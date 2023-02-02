'Bugün ne pişirsem?' diyenlere nefis yemek tarifleri! İşte 2 Şubat yemek menüsü

Çorbadan tatlıya kadar nefis yemek tariflerine 2 Şubat yemek menüsü içeriğimizde yer verdik. Bugün yemekte sütlü bal kabağı çorbası, kuzu içli çardak kebabı, kuşkonmaz ve karidesli makarna tatlı olarak ise fındıkzade tatlısı var. İşte 2 Şubat yemek menüsü...
Sütlü balkabağı çorbası lezzetli olması bir yana pratik olmasıyla da ön plana çıkıyor. Yemek tariflerine ulaşmak için aşağıdaki bağlantılara tıklayınız.
Kuzu etiyle hazırlanan bu tarif parmakları bile yedirir! Yapımı biraz meşakatli olsa da oldukça leziz olan bu tarif, deneyenlerden tam not alıyor.
Her haliyle leziz olan makarnayı bu sefer karides ve kuşkonmaz ile deneyin.
Fındıkzade tatlısı hafif, rahatsız etmeyen ve çok pratik bir tattır. Bu tatlı yalnızca 5 dakikada hazırlanıyor!