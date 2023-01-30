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‘Bugün ne pişirsem?’ diyenlere 30 Ocak yemek menüsü!

30.01.2023 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün ne pişirsem?’ diye düşünmeye son! En leziz yemek tariflerini derlediğimiz 30 Ocak yemek menüsü içeriğimiz ile harika lezzetler çıkarabilirsiniz! Bugün yemekte başlangıç olarak yeşil kabak çorbası var. İşte 30 Ocak yemek menüsü...

‘Bugün ne pişirsem?’ diyenlere 30 Ocak yemek menüsü!

'Bugün ne pişirsem?', 'Akşama ne pişirsem?' sorularının yanıtlarını sizler için bulduk ve birbirinden nefis tarifleri haberimizde derledik. Bugün yemekte yeşil kabak çorbası, fırında uskumru, patlıcanlı pilav ve nevzine tatlısı var. İşte 30 Ocak yemek menüsü...

YEŞİL KABAK ÇORBASI

Yeşil kabak çorbası mis gibi tadıyla tekrar tekrar denemek isteyeceğiniz bir lezzet... Tariflere ulaşmak için aşağıdaki bağlantılara tıklayın.

Sağlıklı sıcacık bir tarif: Yeşil kabak çorbası tarifi! Sağlıklı sıcacık bir tarif: Yeşil kabak çorbası tarifi!

FIRINDA USKUMRU

Hem sağlıklı hem protein deposu fırında uskumru tarifi, pratik olmasıyla da dikkat çekiyor.

Şifa deposu: Fırında uskumru tarifi Şifa deposu: Fırında uskumru tarifi

PATLICANLI PİLAV

Pirinç ve patlıcanın müthiş uyumuyla ortaya çıkan lezzet, Osmanlı mutfağından günümüze kadar geliyor...

Osmanlı mutfağına ait lezzet: Patlıcanlı pilav! Osmanlı mutfağına ait lezzet: Patlıcanlı pilav!

NEVZİNE TATLISI

Helvayı andıran bir tadı olan nevzine tatlısı, tatlı krizleri için birebir!

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Nevzine tatlısı tarifi Zuhal Topal'la Yemekteyiz Nevzine tatlısı tarifi

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