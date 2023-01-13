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‘Bugün ne pişirsem?’ diyenlere kaşık kaşık yedirecek tarifler! İşte 13 Ocak yemek menüsü

13.01.2023 09:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Bugün ne pişirsem?', 'Yemeğe ne hazırlasam?' diye düşünüyorsanız, çorbadan tatlıya kadar leziz tatlardan oluşan yemek tariflerini bileştirip yemek menüsü oluşturduk. Ağızda dağılan kıvamı olan cennet rüyası tatlısına bayılacaksınız! İşte 13 Ocak yemek menüsü...

‘Bugün ne pişirsem?’ diyenlere kaşık kaşık yedirecek tarifler! İşte 13 Ocak yemek menüsü

Bugün yemekte fesleğenli enginar çorbası, sebzeli kaşarlı köfte, gözleme ve tatlı olarak da cennet rüyası var. İşte 13 Ocak yemek menüsü...

FESLEĞENLİ ENGİNAR ÇORBASI

Fesleğenli enginar çorbası soğuk kış aylarında içinizi ısıtacak. Çorbanın tarifine ulaşmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

Kaşık kaşık içirecek tarif: Fesleğenli enginar çorbası! Kaşık kaşık içirecek tarif: Fesleğenli enginar çorbası!

SEBZELİ KAŞARLI KÖFTE

Sebzeli kaşarlı köfte hem lezzetli hem de oldukça doyurucudur. Kaşarla harika bir uyum yakalayan bu tarif aynı zamanda zengin besin içeriğine sahiptir.

Ana yemek için nefis bir tat: Sebzeli kaşarlı köfte! Ana yemek için nefis bir tat: Sebzeli kaşarlı köfte!

GÖZLEME

Pişerken çıkan mis gibi kokusu, nefis tadıyla birçok kişinin kalbinde yer edinen gözleme, sokak yemeklerinin de vazgeçilmezlerinden biridir. İsteğe göre kıymalı, kaşarlı, peynirli, ıspanaklı hazırlanabilir.

Çayın yanında nefis bir lezzet: Gözleme tarifi ve malzemeleri! Çayın yanında nefis bir lezzet: Gözleme tarifi ve malzemeleri!

CENNET RÜYASI

Adıyla ilgi çeken cennet rüyası tatlısı çikolatalı bir tatlıdır. Muhallebiyi andıran bu tatlıyı evde kolaylıkla hazırlayabilirsiniz.

Ağızda dağılan nefis bir tatlı: Cennet rüyası tarifi! Ağızda dağılan nefis bir tatlı: Cennet rüyası tarifi!

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