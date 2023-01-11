Girit kabağı şekli nedeniyle normal kabağa göre dolma yapımına daha uygundur. Bu tarif 25 dakikada hazırlanır ve 30 dakikada pişirilir. Peki Girit kabağı dolması nasıl yapılır? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Girit kabağı dolması tarifi ve malzemeleri!



