‘Bugün ne pişirsem?’ diyenlere kaşık kaşık yedirecek tarifler! İşte 13 Ocak yemek menüsü

Bugün yemekte fesleğenli enginar çorbası, sebzeli kaşarlı köfte, gözleme ve tatlı olarak da cennet rüyası var. İşte 13 Ocak yemek menüsü...

FESLEĞENLİ ENGİNAR ÇORBASI

Fesleğenli enginar çorbası soğuk kış aylarında içinizi ısıtacak. Çorbanın tarifine ulaşmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

SEBZELİ KAŞARLI KÖFTE

Sebzeli kaşarlı köfte hem lezzetli hem de oldukça doyurucudur. Kaşarla harika bir uyum yakalayan bu tarif aynı zamanda zengin besin içeriğine sahiptir.

GÖZLEME

Pişerken çıkan mis gibi kokusu, nefis tadıyla birçok kişinin kalbinde yer edinen gözleme, sokak yemeklerinin de vazgeçilmezlerinden biridir. İsteğe göre kıymalı, kaşarlı, peynirli, ıspanaklı hazırlanabilir.

CENNET RÜYASI

Adıyla ilgi çeken cennet rüyası tatlısı çikolatalı bir tatlıdır. Muhallebiyi andıran bu tatlıyı evde kolaylıkla hazırlayabilirsiniz.