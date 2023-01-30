‘Bugün ne pişirsem?’ diyenlere 30 Ocak yemek menüsü!

'Bugün ne pişirsem?', 'Akşama ne pişirsem?' sorularının yanıtlarını sizler için bulduk ve birbirinden nefis tarifleri haberimizde derledik. Bugün yemekte yeşil kabak çorbası, fırında uskumru, patlıcanlı pilav ve nevzine tatlısı var. İşte 30 Ocak yemek menüsü...

YEŞİL KABAK ÇORBASI

Yeşil kabak çorbası mis gibi tadıyla tekrar tekrar denemek isteyeceğiniz bir lezzet... Tariflere ulaşmak için aşağıdaki bağlantılara tıklayın.

FIRINDA USKUMRU

Hem sağlıklı hem protein deposu fırında uskumru tarifi, pratik olmasıyla da dikkat çekiyor.

PATLICANLI PİLAV

Pirinç ve patlıcanın müthiş uyumuyla ortaya çıkan lezzet, Osmanlı mutfağından günümüze kadar geliyor...

NEVZİNE TATLISI

Helvayı andıran bir tadı olan nevzine tatlısı, tatlı krizleri için birebir!