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Bugün ne pişirsem? Ramazan'ın 14. günü iftar menüsü

05.04.2023 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Bugün ne pişirsem?' diye düşünenler için Ramazan ayının 14. günü için hazırlanan enfes iftar menüsü ipucu olabilir. Bu iftar menüsünde doyurucu ve lezzetli yemekler yer alıyor. Ramazan'da daha geleneksel yemekleri tercih edenler için vazgeçilmez olacak bu menüye göz atabilirsiniz.

Bugün ne pişirsem? Ramazan'ın 14. günü iftar menüsü

'İftarda ne yapsam, Bugün ne pişirsem?' diye düşünüyorsanız aşağıda yer alan tariflerden damak tadınıza uygun olanları tercih edebilirsiniz. Bu tarifler oldukça basit bir şekilde yapılmasına rağmen saatlerce uğraşılmış lezzete sahip oluyorlar. 5 Nisan iftar menüsünde tarhana çorbası, kuru fasulye ve pirinç pilavı tarifi yer alıyor.

14. GÜN İFTAR MENÜSÜ

TARHANA ÇORBASI TARİFİ

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Malzemeler

  • 4 yemek kaşığı toz tarhana
  • 1 yemek kaşığı kuru nane
  • 7 su bardağı su
  • 1 yemek kaşığı ayçiçek yağı
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 diş sarımsak (ezilmiş)

Yapılışı

  • Toz tarhanayı geniş bir karıştırma kasesine alın. Üzerine toz nane ve oda sıcaklığındaki 2 bardak suyu ekleyerek bir çırpıcı yardımıyla karıştırın. Tarhana yumuşayana dek, yaklaşık 15 dakika boyunca oda sıcaklığında yumuşamaya bırakın.
  • Bu sırada geniş bir tencereye sıvıyağ ve tereyağını ekleyip, orta ateşte eritmeye başlayın. Ezilmiş sarımsak ve salçayı ekleyerek kavurmaya başlayın.
  • Yumuşayan tarhana karışımını ekleyin, ardından tuzunu da ekleyin ve karıştırın.
  • Kalan 5 su bardağı suyu ve tencereye ekleyin. Ara ara karıştırarak koyulaşana dek pişirin.
  • Kaynayan çorbayı bekletmeden sıcak olarak servis edin. Pişirdikçe koyulaşan bir çorba olduğu için daha sonra tüketecekseniz üzerine su ilave etmenizi öneririz.

KURU FASULYE TARİFİ

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Malzemeler

  • 2,5 su bardağı kuru fasulye
  • 300 gram kuşbaşı et
  • 3 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1,5 yemek kaşığı tereyağ
  • 1 büyükbaş kuru soğan
  • Yarım yemek kaşığı un
  • 1 yemek kaşığı biber salçası
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 10 su bardağı sıcak su
  • 2 orta boy domates
  • 1 adet yeşil biber
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 tatlı kaşığı pul biber
  • 1,5 tatlı kaşığı tuz

Yapılışı

  • Yukarıda da bahsettiğimiz gibi kuru fasulyelerinizi geceden ıslatın. Şişen fasulyelerin suyunu süzüp, iyice yıkadıktan sonra tencereye koyun. Üzerini bir parmak geçecek kadar soğuk su koyun.
  • Haşlanırken üzerinde oluşan köpükleri mutlaka alın. Bu işlem fasulyenin gaz yapmaması için önemli. Daha sonra bazı fasulyelerin yukarı çıktığını göreceksiniz dibe çökmesi için az bir şey daha soğuk su ekleyin.
  • Daha sonra başka bir tencerede eti sıvı yağ ile kavurun. Suyunu çeken ete soğan ve tereyağı ekleyin. Soğanlar kavrulduktan sonra kıvam alması için yarım yemek kaşığı un ekleyin. Daha sonra ise 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı domates salçası ekleyin. Kokusu çıkan salçanın ardından 2 litre su ekleyin.
  • Haşlanan fasulyeleri süzüp, yıkadıktan sonra pişen sosla buluşturun. 15 -20 dakika fasulye ve etleri bir arada pişirin. Bu aşamada küçük küçük doğradığınız domates ve biberleri ekleyin. Baharatlar için 1,5 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı pul biber ekleyin. 20-25 dakika kontrollü olarak pişirin.

PİRİNÇ PİLAVI TARİFİ

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Malzemeler

  • 1 su bardağı baldo pirinç
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 yemek kaşığı sıvıyağ
  • Bir miktar tuz
  • Yarım et ya da tavuk bulyon
  • 1,5 su bardağı kadar kaynamış su

Yapılışı

  • İlk olarak bir kaba kaynar su koyun ve içerisine pirinçleri atın. Pirinçleri bu kapta bir süre ıslattıktan sonra nişastası çıkana dek güzelce bol su ile yıkayın. Bir süzgeç yardımı ile bu pirinçleri iyice süzün.
  • Ardından orta boy çok derin olmayan bir tencerenin içine yağı koyun. Yağ biraz eridikten sonra içine pirinçleri ekleyin ve bu şekilde pirinçleri bolca kavurun.
  • Sonrasında pirinçleri iyice kavurmanın ardında tencerenin içine kaynar suyu ve tuzu ekleyin. Bu arada küçük bir kabın içine tencereye koyacağınız sudan bir miktar koyun. Bu kabın içine tablet et ya da tavuk bulyonu ekleyin. Bulyon eriyene kadar kapta karıştırın. Ardından sulu bulyon karışımını da tencereye ilave edin. Tencerenin kapağını kapatın ve pilav suyunu çekene kadar kısık ateşte pişirin.
  • Pilav suyunu çektiğinde ve pirinçler yumuşadığında, ocağın altını kapatın. Pilavın bulunduğu tencerenin kapağını kaldırın ve tencerenin üstüne kağıt bir havlu ya da geniş bir bez serin. Ardından tencerenin kapağını yeniden kapatın. Pilavı bu şekilde bir süre demlenmeye bırakın. Pilav tam kıvamına geldiğinde kapağı açın, üstündeki bezi kaldırın ve pilavı sıcak sıcak servis edin.
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Bugün ne pişirsem? Ramazan'ın 13. günü iftar menüsüBugün ne pişirsem? Ramazan'ın 13. günü iftar menüsü
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