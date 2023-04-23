'Bugün ne pişirsem?' diyenlere lezzet dolu tarifler! İşte 23 Nisan yemek menüsü

Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız 23 Nisan yemek menüsünü kaçırmamalısınız. Bugünkü yemek menüsü içeriğimizde sebze çorbası, lahana sarması, içli köfte ve yalancı tavuk göğsü var. İşte 23 Nisan yemek menüsü...

23.NİSAN YEMEK MENÜSÜ

SEBZE ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler

1 adet soğan

1 adet havuç

1 adet patates

1 adet kabak

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

5 bardak su (1 litre)

1 yemek kaşığı (tepeleme) un

1 su bardağı süt

1 tatlı kaşığı tuz

1/4 adet limonun suyu

Yapılışı

Bütün sebzeleri yıkayın ve soyun. Kabak, soğan, p-havuç ve patatesi küçük küçük doğrayın. Tüm malzemeleri eşit boyda doğramaya özen gösterin.

1 yemek kaşığı tereyağı ve zeytinyağını tencereye alın ve soğanları kavurun.

Patates ve havuç ilave edin ve 2-3 dakika daha kavurmaya devam edin.

Sonrasında kabağı ekleyin ve biraz karıştırıp üzerine suyu ekleyin.

Sebzeler yumuşadığında kapağını kapatın ve orta-kısık ateşte pişirin.

Kalan 1 yemek kaşığı tereyağını ayrı olarak derin bir tava veya sos tenceresinde eritin. Üzerine unu ilave edip un kokusunu çıkana kadar kavurun.

Yavaşça karıştırın ve sütü ekleyin.

Tortu kalmaması ve birleşmesi için çırpıcıyla karıştırarak çok az kıvam alması için 3-4 dakika kısık ateşte pişirin. İyice yoğunlaşmadan ocaktan alın.

Tenceredeki sebzelerin içerisine sütlü karışımı yavaş yavaş ekleyin.

Kısık ateşte 2-3 dakika daha pişirdikten sonra tuzunu ilave edin.

LAHANA SARMASI TARİFİ

Malzemeler

1 adet orta boy lahana

6 su bardağı sıcak su

İç harcı için:

1 çay bardağı pirinç

1 çay bardağı bulgur

200 gram kıyma

1 adet rendelenmiş soğan

1 adet büyük boy domates

1 tatlı kaşığı domates salçası

1/4 demet maydanoz

1 tatlı kaşığı nane

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber

Sosu için:

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

1 su bardağı sıcak su

1/2 çay kaşığı tuz

Yapılışı

Lahanayı kare kare kesin.

Kaynayan tuzlu suyun içine atarak yaklaşık beş dakika kaynatın. Süzgeçte fazla suyunu süzdürdüğünüz lahana yaprakları artık sarılmak için hazır.

Kıymalı harç için bütün malzemeleri bir araya getirin ve güzelce yoğurun.

Bu noktada daha yumuşak bir iç olmasını isterseniz içine 2-3 yemek kaşığı su ilave edebilirsiniz.

Yaprağın içine harcı alıp sıkı sıkı sarın. Tüm yaprakları bu şekilde sarın. Tencerenizin zeminini kullanmadığınız lahana yaprakları ile kaplayın ki lahananız dibi tutmasın.

Sarmış olduğunuz tüm lahanaları sırt sırta dizin. Ayrı bir sos tenceresinde 2 yemek kaşığı sıvıyağ ile bir yemek kaşığı salçayı kavurun. Bir miktar su ile açın ,içine tuz ve çay kaşığının ucuyla şeker ekleyin ve lahanaların üzerine dökün.

Kapağını kapatarak kısık ateşte sarmalarınızı pişirin.

İÇLİ KÖFTE TARİFİ

Malzemeler

Dışı için;

1.5 su bardağı ince köftelik bulgur

1 çay bardağı irmik

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 su bardağından biraz az un

1 çay kaşığı tuz

1 su bardağı soğuk su

İçi için;

2 yemek kaşığı sıvı yağ

300 gr kıyma

3 orta boy soğan

Yarım tatlı kaşığı salça

Yarım demek maydanoz

1 küçük çay bardağı küçük parçalı ceviz (isteğe bağlı)

Tuz

Pul biber

Karabiber (baharatlar ve tuz isteğe göre ayarlanabilir.)

Kızartmak için;

Sıvı yağ

Yapılışı

Soğanlar ince ince doğranır. Tavaya sıvı yağ alınıp soğanlar eklenir ve pembeleşinceye kadar kavrulur.

Kavrulan soğanlara Kıyma eklenir suyunu çekinceye kadar kısık ateşte kavrulur.

Daha sonra salça eklenir 3 dk daha kavrulur. Biraz su eklenir tekrar (yumuşak kalması gerekiyor kuru olmamalı).

Baharatlar, tuz, ceviz ve ince kıyılmış maydanoz eklenip ocağın altı kapatılır. Soğumaya bırakılır.

İnce bulgur 1 bardak soğuk su ile kısır yapar gibi ıslatılır.

Suyu çekilince irmik salça baharatlar tuz eklenip 15 dk boyunca azar azar suyu eklenip iyice yoğurulur.

Daha sonra un eklenir 5 dk daha yoğurulur. Ele alınıp yuvarlandığında dağılmıyorsa tamamdır. Ele yapışabilir. Eller iyice yıkanır tekrar hamur ele alındığında yapışmaz.

Cevizden biraz daha büyük parçalar alınıp baş parmak ile ara ara su alınarak içi ince bir şekilde açılır. İç koyulur ve yukarı doğru limon şeklinde uzatılır. Hepsine aynı işlem uygulanır.

Aşamaları çekemedim çünkü ellerim hamurlu iken fotoğraf makinesini tutamadım.

Biten içli köfteler kızgın 1 bardak sıvı yağda kızartılır.

Bu ölçüden ortalama 18 adet çıkıyor. Yenilecek kısmı kızartılabilir, kalanı saklama kabı içerisinde derin dondurucuda saklanabilir.

Haşlamak istiyorsanız bir tencerede kaynayan sıcak suya 2-3 parça küçük limon tuzu ve 1 tatlı kaşığı tuz ekleyin. İçli köfteleri içine bırakın. Haşlanan içli köfte üste çıkacaktır.

YALANCI TAVUK GÖĞSÜ TARİFİ

Malzemeler

125 g tereyağı (dilerseniz margarin ile de karıştırabilirsiniz)

1 su bardağı un

1,5 su bardağı şeker

1 litre süt

1 paket vanilya

Yapılışı

Tereyağını tencereye alın ve kısık ateşte eritin.

Unu ekleyin ve kokusu çıkana dek yaklaşık 4-5 dakika kavurun.

Unu tel çırpıcı ile çırpın ve süt ekleyin.

Unu karıştırmaya devam edin.

Şeker ekleyin ve muhallebi kıvam alana kadar karıştırın.

Muhallebi koyulaştığında ocaktan alın. Ardından vanilya ekleyin ve 3-4 dakika mikserle çırpın.

Hazırlanan muhallebiyi 22 cm boyutlarındaki ıslatılan borcama dökün ve spatula yardımı ile düzeltin.

Oda sıcaklığına gelmesi için bekletin.

Ardından sonra üzerini streçleyin ve buzdolabında 2-3 saat dinlendirin.

Dinlenen tatlıyı dolaptan alın, yanlarına bastırarak havasını çıkartın ve servis tabağına ters çevirerek koyun.

İsterseniz tarçın, hindistan cevizi, fındık ya da file antep serpebilirsiniz.

AFİYET OLSUN!

