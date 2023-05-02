'Bugün ne pişirsem?' diyenlere günün menüsü! 2 Mayıs yemek menüsü

Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız bu günün menüsü yardımınıza koşuyor. 2 Mayıs yemek menüsünde yer alan lezzetlerin tadına doyum olmuyor. Bugünkü yemek menüsü içeriğimizde mantar çorbası, kilis kebabı, meyhane pilavı ve cevizpare tatlısı tarifi yer alıyor. İşte 2 Mayıs yemek menüsü...
2 MAYIS GÜNÜN MENÜSÜ
MANTAR ÇORBASI TARİFİ
Malzemeler
- 10 adet kültür mantarı
- Bir su bardağı süt
- Bir litre sıcak su
- 2 yemek kaşığı un
- Bir adet soğan
- 4 yemek kaşığı sıvı yağ
- Karabiber
- Tuz
- Üzeri için:
- Tereyağı
Yapılışı
- İlk olarak mantarları yıkayın ve ardından minik bir şekilde doğrayın.
- Soğanları ince ince doğrayın.
- Tencerede yağı ısıtın ve içine soğanları ilave edip kavurun.
- Soğanların rengi pembeleşince içine mantarları ekleyin.
- Mantarları sulanana kadar tencerede çevirin.
- Şimdi unu ilave edin ve yaklaşık 2 dakika kavurun.
- Ardından sıcak suyu, karabiberi ve tuzu tencereye alıp kaynamaya bırakın.
- Su kaynadıktan sonra sütü ekleyin ve süt kaynayana kadar karıştırın.
- Çorba kaynadıktan sonra altını kısın ve 10 dakika pişmeye bırakın.
- Üzerine tereyağı eriterek servis yapabilirsiniz.
KİLİS KEBABI TARİFİ
Malzemeler
- Köfte için;
- 500 gr orta yağlı kıyma
- Tuz, karabiber, pul biber
- Altı için:
- 10 adet domates
- 4 adet kapya biber
- 6 adet yeşil biber
- 1 adet soğan
- Üzerine kıyılmış maydanoz
Yapılışı
- İlk önce kıymamıza tuz, karabiber ve pul biberi ekleyip bolca yoğuralım, buzdolabına dinlenmeye bırakalım.
- Daha sonra domates ve biberleri fırında közleyelim, süre olarak 200 derecede yarım saat biberler 1 saat domatesler közlendi.
- Közlenmiş biber ve domatesin kabuğunu soyup ufak ufak doğrayıp çatalla ezelim.
- Soğanı da piyazlık doğrayıp tuzunu ekleyip kabın içinde bekletelim.
- Dinlenmiş kıymamızı yağlı kağıt serili tepsimize cevizden biraz ufak toplar oluşturarak tepsimize dizelim.
- Kendi suyunu salıp üstleri kızarınca çatal yardımıyla altlarını üste getirelim o da kızarınca fırından çıkaralım, çok sertleşip yanmamasına dikkat edin.
- Etimiz piştikten sonra közlenmiş sebzeleri geniş bir tepsiye yayalım üzerine köfteleri dizelerim ve yağlı kağıda çıkan etin yağını da üzerine gezdirelim.
- Maydanozu ince ince kıyıp yemeğin üzerine gezdirelim.
MEYHANE PİLAVI TARİFİ
Malzemeler
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 adet orta boy kuru soğan
- 3 adet orta boy yeşil biber
- 2 adet orta boy dolmalık kırmızı biber
- 2 diş sarımsak (ince doğranmış)
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 1/2 yemek kaşığı biber salçası
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1,5 su bardağı pilavlık bulgur
- 10 adet cherry domates
- 3 su bardağı sıcak su
Yapılışı
- İkişer yemek kaşığı tereyağı ve zeytinyağını geniş tabanlı bir pilav tenceresinde kızdırın. 1 adet yemeklik doğranmış kuru soğanı orta ateşte hafif bir renk alana kadar kavurun.
- Renk alan soğanların üzerine doğradığınız 3 adet yeşil biber ve 2 adet kırmızı biberi de ekleyip karıştırmaya devam edin.
- Ardından 1,5 su bardağı bulguru tencereye aktarın ve 3-4 dakika kadar kavurun.
- 2 adet ince dilimlenmiş sarımsak, 1 yemek kaşığı domates salçası, yarım yemek kaşığı biber salçası, 1'er çay kaşığı tuz ve karabiberi de ekleyip salçanın kokusu çıkana kadar kavurun.
- Ortadan ikiye böldüğünüz 10 adet kiraz domatesi ekleyin.
- 3 su bardağı sıcak suyu da katıp, ilk 3-4 dakika yüksek ateşte, sonra 15 dakika kadar kısık ateşte pişirin.
- Pilavınız güzelce pişip suyunu çekinceye kadar kapağını kapalı tutun ve ardından demlenmeye bırakın.
- Meyhane pilavınız hazır.
CEVİZPARE TARİFİ
Malzemeler
Hamuru için:
150 gram tereyağı
4 yemek kaşığı pudra şekeri
1 su bardağı ceviz içi
1 çay bardağı irmik
1 adet yumurta
1 adet kabartma tozu
3 su bardağı un
1 küçük boy kase ceviz (üzeri için)
Şerbeti için:
3,5 su bardağı şeker
3,5 su bardağı su
3-4 damla limon
Yapılışı
- Öncelikle bütün malzemeler oda sıcaklığında olmalı. Şerbetini yapalım.
- Kaynar suya şekeri ilave edip eriyinceye kadar karıştıralım.
- 10 dakika kaynasın limonu ilave edip 5 dakika daha kaynatıp soğutun.
- Hamuru için bütün malzemeleri bir kaba koyup yumuşak bir hamur elde edelim.
- Unu temkinli kullanın. Görseldeki gibi şekil verip 170 derecelik fırında önceden ısıtılmış fırında pişirelim.
AFİYET OLSUN!