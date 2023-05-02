'Bugün ne pişirsem?' diyenlere günün menüsü! 2 Mayıs yemek menüsü

Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız bu günün menüsü yardımınıza koşuyor. 2 Mayıs yemek menüsünde yer alan lezzetlerin tadına doyum olmuyor. Bugünkü yemek menüsü içeriğimizde mantar çorbası, kilis kebabı, meyhane pilavı ve cevizpare tatlısı tarifi yer alıyor. İşte 2 Mayıs yemek menüsü...

2 MAYIS GÜNÜN MENÜSÜ

MANTAR ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler

10 adet kültür mantarı

Bir su bardağı süt

Bir litre sıcak su

2 yemek kaşığı un

Bir adet soğan

4 yemek kaşığı sıvı yağ

Karabiber

Tuz

Üzeri için:

Tereyağı

Yapılışı

İlk olarak mantarları yıkayın ve ardından minik bir şekilde doğrayın.

Soğanları ince ince doğrayın.

Tencerede yağı ısıtın ve içine soğanları ilave edip kavurun.

Soğanların rengi pembeleşince içine mantarları ekleyin.

Mantarları sulanana kadar tencerede çevirin.

Şimdi unu ilave edin ve yaklaşık 2 dakika kavurun.

Ardından sıcak suyu, karabiberi ve tuzu tencereye alıp kaynamaya bırakın.

Su kaynadıktan sonra sütü ekleyin ve süt kaynayana kadar karıştırın.

Çorba kaynadıktan sonra altını kısın ve 10 dakika pişmeye bırakın.

Üzerine tereyağı eriterek servis yapabilirsiniz.

KİLİS KEBABI TARİFİ

Malzemeler

Köfte için;

500 gr orta yağlı kıyma

Tuz, karabiber, pul biber

Altı için:

10 adet domates

4 adet kapya biber

6 adet yeşil biber

1 adet soğan

Üzerine kıyılmış maydanoz

Yapılışı

İlk önce kıymamıza tuz, karabiber ve pul biberi ekleyip bolca yoğuralım, buzdolabına dinlenmeye bırakalım.

Daha sonra domates ve biberleri fırında közleyelim, süre olarak 200 derecede yarım saat biberler 1 saat domatesler közlendi.

Közlenmiş biber ve domatesin kabuğunu soyup ufak ufak doğrayıp çatalla ezelim.

Soğanı da piyazlık doğrayıp tuzunu ekleyip kabın içinde bekletelim.

Dinlenmiş kıymamızı yağlı kağıt serili tepsimize cevizden biraz ufak toplar oluşturarak tepsimize dizelim.

Kendi suyunu salıp üstleri kızarınca çatal yardımıyla altlarını üste getirelim o da kızarınca fırından çıkaralım, çok sertleşip yanmamasına dikkat edin.

Etimiz piştikten sonra közlenmiş sebzeleri geniş bir tepsiye yayalım üzerine köfteleri dizelerim ve yağlı kağıda çıkan etin yağını da üzerine gezdirelim.

Maydanozu ince ince kıyıp yemeğin üzerine gezdirelim.

MEYHANE PİLAVI TARİFİ

Malzemeler

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet orta boy kuru soğan

3 adet orta boy yeşil biber

2 adet orta boy dolmalık kırmızı biber

2 diş sarımsak (ince doğranmış)

1 yemek kaşığı domates salçası

1/2 yemek kaşığı biber salçası

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1,5 su bardağı pilavlık bulgur

10 adet cherry domates

3 su bardağı sıcak su

Yapılışı

İkişer yemek kaşığı tereyağı ve zeytinyağını geniş tabanlı bir pilav tenceresinde kızdırın. 1 adet yemeklik doğranmış kuru soğanı orta ateşte hafif bir renk alana kadar kavurun.

Renk alan soğanların üzerine doğradığınız 3 adet yeşil biber ve 2 adet kırmızı biberi de ekleyip karıştırmaya devam edin.

Ardından 1,5 su bardağı bulguru tencereye aktarın ve 3-4 dakika kadar kavurun.

2 adet ince dilimlenmiş sarımsak, 1 yemek kaşığı domates salçası, yarım yemek kaşığı biber salçası, 1'er çay kaşığı tuz ve karabiberi de ekleyip salçanın kokusu çıkana kadar kavurun.

Ortadan ikiye böldüğünüz 10 adet kiraz domatesi ekleyin.

3 su bardağı sıcak suyu da katıp, ilk 3-4 dakika yüksek ateşte, sonra 15 dakika kadar kısık ateşte pişirin.

Pilavınız güzelce pişip suyunu çekinceye kadar kapağını kapalı tutun ve ardından demlenmeye bırakın.

Meyhane pilavınız hazır.

CEVİZPARE TARİFİ

Malzemeler

Hamuru için:

150 gram tereyağı

4 yemek kaşığı pudra şekeri

1 su bardağı ceviz içi

1 çay bardağı irmik

1 adet yumurta

1 adet kabartma tozu

3 su bardağı un

1 küçük boy kase ceviz (üzeri için)

Şerbeti için:

3,5 su bardağı şeker

3,5 su bardağı su

3-4 damla limon

Yapılışı

Öncelikle bütün malzemeler oda sıcaklığında olmalı. Şerbetini yapalım.

Kaynar suya şekeri ilave edip eriyinceye kadar karıştıralım.

10 dakika kaynasın limonu ilave edip 5 dakika daha kaynatıp soğutun.

Hamuru için bütün malzemeleri bir kaba koyup yumuşak bir hamur elde edelim.

Unu temkinli kullanın. Görseldeki gibi şekil verip 170 derecelik fırında önceden ısıtılmış fırında pişirelim.

AFİYET OLSUN!

