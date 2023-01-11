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  4. Girit kabağı dolması nasıl yapılır? Zuhal Topal'la Yemekteyiz girit kabağı dolması tarifi ve malzemeleri!

Girit kabağı dolması nasıl yapılır? Zuhal Topal'la Yemekteyiz girit kabağı dolması tarifi ve malzemeleri!

11.01.2023 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında Girit kabağı dolması hazırlandı. Peki Girit kabağı dolması nasıl yapılır? Bu yemeği hazırlarken kabağın sağları kesilir, içi oyulur, içine dolma harcı koyulur ve saplar ile geri kapatılır. İşte Zuhal Topal'la Yemekteyiz Girit kabağı dolması tarifi ve malzemeleri!

Girit kabağı dolması nasıl yapılır? Zuhal Topal'la Yemekteyiz girit kabağı dolması tarifi ve malzemeleri!
Tarif Puanı
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Puanınız alınmıştır.
Kaç kisilik 6
Hazırlık Süresi 25dk
Pişirme Süresi 30dk
Kalori/Porsiyon 237kal

Girit kabağı şekli nedeniyle normal kabağa göre dolma yapımına daha uygundur. Bu tarif 25 dakikada hazırlanır ve 30 dakikada pişirilir. Peki Girit kabağı dolması nasıl yapılır? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Girit kabağı dolması tarifi ve malzemeleri!

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kabak dolma zuhal topal la yemekteyiz tarifi tarif

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