'Bugün ne pişirsem?' diyenlere lezzet önerileri! İşte 12 Ocak yemek menüsü

'Bugün ne pişirsem?' diye soruyorsanız sizler için nefis yemek tarifleri hazırladık. Başlangıç olarak tüketeceğiniz çorbayı bu sefa ıspanaklı deneyin! Bugün yemekte kremalı ıspanak çorbası, fırında ballı somon, girit tabağı dolması ve pavlova tatlısı var. İşte 12 Ocak yemek menüsü...

KREMALI ISPANAK ÇORBASI

Kremalı ıspanak çorbası adı üstünde ıspanak, un, su ile hazırlanıyor. Besleyici ve sağlıklı bir tarif olan bu çorba ayrıca lezzetiyle de tam not alıyor.

FIRINDA BALLI SOMON

Balığın leziz hallerinden biri de fırında hardallı ballı pişirildiğinde olur. Ana yemekte gönül rahatlığıyla servis edebileceğiniz bu lezzet besleyici ve doyurucudur.

GİRİT TABAĞI DOLMASI

Girit kabağı dolması, girit kabağının içinin oyulması ve içerisine harcın koyulmasıyla hazırlanır.

PAVLOVA TATLISI

Beze bazlı bir tatlı olan pavlova tatlısı Rus balerin Anna Pavlova'nın adını taşır. Yumurta, vanilya, krema gibi malzemelerle hazırlanır.