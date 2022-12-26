En hızlı yapılan tatlı: Elmalı crumble tarifi! Elmalı crumble nasıl yapılır?

Elmalı crumble mis gibi tereyağ ve elmanın birleşiminden oluşan enfes bir tatlı. Oldukça pratik şekilde hazırlanan elmalı crumble tarifini daha önce denemediyseniz çok şey kaçırıyorsunuz. Bu kolay tatlı favori lezzetlerinizden olacak.

MALZEMELER 4 elma

Yarım limonun suyu

1.5 çay bardağı şeker

Yarım tatlı kaşığı tarçın

1 paket vanilya

Hamur için

125 gr tereyağı (küp doğranmış)

1+1/4 su bardağı un

Yarım su bardağı toz şeker

1 çay bardağı esmer şeker

1 tutam tuz

TARİF Elmaların kabuklarını soyup yarım ay şeklinde doğrayın ve geniş bir kaba alın. Limon suyu ekleyip harmanlayın. Şeker, vanilya, tarçın ilave edip iyice karıştırdıktan sonra fırın kabına yayın.

Hamur için tereyağı, un, şeker, tuzu mutfak robotunda kısa aralıklarla çalıştırarak kırıntı kıvamına gelinceye kadar karıştırın.

Hamur parçalarını elmaların üzerine yayın. 190 dereceye ayarlanmış fırında kızarıncaya kadar pişirin.

AFİYET OLSUN!

