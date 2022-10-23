YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. 'Bugün ne pişirsem?' diye soranlara mis gibi tarifler! İşte 23 Ekim yemek menüsü

'Bugün ne pişirsem?' diye soranlara mis gibi tarifler! İşte 23 Ekim yemek menüsü

23.10.2022 12:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğle ve akşam yemeği için öneri arıyorsanız bu haber tam size göre... Çorbadan tatlıya kadar sofraya yakışacak alternatifleri sizin için haberimizde derledik. İşte 23 Ekim yemek menüsü...

'Bugün ne pişirsem?' diye soranlara mis gibi tarifler! İşte 23 Ekim yemek menüsü

'Bugün ne pişirsem?' diye soruyorsanız sizin için hazırladığımız yemek menüsü içeriğimizden fikir alabilirsiniz. Sofranızı zenginleştirecek tarifler burada! Leziz, pratik ve doyurucu tarifleri haberimizde derledik. İşte 23 Ekim yemek menüsü...

MANTAR ÇORBASI

Birçok yemeği leziz hale getiren mantar çorbaya da oldukça yakışıyor. Bu tarifi evinizde kolayca hazırlayabilirsiniz. İşte mantar çobası tarifi...

Yok böyle lezzet: Mantar çorbası tarifi! Mantar çorbası nasıl yapılır?Yok böyle lezzet: Mantar çorbası tarifi! Mantar çorbası nasıl yapılır?

LEZİZ VE SAĞLIKLI: FIRINDA MÜCVER

Leziz, sağlıklı ve doyurucu olan fırında mücveri akşam yemeği için tercih edebilirsiniz. Malzemeleri doğru bir şekilde kullanıp tarifi de tutturursanız fırında mücverin tadı çok leziz olacak! İşte fırında mücver tarifi...

Hem daha sağlıklı hem de oldukça lezzetli: Fırında mücver tarifiHem daha sağlıklı hem de oldukça lezzetli: Fırında mücver tarifi

TANE TANE PİLAV

Tane tane arpa şehriye pilavı mücverin yanına çok yakışacak. Hem besleyici hem de doyurucu olan pilav genellikle sofralarda sıklıkla yerini alıyor. İşte arpa şehriye pilavı tarifi...

Arpa şehriye pilavı nasıl yapılır? Tel tel dökülen, mis kokulu Arpa Şehriye Pilavı tarifi ve malzemeleriArpa şehriye pilavı nasıl yapılır? Tel tel dökülen, mis kokulu Arpa Şehriye Pilavı tarifi ve malzemeleri

VİŞNELİ MEKİK

Küçük kalıplarda tek lokmalık yapılan bir tarif olan vişneli mekiki, pastanelerde satılanlardan farksız hazırlabilirsiniz. İşte tarifi...

Vişneli mekik tarifi: Pastane klasiği vişneli mekik nasıl yapılır? Vişnenin yakıştığı en güzel tatlı!Vişneli mekik tarifi: Pastane klasiği vişneli mekik nasıl yapılır? Vişnenin yakıştığı en güzel tatlı!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir tanesi asla yetmeyecek! Sütsüz krep tarifiBir tanesi asla yetmeyecek! Sütsüz krep tarifi
Mis gibi ev yapımı kek tarifi... Anne eli değişmiş gibiMis gibi ev yapımı kek tarifi... Anne eli değişmiş gibi
Adana dışında bulmak zor! Tam bir protein deposuAdana dışında bulmak zor! Tam bir protein deposu
Anahtar Kelimeler:
tarifi yemek tarif leziz

En Çok Okunan Haberler

2. el ayakkabıya öyle bir para istedi ki... Yorumlar çileden çıkardı

2. el ayakkabıya öyle bir para istedi ki... Yorumlar çileden çıkardı

Ayrılık kararı üzmüştü! Güldür Güldür paylaşımı

Ayrılık kararı üzmüştü! Güldür Güldür paylaşımı

Bir lokması her derde deva: Sağladığı inanılmaz faydalar!

Bir lokması her derde deva: Sağladığı inanılmaz faydalar!

En iyi kurabiyeleri pişirmenin sırları

En iyi kurabiyeleri pişirmenin sırları

Kahvaltıya hemen deneyin: Nefis soğan öldürmesi tarifi

Kahvaltıya hemen deneyin: Nefis soğan öldürmesi tarifi

Masterchef Hayrabolu tatlısı tarifi! Herkes hayran kalıyor

Masterchef Hayrabolu tatlısı tarifi! Herkes hayran kalıyor

İlginizi Çekebilir

Tuvaletten çıkınca herkesi korkuttu! Yılan uzmanı bile inanamadı

Tuvaletten çıkınca herkesi korkuttu! Yılan uzmanı bile inanamadı

Yüzde yüz çalışıyor! Kellik tarihe karışıyor: Tedavisi bulundu

Yüzde yüz çalışıyor! Kellik tarihe karışıyor: Tedavisi bulundu

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Meme kanserinin bir numaralı sorumlusu! Hemen kurtulun

Meme kanserinin bir numaralı sorumlusu! Hemen kurtulun

Seksten sonra bunu mutlaka yapın! Sonrası tehlikeli olabilir

Seksten sonra bunu mutlaka yapın! Sonrası tehlikeli olabilir

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.