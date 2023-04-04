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Bugün ne pişirsem? Ramazan'ın 13. günü iftar menüsü

04.04.2023 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Bugün ne pişirsem?' diye düşünüyorsanız Ramazan ayının 13. gününe özel iftar menüsüne bakabilirsiniz. Sağlıklı ve doyurucu yemeklerden oluşan bu enfes menünün tadına doyum olmuyor. Geleneksel tatlardan hoşlanıyorsanız bu iftar menüsünü denemelisiniz.

Bugün ne pişirsem? Ramazan'ın 13. günü iftar menüsü

'İftarda ne yapsam, Bugün ne pişirsem?' diye düşünüyorsanız aşağıda yer alan tariflerden ipucu alabilirsiniz. Ramazanın 13. gününde iftara yapılabilecek enfes lezzetlere bayılacaksınız 4 Nisan iftar menüsünde ezogelin çorbası, beyti kebabı ve nevzine tatlısı tarifi yer alıyor.

13. GÜN İFTAR MENÜSÜ

EZOGELİN ÇORBASI TARİFİ

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Malzemeler

  • Yarım su bardağı kırmızı mercimek
  • Yarım çay bardağı pirinç
  • 3 çorba kaşığı bulgur
  • 1 çorba kaşığı salça
  • 1 adet orta boy soğan
  • 1 çorba kaşığı un
  • 3 diş sarımsak
  • Kuru nane
  • Pul biber
  • Tuz
  • Karabiber
  • 7 su bardağı sıcak su
  • 2 çorba kaşığı sıvıyağ

Yapılışı

  • Çorbayı yapacağınız tencereye 2 çorba kaşığı sıvı yağ ve 1 adet soğanı küçük küçük doğrayıp yağda kavurun.
  • Soğanları pembeleşinceye kadar kavururken arada 2 diş sarımsağı da rendeleyerek ekleyin.
  • Ardından yarım su bardağı mercimek ile birlikte 3 çorba kaşığı bulgur ve yarım çay bardağı pirinci ekleyip 2 dakika daha kavurun.
  • Malzemeler kavrulunca tencereye 5 bardak sıcak su dökün ve çorbayı kaynamaya bırakın.
  • Çorba kaynarken ayrı bir tavada 2 çorba kaşığı sıvı yağ ile 1 çorba kaşığı unu çırpma teli yardımıyla karıştırarak kavurun.
  • Kuru nane, pul biber ve karabiberi de ekleyip 2 su bardağı sıcak suyu tavaya dökün ve hepsini çırpma teli ile iyice karıştırın.
  • Birkaç dakika kavurduktan sonra 1 çorba kaşığı salça da ilave ederek kavurmayı sürdürün.
  • Tavada kavurduğunuz malzemeleri tencereye yavaş dökün ve bu sırada çorbayı karıştırın.
  • 20 dakika kadar çorbayı orta ateşte kaynattıktan sonra ocaktan alın.

BEYTİ KEBABI TARİFİ

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Malzemeler

  • Lavaş için
  • 6 su bardağı un
  • 2 su bardağı ılık su
  • 1 paket maya (instant olabilir)
  • 2,5 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 çay kaşığı kadar tuz
  • Beyti Kebabı için
  • 1 tane soğan
  • 2 diş sarımsak
  • 1 tane yumurta
  • 450 gram kıyma
  • 1 çay bardağı galeta unu
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1,5 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Beyti Kebabı sosu için
  • 1 yemek kaşığı domates salçası (rendelenmiş domates sosu da olabilir)
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1,5 yemek kaşığı su
  • 1 tatlı kaşığı biber salçası
  • 1 dolu kase yoğurt (isteğe göre sarımsaklı da olabilir)

Yapılışı

Lavaşın hazırlanması:

  • 6 su bardağı unu elek ile derin bir kaba eleyin ve en son tuz ekleyecek şekilde tüm malzemeleri ekleyin.
  • Pürüzsüz bir kıvama kavuşuncaya kadar hamuru yoğurun.
  • İyice yoğrulan hamurdan küçük bezeler (30 gramlık) koparın ve tek tek ayırın.
  • Ayırdığınız hamur bezelerini temiz bir tepsiye alın ve üzerini nemli bir bez ile örtün. Dilerseniz nazik şekilde streç filmle de kaplayabilirsiniz.
  • Mayaladığınız hamuru hafifçe unlayın ve oldukça ince olacak şekilde oklava/merdana yardımı ile açın.
  • İncelttiğiniz hamurları yağ koymadan teflon tavada ya da varsa sac üzerinde pişirin. Daha sonra soğuması ve dinlenmesi için bir köşeye alarak bekletin.
    Sosun hazırlanması:
    Beyti kebabı sosunu hazırlamak için öncelikle tereyağını bir tavada eritin.
    Ardından domates ve biber salçasını ekleyin.
    En son suyunu da ilave edin ve sürekli karıştırarak 2 dakika kadar fokurdatın.

Beyti Kebabının hazırlanması:

  • Kebabı pişireceğiniz fırını önceden 180 dereceye ayarlayın ve ısınması için bırakın.
  • Sarımsak ve soğanı çok ince doğrayın. Dilerseniz rondodan ya da mutfak robotundan geçirebilir ve suyunu süzebilirsiniz.
  • Kıymayı derin bir kaba alın. Üzerinde suyu süzülmüş sarımsak ve soğanı ekleyerek hafifçe karıştın.
  • Kıyma üzerine yumurta, zeytinyağı, baharatlar ve galeta ununu da ilave edin.
  • Tüm malzemeleri homojen bir karışım elde edinceye kadar karıştırın ve yoğurun.
  • Yoğurduğunuz karışımı streç film ile sarın ve buzdolabına koyarak 15-20 dakika kadar dinlendirin.
  • Dinlenmiş köfte karışımını yağlı kağıt serili fırın tepsisine alın ve köftelere uzun ince şekil vererek dizin. İsterseniz bu aşamada şişe ya da çubuğa dizerek de şekil verebilirsiniz.
  • Isınmış fırında köfteleri iyice pişirin.
  • Pişirdiğiniz köfteleri önceden hazırlanan ince lavaşlara sarın. İster bir bütün şeklinde isterseniz de verev şekilde dilimleyebilir, tabağa almadan 10 dakika kadar fırınlayabilirsiniz.
  • Hazırladığınız kebapları uzun servis tabağına alın. Üzerine ilk önce yoğurt sosunu daha sonra da hazırladığınız yağlı / salçalı sosu dökebilirsiniz.

NEVZİNE TARİFİ

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Malzemeler

  • 125 gram tereyağ
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 1 çay bardağı süt
  • 1 çay bardağı tahin
  • 1 yemek kaşığı sirke
  • 1 paket kabartma tozu
  • 3.5 su bardağı un
  • 1 su bardağı çekilmiş ceviz
  • Şerbeti İçin:
  • 1.5 su bardağı toz şeker
  • 1.5 su bardağı su
  • 1 çay bardağı pekmez
  • 1 dilim limon
  • Üzeri İçin:
  • 1 avuç ceviz (miktarı isteğe göre)
  • 1 avuç toz Antep fıstığı

Yapılışı

  • Tarife önce şerbetini hazırlayarak başlayın ki tatlınız olana kadar soğusun. Tencereye şekeri ve suyu koyup karıştırın. Ocağa alın.
  • Üzerine limon da ilave ederek 6-7 dakika kaynatın. Ocaktan alıp pekmezi karıştırın ve soğumaya bırakın.
  • Hamuru için, yoğurma kabına sıvı malzemeleri koyun. Biraz karışmasını sağlayın.
  • Aldığı kadar unu ve kabartma tozunu koyup ele yapışmayan hamur yoğurun.
  • En son cevizi ilave edin. Yağlanmış fırın kabına koyup elinizle yayarak düz hale getirin.
  • Çatalla boyuna veya enine çizikler atın.
  • Önceden ısıtılmış 180- 190 derecede fırında kızarana kadar pişirin.
  • İlk sıcaklığı çıktıktan sonra soğuk şerbeti dökün. Ceviz ve antep fıstığı ile süsleyip servis edebilirsiniz.
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