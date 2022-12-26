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En hızlı yapılan tatlı: Elmalı crumble tarifi! Elmalı crumble nasıl yapılır?

26.12.2022 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elma kullanılarak yapılan tatlıların kıvamı ve lezzeti birçok kişi tarafından oldukça seviliyor. Elmalı crumble da tarifi de en sevilen tatlılar arasında bulunuyor. Tatlı krizlerinize hızlıca yetişecek elmalı crumble nasıl yapılır merak ediyorsanız bu basit elmalı crumble tarifini denemelisiniz.

En hızlı yapılan tatlı: Elmalı crumble tarifi! Elmalı crumble nasıl yapılır?
Tarif Puanı
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Kaç kisilik 6
Hazırlık Süresi 25dk
Pişirme Süresi 25dk
Kalori/Porsiyon -

Elmalı crumble mis gibi tereyağ ve elmanın birleşiminden oluşan enfes bir tatlı. Oldukça pratik şekilde hazırlanan elmalı crumble tarifini daha önce denemediyseniz çok şey kaçırıyorsunuz. Bu kolay tatlı favori lezzetlerinizden olacak.

MALZEMELER

  • 4 elma
  • Yarım limonun suyu
  • 1.5 çay bardağı şeker
  • Yarım tatlı kaşığı tarçın
  • 1 paket vanilya
  • Hamur için
  • 125 gr tereyağı (küp doğranmış)
  • 1+1/4 su bardağı un
  • Yarım su bardağı toz şeker
  • 1 çay bardağı esmer şeker
  • 1 tutam tuz

TARİF

  • Elmaların kabuklarını soyup yarım ay şeklinde doğrayın ve geniş bir kaba alın. Limon suyu ekleyip harmanlayın. Şeker, vanilya, tarçın ilave edip iyice karıştırdıktan sonra fırın kabına yayın.
  • Hamur için tereyağı, un, şeker, tuzu mutfak robotunda kısa aralıklarla çalıştırarak kırıntı kıvamına gelinceye kadar karıştırın.
  • Hamur parçalarını elmaların üzerine yayın. 190 dereceye ayarlanmış fırında kızarıncaya kadar pişirin.

AFİYET OLSUN!

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