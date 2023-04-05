Bugün ne pişirsem? Ramazan'ın 14. günü iftar menüsü

'İftarda ne yapsam, Bugün ne pişirsem?' diye düşünüyorsanız aşağıda yer alan tariflerden damak tadınıza uygun olanları tercih edebilirsiniz. Bu tarifler oldukça basit bir şekilde yapılmasına rağmen saatlerce uğraşılmış lezzete sahip oluyorlar. 5 Nisan iftar menüsünde tarhana çorbası, kuru fasulye ve pirinç pilavı tarifi yer alıyor.

14. GÜN İFTAR MENÜSÜ

TARHANA ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler

4 yemek kaşığı toz tarhana

1 yemek kaşığı kuru nane

7 su bardağı su

1 yemek kaşığı ayçiçek yağı

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı tuz

1 diş sarımsak (ezilmiş)

Yapılışı

Toz tarhanayı geniş bir karıştırma kasesine alın. Üzerine toz nane ve oda sıcaklığındaki 2 bardak suyu ekleyerek bir çırpıcı yardımıyla karıştırın. Tarhana yumuşayana dek, yaklaşık 15 dakika boyunca oda sıcaklığında yumuşamaya bırakın.

Bu sırada geniş bir tencereye sıvıyağ ve tereyağını ekleyip, orta ateşte eritmeye başlayın. Ezilmiş sarımsak ve salçayı ekleyerek kavurmaya başlayın.

Yumuşayan tarhana karışımını ekleyin, ardından tuzunu da ekleyin ve karıştırın.

Kalan 5 su bardağı suyu ve tencereye ekleyin. Ara ara karıştırarak koyulaşana dek pişirin.

Kaynayan çorbayı bekletmeden sıcak olarak servis edin. Pişirdikçe koyulaşan bir çorba olduğu için daha sonra tüketecekseniz üzerine su ilave etmenizi öneririz.

KURU FASULYE TARİFİ

Malzemeler

2,5 su bardağı kuru fasulye

300 gram kuşbaşı et

3 yemek kaşığı sıvı yağ

1,5 yemek kaşığı tereyağ

1 büyükbaş kuru soğan

Yarım yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı domates salçası

10 su bardağı sıcak su

2 orta boy domates

1 adet yeşil biber

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı pul biber

1,5 tatlı kaşığı tuz

Yapılışı

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi kuru fasulyelerinizi geceden ıslatın. Şişen fasulyelerin suyunu süzüp, iyice yıkadıktan sonra tencereye koyun. Üzerini bir parmak geçecek kadar soğuk su koyun.

Haşlanırken üzerinde oluşan köpükleri mutlaka alın. Bu işlem fasulyenin gaz yapmaması için önemli. Daha sonra bazı fasulyelerin yukarı çıktığını göreceksiniz dibe çökmesi için az bir şey daha soğuk su ekleyin.

Daha sonra başka bir tencerede eti sıvı yağ ile kavurun. Suyunu çeken ete soğan ve tereyağı ekleyin. Soğanlar kavrulduktan sonra kıvam alması için yarım yemek kaşığı un ekleyin. Daha sonra ise 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı domates salçası ekleyin. Kokusu çıkan salçanın ardından 2 litre su ekleyin.

Haşlanan fasulyeleri süzüp, yıkadıktan sonra pişen sosla buluşturun. 15 -20 dakika fasulye ve etleri bir arada pişirin. Bu aşamada küçük küçük doğradığınız domates ve biberleri ekleyin. Baharatlar için 1,5 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı pul biber ekleyin. 20-25 dakika kontrollü olarak pişirin.

PİRİNÇ PİLAVI TARİFİ

Malzemeler

1 su bardağı baldo pirinç

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvıyağ

Bir miktar tuz

Yarım et ya da tavuk bulyon

1,5 su bardağı kadar kaynamış su

Yapılışı