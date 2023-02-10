Dünyanın en kolay çorbası tarhana çorbası tarifi! Anında hazırlanır

Tarhana çorbası kış aylarının vazgeçilmez çorbası olarak görülüyor. Şifa dağıtmasıyla bilinen tarhana çorbası soğuk günlerde içimizi ısıtıyor. Oldukça pratik bir şekilde hazırlanan tarhana çorbası nasıl yapılır merak ediliyorsanız bu tarhana çorbası tarifini deneyebilirsiniz.
Tarhana çorbası Anadolu'nun en sevilen lezzetlerinden. Mis gibi kokusuyla tadı yöresel olarak değişen tarhana çorbası en kolay hazırlanan tarifler arasında yer alıyor.
MALZEMELER
4 yemek kaşığı toz tarhana
1 yemek kaşığı kuru nane
7 su bardağı su
1 yemek kaşığı ayçiçek yağı
1 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı domates salçası
1 çay kaşığı tuz
1 diş sarımsak (ezilmiş)
TARİF
Toz tarhanayı geniş bir karıştırma kasesine alın. Üzerine toz nane ve oda sıcaklığındaki 2 bardak suyu ekleyerek bir çırpıcı yardımıyla karıştırın. Tarhana yumuşayana dek, yaklaşık 15 dakika boyunca oda sıcaklığında yumuşamaya bırakın.
Bu sırada geniş bir tencereye sıvıyağ ve tereyağını ekleyip, orta ateşte eritmeye başlayın. Ezilmiş sarımsak ve salçayı ekleyerek kavurmaya başlayın.
Yumuşayan tarhana karışımını ekleyin, ardından tuzunu da ekleyin ve karıştırın.
Kalan 5 su bardağı suyu ve tencereye ekleyin. Ara ara karıştırarak koyulaşana dek pişirin.
Kaynayan çorbayı bekletmeden sıcak olarak servis edin. Pişirdikçe koyulaşan bir çorba olduğu için daha sonra tüketecekseniz üzerine su ilave etmenizi öneririz.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.