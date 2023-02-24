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'Bugün ne pişirsem?' diyenlere sağlıklı ve doyurucu tarifler! İşte 24 Şubat yemek menüsü

24.02.2023 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Bugün ne pişirsem?', 'Akşama ne yemek yapsam?' diye uzun uzun düşünmenize gerek yok. 'Bugün ne pişirsem?' serimiz ile çorbadan tatlıya kadar derlediğimiz en lezzetli tariflere içeriğimizden ulaşabilirsiniz. İşte 24 Şubat yemek menüsü...

'Bugün ne pişirsem?' diyenlere sağlıklı ve doyurucu tarifler! İşte 24 Şubat yemek menüsü

Hem doyurucu hem de sağlıklı tarifleri haberimizde derledik. Bugün yemekte başlangıç olarak tavuk suyu çorbası var. Ardından sulu köfte ile birlikte lahana salatası tarifi var. En son tatlı olarak da irmik tatlısı tarifine yer verdik. İşte 24 Şubat yemek menüsü...

TAVUK SUYU ÇORBASI

Uzun süre tok tutan tavuk suyu çorbası tarifine aşağıdaki bağlantılara tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Şifa dağıtan tavuk suyu çorbası tarifi Şifa dağıtan tavuk suyu çorbası tarifi

SULU KÖFTE

Patatesli sulu köfte ana yemeğe çok yakışan bir tarif. Hem doyurucu hem de lezzetli olan bu yemek ayrıca oldukça pratik.

Lezzet dolu sulu köfte tarifi! Lezzet dolu sulu köfte tarifi!

LAHANA SALATASI

Fast food ürünlerinin yanında sıklıkla servis edilen bir lezzet olan lahana salatasını evinizde birkaç adımda hazırlayabilirsiniz. Bunun için evinizde beyaz lahana, havuç, kuru soğan, mayonez gibi malzemelerin olması gerekiyor.

Tavuğun vazgeçilmezi Coleslaw (Lahana Salatası) nasıl yapılır? Tavuğun vazgeçilmezi Coleslaw (Lahana Salatası) nasıl yapılır?

İRMİK TATLISI

Hafif ve rahatsız etmeyecek bir tatlı olan irmik tatlısı 5 dakika gibi kısa bir sürede hazırlanıyor.

Anında hazırlanan irmik tatlısı tarifi! Ekonomik ve lezzetli... Anında hazırlanan irmik tatlısı tarifi! Ekonomik ve lezzetli...

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