir. Öğle ve akşam yemeğinin yanı sıra kahvaltı sofralarında da tüketilebilir.

SARIYER BÖREĞİ

Sarıyer böreğini hem çay saatlerinde hem de öğle, akşam yemeği sofrasında tüketebilirsiniz. Leziz lezzetlerden biri olan sarıyer böreği kıyma, yufka, soğan, tereyağı gibi malzemelerle hazırlanıyor.

ELMALI CRUMBLE

Elmalı crumble tatlısı pratik tarifler arasında yer alıyor. 25 dakikada hazırlanan bu lezzet 25 dakikada pişiyor. Tarçıni şeker, vanilya gibi malzemelerle yapılıyor.