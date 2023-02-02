'Bugün ne pişirsem?' diyenlere nefis yemek tarifleri! İşte 2 Şubat yemek menüsü

Çorbadan tatlıya kadar nefis yemek tariflerine 2 Şubat yemek menüsü içeriğimizde yer verdik. Bugün yemekte sütlü bal kabağı çorbası, kuzu içli çardak kebabı, kuşkonmaz ve karidesli makarna tatlı olarak ise fındıkzade tatlısı var. İşte 2 Şubat yemek menüsü...

SÜTLÜ BALKABAĞI ÇORBASI

Sütlü balkabağı çorbası lezzetli olması bir yana pratik olmasıyla da ön plana çıkıyor. Yemek tariflerine ulaşmak için aşağıdaki bağlantılara tıklayınız.

KUZU İÇLİ ÇARDAK KEBABI

Kuzu etiyle hazırlanan bu tarif parmakları bile yedirir! Yapımı biraz meşakatli olsa da oldukça leziz olan bu tarif, deneyenlerden tam not alıyor.

KUŞKONMAZ VE KARİDESLİ MAKARNA

Her haliyle leziz olan makarnayı bu sefer karides ve kuşkonmaz ile deneyin.

FINDIKZADE TATLISI

Fındıkzade tatlısı hafif, rahatsız etmeyen ve çok pratik bir tattır. Bu tatlı yalnızca 5 dakikada hazırlanıyor!