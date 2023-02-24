'Bugün ne pişirsem?' diyenlere sağlıklı ve doyurucu tarifler! İşte 24 Şubat yemek menüsü

Hem doyurucu hem de sağlıklı tarifleri haberimizde derledik. Bugün yemekte başlangıç olarak tavuk suyu çorbası var. Ardından sulu köfte ile birlikte lahana salatası tarifi var. En son tatlı olarak da irmik tatlısı tarifine yer verdik. İşte 24 Şubat yemek menüsü...

TAVUK SUYU ÇORBASI

Uzun süre tok tutan tavuk suyu çorbası tarifine aşağıdaki bağlantılara tıklayarak ulaşabilirsiniz.

SULU KÖFTE

Patatesli sulu köfte ana yemeğe çok yakışan bir tarif. Hem doyurucu hem de lezzetli olan bu yemek ayrıca oldukça pratik.

LAHANA SALATASI

Fast food ürünlerinin yanında sıklıkla servis edilen bir lezzet olan lahana salatasını evinizde birkaç adımda hazırlayabilirsiniz. Bunun için evinizde beyaz lahana, havuç, kuru soğan, mayonez gibi malzemelerin olması gerekiyor.

İRMİK TATLISI

Hafif ve rahatsız etmeyecek bir tatlı olan irmik tatlısı 5 dakika gibi kısa bir sürede hazırlanıyor.