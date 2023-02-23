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'Bugün ne pişirsem?' diyenlere tadı damakta kalacak tarifler! İşte 23 Şubat yemek menüsü

23.02.2023 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Bugün ne pişirsem?', 'Akşama ne yemek yapsam?' diye düşünme derdine son! Sizler için, tadı damaklarda kalacak tariflerle yemek menüsü içeriği oluşturduk. Yemekte başlangıç olarak erişteli yeşil mercimek çorbası var. İşte 23 Şubat yemek menüsü...

'Bugün ne pişirsem?' diyenlere tadı damakta kalacak tarifler! İşte 23 Şubat yemek menüsü

Bu akşam servis edebileceğiniz birbirinden leziz tarifleri haberimizde derledik. Bugün yemekte erişteli yeşil mercimek çorbası, mac and cheese, soğan halkası ve tatlı olarak da irmik tatlısı var. İşte 23 Şubat yemek menüsü...

ERİŞTELİ YEŞİL MERCİMEK ÇORBASI

İçerisinde bulunan erişte ve mercimek sayesinde leziz olmasının yanı sıra bir de doyurucu bir tarif olan erişteli mercimek çorbasını ilk kez deniyorsanız çok seveceksiniz. Tariflere ulaşmak için aşağıdaki bağlantılara tıklayın.

Erişteli yeşil mercimek çorbası nasıl yapılır, malzemeleri neler? Erişteli yeşil mercimek çorbası nasıl yapılır, malzemeleri neler?

MAC AND CHEESE

Kaşar peyniri ve makarnanın mükemmel uyumuna bayılacaksınız. İçerisinde bulunan süt, sarımsak ve maydanaoz yemeğe farklı bir aroma veriyor.

En pratik Mac and cheese tarifi! Herkes tarifini isteyecek En pratik Mac and cheese tarifi! Herkes tarifini isteyecek

SOĞAN HALKASI

Soğan halkasını evinizde de kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Birkaç adımda hazırlanan bu tarif için mısır nişastası, un, kuru soğan gibi malzemeler gerekiyor.

Enfes soğan halkası tarifi! Evde soğan halkası nasıl yapılır? Enfes soğan halkası tarifi! Evde soğan halkası nasıl yapılır?

İRMİK TATLISI

Çoğu kişinin severek tükettiği bir tatlı olan irmik tatlısı hem hafif hem de enfes bir tarif. 202 kalori olan bu tatlı 5 dakika gibi kısa bir sürede hazırlanıyor.

Anında hazırlanan irmik tatlısı tarifi! Ekonomik ve lezzetli... Anında hazırlanan irmik tatlısı tarifi! Ekonomik ve lezzetli...

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'Bugün ne pişirsem?' diyenlere çorbadan tatlıya tarifler!'Bugün ne pişirsem?' diyenlere çorbadan tatlıya tarifler!
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