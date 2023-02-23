'Bugün ne pişirsem?' diyenlere tadı damakta kalacak tarifler! İşte 23 Şubat yemek menüsü

Bu akşam servis edebileceğiniz birbirinden leziz tarifleri haberimizde derledik. Bugün yemekte erişteli yeşil mercimek çorbası, mac and cheese, soğan halkası ve tatlı olarak da irmik tatlısı var. İşte 23 Şubat yemek menüsü...

ERİŞTELİ YEŞİL MERCİMEK ÇORBASI

İçerisinde bulunan erişte ve mercimek sayesinde leziz olmasının yanı sıra bir de doyurucu bir tarif olan erişteli mercimek çorbasını ilk kez deniyorsanız çok seveceksiniz. Tariflere ulaşmak için aşağıdaki bağlantılara tıklayın.

MAC AND CHEESE

Kaşar peyniri ve makarnanın mükemmel uyumuna bayılacaksınız. İçerisinde bulunan süt, sarımsak ve maydanaoz yemeğe farklı bir aroma veriyor.

SOĞAN HALKASI

Soğan halkasını evinizde de kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Birkaç adımda hazırlanan bu tarif için mısır nişastası, un, kuru soğan gibi malzemeler gerekiyor.

İRMİK TATLISI

Çoğu kişinin severek tükettiği bir tatlı olan irmik tatlısı hem hafif hem de enfes bir tarif. 202 kalori olan bu tatlı 5 dakika gibi kısa bir sürede hazırlanıyor.