Bugün ne pişirsem? Ramazan'ın 13. günü iftar menüsü

'İftarda ne yapsam, Bugün ne pişirsem?' diye düşünüyorsanız aşağıda yer alan tariflerden ipucu alabilirsiniz. Ramazanın 13. gününde iftara yapılabilecek enfes lezzetlere bayılacaksınız 4 Nisan iftar menüsünde ezogelin çorbası, beyti kebabı ve nevzine tatlısı tarifi yer alıyor.
13. GÜN İFTAR MENÜSÜ
EZOGELİN ÇORBASI TARİFİ
Malzemeler
- Yarım su bardağı kırmızı mercimek
- Yarım çay bardağı pirinç
- 3 çorba kaşığı bulgur
- 1 çorba kaşığı salça
- 1 adet orta boy soğan
- 1 çorba kaşığı un
- 3 diş sarımsak
- Kuru nane
- Pul biber
- Tuz
- Karabiber
- 7 su bardağı sıcak su
- 2 çorba kaşığı sıvıyağ
Yapılışı
- Çorbayı yapacağınız tencereye 2 çorba kaşığı sıvı yağ ve 1 adet soğanı küçük küçük doğrayıp yağda kavurun.
- Soğanları pembeleşinceye kadar kavururken arada 2 diş sarımsağı da rendeleyerek ekleyin.
- Ardından yarım su bardağı mercimek ile birlikte 3 çorba kaşığı bulgur ve yarım çay bardağı pirinci ekleyip 2 dakika daha kavurun.
- Malzemeler kavrulunca tencereye 5 bardak sıcak su dökün ve çorbayı kaynamaya bırakın.
- Çorba kaynarken ayrı bir tavada 2 çorba kaşığı sıvı yağ ile 1 çorba kaşığı unu çırpma teli yardımıyla karıştırarak kavurun.
- Kuru nane, pul biber ve karabiberi de ekleyip 2 su bardağı sıcak suyu tavaya dökün ve hepsini çırpma teli ile iyice karıştırın.
- Birkaç dakika kavurduktan sonra 1 çorba kaşığı salça da ilave ederek kavurmayı sürdürün.
- Tavada kavurduğunuz malzemeleri tencereye yavaş dökün ve bu sırada çorbayı karıştırın.
- 20 dakika kadar çorbayı orta ateşte kaynattıktan sonra ocaktan alın.
BEYTİ KEBABI TARİFİ
Malzemeler
- Lavaş için
- 6 su bardağı un
- 2 su bardağı ılık su
- 1 paket maya (instant olabilir)
- 2,5 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 çay kaşığı kadar tuz
- Beyti Kebabı için
- 1 tane soğan
- 2 diş sarımsak
- 1 tane yumurta
- 450 gram kıyma
- 1 çay bardağı galeta unu
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı kimyon
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1,5 yemek kaşığı zeytinyağı
- Beyti Kebabı sosu için
- 1 yemek kaşığı domates salçası (rendelenmiş domates sosu da olabilir)
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1,5 yemek kaşığı su
- 1 tatlı kaşığı biber salçası
- 1 dolu kase yoğurt (isteğe göre sarımsaklı da olabilir)
Yapılışı
Lavaşın hazırlanması:
- 6 su bardağı unu elek ile derin bir kaba eleyin ve en son tuz ekleyecek şekilde tüm malzemeleri ekleyin.
- Pürüzsüz bir kıvama kavuşuncaya kadar hamuru yoğurun.
- İyice yoğrulan hamurdan küçük bezeler (30 gramlık) koparın ve tek tek ayırın.
- Ayırdığınız hamur bezelerini temiz bir tepsiye alın ve üzerini nemli bir bez ile örtün. Dilerseniz nazik şekilde streç filmle de kaplayabilirsiniz.
- Mayaladığınız hamuru hafifçe unlayın ve oldukça ince olacak şekilde oklava/merdana yardımı ile açın.
- İncelttiğiniz hamurları yağ koymadan teflon tavada ya da varsa sac üzerinde pişirin. Daha sonra soğuması ve dinlenmesi için bir köşeye alarak bekletin.
Sosun hazırlanması:
Beyti kebabı sosunu hazırlamak için öncelikle tereyağını bir tavada eritin.
Ardından domates ve biber salçasını ekleyin.
En son suyunu da ilave edin ve sürekli karıştırarak 2 dakika kadar fokurdatın.
Beyti Kebabının hazırlanması:
- Kebabı pişireceğiniz fırını önceden 180 dereceye ayarlayın ve ısınması için bırakın.
- Sarımsak ve soğanı çok ince doğrayın. Dilerseniz rondodan ya da mutfak robotundan geçirebilir ve suyunu süzebilirsiniz.
- Kıymayı derin bir kaba alın. Üzerinde suyu süzülmüş sarımsak ve soğanı ekleyerek hafifçe karıştın.
- Kıyma üzerine yumurta, zeytinyağı, baharatlar ve galeta ununu da ilave edin.
- Tüm malzemeleri homojen bir karışım elde edinceye kadar karıştırın ve yoğurun.
- Yoğurduğunuz karışımı streç film ile sarın ve buzdolabına koyarak 15-20 dakika kadar dinlendirin.
- Dinlenmiş köfte karışımını yağlı kağıt serili fırın tepsisine alın ve köftelere uzun ince şekil vererek dizin. İsterseniz bu aşamada şişe ya da çubuğa dizerek de şekil verebilirsiniz.
- Isınmış fırında köfteleri iyice pişirin.
- Pişirdiğiniz köfteleri önceden hazırlanan ince lavaşlara sarın. İster bir bütün şeklinde isterseniz de verev şekilde dilimleyebilir, tabağa almadan 10 dakika kadar fırınlayabilirsiniz.
- Hazırladığınız kebapları uzun servis tabağına alın. Üzerine ilk önce yoğurt sosunu daha sonra da hazırladığınız yağlı / salçalı sosu dökebilirsiniz.
NEVZİNE TARİFİ
Malzemeler
- 125 gram tereyağ
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 1 çay bardağı süt
- 1 çay bardağı tahin
- 1 yemek kaşığı sirke
- 1 paket kabartma tozu
- 3.5 su bardağı un
- 1 su bardağı çekilmiş ceviz
- Şerbeti İçin:
- 1.5 su bardağı toz şeker
- 1.5 su bardağı su
- 1 çay bardağı pekmez
- 1 dilim limon
- Üzeri İçin:
- 1 avuç ceviz (miktarı isteğe göre)
- 1 avuç toz Antep fıstığı
Yapılışı
- Tarife önce şerbetini hazırlayarak başlayın ki tatlınız olana kadar soğusun. Tencereye şekeri ve suyu koyup karıştırın. Ocağa alın.
- Üzerine limon da ilave ederek 6-7 dakika kaynatın. Ocaktan alıp pekmezi karıştırın ve soğumaya bırakın.
- Hamuru için, yoğurma kabına sıvı malzemeleri koyun. Biraz karışmasını sağlayın.
- Aldığı kadar unu ve kabartma tozunu koyup ele yapışmayan hamur yoğurun.
- En son cevizi ilave edin. Yağlanmış fırın kabına koyup elinizle yayarak düz hale getirin.
- Çatalla boyuna veya enine çizikler atın.
- Önceden ısıtılmış 180- 190 derecede fırında kızarana kadar pişirin.
- İlk sıcaklığı çıktıktan sonra soğuk şerbeti dökün. Ceviz ve antep fıstığı ile süsleyip servis edebilirsiniz.