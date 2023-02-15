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'Bugün ne pişirsem?' diyenlere lezzet dolu tarifler! İşte 15 Şubat yemek menüsü

15.02.2023 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Bugün ne pişirsem?', 'Akşama ne pişirsem?' diye düşünüyorsanız 15 Şubat yemek menüsü içeriğimizdeki tariflerden beğendiğiniz yemeği hazırlayabilirsiniz. Yemekten sonra, puf puf kabaran keki çayın yanında afiyetle tüketebilirsiniz. İşte 15 Şubat yemek menüsü...

'Bugün ne pişirsem?' diyenlere lezzet dolu tarifler! İşte 15 Şubat yemek menüsü

Akşama ne pişireceğinizi düşünüyorsanız doğru adrestesiniz. Bugünkü yemek menüsü içeriğimizde tarhana çorbası, Erzurum ketesi, lahana sarması ve yemekten sonra çayın yanında, puf puf kabaran kek var. İşte 15 Şubat yemek menüsü...

TARHANA ÇORBASI

Hem kolay hem de lezzetli olan tarhana çorbası ülkemizde sıklıkla hazırlanan, sağlıklı ve besleyici bir tariftir. Yemek tariflerine ulaşmak için aşağıdaki bağlantılara tıklayınız.

Dünyanın en kolay çorbası tarhana çorbası tarifi Dünyanın en kolay çorbası tarhana çorbası tarifi

ERZURUM KETESİ

Anadolunun sevilen lezzetlerinden biri olan Erzurum ketesini evinizde kolaylıkla hazırlaabilirsiniz. Bu tarif için süt, su, maya, yumurta gibi temel malzemeler gerekiyor.

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LAHANA SARMASI

Küçük büyük herkesin bayılarak yediği lahana sarması tarifine 15 Şubat yemek menüsü içeriğimizde yer verdik. Yumuşacık lahana sarması için bu tarifi dikkatle uygulayın!

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KEK

Yemekten sonra üstü kabarmış, nefis bir keki çayla beraber servis edebilirsiniz. Üstelik bu pratik tarifi 5 dakika gibi kısa bir zamanda hazırlayabilirsiniz.

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