En hızlı yapılan tatlı: Elmalı crumble tarifi! Elmalı crumble nasıl yapılır?

Elma kullanılarak yapılan tatlıların kıvamı ve lezzeti birçok kişi tarafından oldukça seviliyor. Elmalı crumble da tarifi de en sevilen tatlılar arasında bulunuyor. Tatlı krizlerinize hızlıca yetişecek elmalı crumble nasıl yapılır merak ediyorsanız bu basit elmalı crumble tarifini denemelisiniz.
Elmalı crumble mis gibi tereyağ ve elmanın birleşiminden oluşan enfes bir tatlı. Oldukça pratik şekilde hazırlanan elmalı crumble tarifini daha önce denemediyseniz çok şey kaçırıyorsunuz. Bu kolay tatlı favori lezzetlerinizden olacak.
MALZEMELER
4 elma
Yarım limonun suyu
1.5 çay bardağı şeker
Yarım tatlı kaşığı tarçın
1 paket vanilya
Hamur için
125 gr tereyağı (küp doğranmış)
1+1/4 su bardağı un
Yarım su bardağı toz şeker
1 çay bardağı esmer şeker
1 tutam tuz
TARİF
Elmaların kabuklarını soyup yarım ay şeklinde doğrayın ve geniş bir kaba alın. Limon suyu ekleyip harmanlayın. Şeker, vanilya, tarçın ilave edip iyice karıştırdıktan sonra fırın kabına yayın.
Hamur için tereyağı, un, şeker, tuzu mutfak robotunda kısa aralıklarla çalıştırarak kırıntı kıvamına gelinceye kadar karıştırın.
Hamur parçalarını elmaların üzerine yayın. 190 dereceye ayarlanmış fırında kızarıncaya kadar pişirin.
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