Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında Girit kabağı dolması hazırlandı. Peki Girit kabağı dolması nasıl yapılır? Bu yemeği hazırlarken kabağın sağları kesilir, içi oyulur, içine dolma harcı koyulur ve saplar ile geri kapatılır. İşte Zuhal Topal'la Yemekteyiz Girit kabağı dolması tarifi ve malzemeleri!
Girit kabağı şekli nedeniyle normal kabağa göre dolma yapımına daha uygundur. Bu tarif 25 dakikada hazırlanır ve 30 dakikada pişirilir. Peki Girit kabağı dolması nasıl yapılır? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Girit kabağı dolması tarifi ve malzemeleri!
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.