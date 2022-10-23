'Bugün ne pişirsem?' diye soranlara mis gibi tarifler! İşte 23 Ekim yemek menüsü

'Bugün ne pişirsem?' diye soruyorsanız sizin için hazırladığımız yemek menüsü içeriğimizden fikir alabilirsiniz. Sofranızı zenginleştirecek tarifler burada! Leziz, pratik ve doyurucu tarifleri haberimizde derledik. İşte 23 Ekim yemek menüsü...

MANTAR ÇORBASI

Birçok yemeği leziz hale getiren mantar çorbaya da oldukça yakışıyor. Bu tarifi evinizde kolayca hazırlayabilirsiniz. İşte mantar çobası tarifi...

LEZİZ VE SAĞLIKLI: FIRINDA MÜCVER

Leziz, sağlıklı ve doyurucu olan fırında mücveri akşam yemeği için tercih edebilirsiniz. Malzemeleri doğru bir şekilde kullanıp tarifi de tutturursanız fırında mücverin tadı çok leziz olacak! İşte fırında mücver tarifi...

TANE TANE PİLAV

Tane tane arpa şehriye pilavı mücverin yanına çok yakışacak. Hem besleyici hem de doyurucu olan pilav genellikle sofralarda sıklıkla yerini alıyor. İşte arpa şehriye pilavı tarifi...

VİŞNELİ MEKİK

Küçük kalıplarda tek lokmalık yapılan bir tarif olan vişneli mekiki, pastanelerde satılanlardan farksız hazırlabilirsiniz. İşte tarifi...



