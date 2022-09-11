Yok böyle lezzet: Mantar çorbası tarifi! Mantar çorbası nasıl yapılır?

Mantar hem çok sağlıklık hem de oldukça faydalı. Tavuğun, etin yanına ne çorbası yapsam diye düşünüyorsanız mantar çorbası vazgeçilmez bir lezzet. Oldukça lezzetli olan bu çorbayı mutlaka denemeniz gerekiyor. Mantar çorbası hafif ama doyurucu tadıyla hem sizin hem de sevdiklerinizin vazgeçilmezi olacak.

MANTAR ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler

500 g kültür mantarı

2 yemek kaşığı tereyağı

2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı un

4 su bardağı su

200 ml krema

Tuz

Karabiber

Yapılışı

İlk olarak mantarları bol suda durulayın ve süzün. Ardından mantarları iri formda doğrayarak tereyağında 3-4 dakika soteleyin.

İnce ince ezilmiş sarımsak ve unu, mantar soteye ilave edip unun rengi dönünceye kadar kavurun.

Topaklanmaması için sürekli karıştırın ve azar azar suyu ilave edin. Tuz ve karabiber ve istediğiniz baharatlar ile tatlandırıp kaynatın.

Son olarak koyulaşan çorbanın içerisine kremayı ilave edip kısık ateşte 7-8 dakika daha pişirin.

Pişirme işleminden sonra çorbayı ocaktan alın. Sıcak servis edin.

AFİYET OLSUN!

