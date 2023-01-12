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'Bugün ne pişirsem?' diyenlere lezzet önerileri! İşte 12 Ocak yemek menüsü

12.01.2023 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Bugün ne pişirsem?' sorusu her günün popüler sorularından biri haline geldi. Mutfakta yemeklerden sorumlu her birey, o gün ne pişireceğini düşünerek vakit kaybediyor. Biz de sizler için, birbirinden leziz yemek tarifleriyle yemek menüsü içeriği hazırladık. İşte 12 Ocak yemek menüsü...

'Bugün ne pişirsem?' diyenlere lezzet önerileri! İşte 12 Ocak yemek menüsü

'Bugün ne pişirsem?' diye soruyorsanız sizler için nefis yemek tarifleri hazırladık. Başlangıç olarak tüketeceğiniz çorbayı bu sefa ıspanaklı deneyin! Bugün yemekte kremalı ıspanak çorbası, fırında ballı somon, girit tabağı dolması ve pavlova tatlısı var. İşte 12 Ocak yemek menüsü...

KREMALI ISPANAK ÇORBASI

Kremalı ıspanak çorbası adı üstünde ıspanak, un, su ile hazırlanıyor. Besleyici ve sağlıklı bir tarif olan bu çorba ayrıca lezzetiyle de tam not alıyor.

Kremalı ıspanak çorbası nasıl yapılır? Kremalı ıspanak çorbası nasıl yapılır?

FIRINDA BALLI SOMON

Balığın leziz hallerinden biri de fırında hardallı ballı pişirildiğinde olur. Ana yemekte gönül rahatlığıyla servis edebileceğiniz bu lezzet besleyici ve doyurucudur.

Nefis bir tat: Fırında hardallı ballı somon tarifi! Nefis bir tat: Fırında hardallı ballı somon tarifi!

GİRİT TABAĞI DOLMASI

Girit kabağı dolması, girit kabağının içinin oyulması ve içerisine harcın koyulmasıyla hazırlanır.

Girit kabağı dolması nasıl yapılır? Girit kabağı dolması nasıl yapılır?

PAVLOVA TATLISI

Beze bazlı bir tatlı olan pavlova tatlısı Rus balerin Anna Pavlova'nın adını taşır. Yumurta, vanilya, krema gibi malzemelerle hazırlanır.

Pavlova nedir, nasıl yapılır? İşte pavlova tatlısı malzemeleri ve tarifi! Pavlova nedir, nasıl yapılır? İşte pavlova tatlısı malzemeleri ve tarifi!

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