Bugün ne pişirsem? Ramazan'ın 15. günü iftar menüsü

'İftarda ne yapsam?' sorusunu düşünüyorsanız Ramazan menülerine bakarak kendi yapacağınız menü içini ipucu alabilirsiniz. İftarda her gün farklı yemekler tercih ediyorsanız yeni yemek tarifleri bulmak zor olabiliyor. Bu sebeple birçok kişi hazır iftar menülerine bakıyor. 6 Nisan iftar menüsünde yayla çorbası, sulu köfte ve bulgur pilavı, kalburabastı tarifi yer alıyor.

15. GÜN İFTAR MENÜSÜ

YAYLA ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler

1 su bardağı yoğurt

1 çay bardağı pirinç

7 su bardağı su

1 yumurta

1 yemek kaşığı tepeleme un

3 yemek kaşığı sıvı yağ

2 yemek kaşığı tereyağ

Tuz

Nane

Yapılışı

Bol suda yıkadığınız pirinçleri bir tencereye alın.

Üzerine sıvıyağ ve su ekleyerek haşlayın.

Derin bir kaseye yoğurt, yumurta, tuz, un ve bir su bardağı suyu ilave edip iyice çırpın.

Pirinçler haşlandığında yoğurtlu karışım üzerine eklenir.

Yoğurtlu karışımı eklerken ve kaynayana kadar çorbamızı sürekli karıştırıyoruz.

Kaynamaya başladıktan sonra 10-15 dakika daha çorbayı ocakta tutun.

Ara ara karıştırmayı ihmal etmeyin.

Küçük bir tavada naneleri yağda kızdırın.

Kaselere aldığınız çorbaların üzerine yakılmış naneyi dökerek servis edebilirsiniz.

SULU KÖFTE TARİFİ

Malzemeler

200 g kıyma

3 adet orta boy patates

1 adet soğan

2 yemek kaşığı kısırlık bulgur

2 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı sıvı yağ

2 yemek kaşığı kadar un

2-3 diş ezilmiş sarımsak

Tuz

Karabiber

Pul biber

Kırmızı biber

Yapılışı

Kıymaya bulgur, baharat, sarımsak ve tuz ilave edip yoğurun.

Üzerini streçleyip 15 dakika kadar buzdolabında bekletin.

Köfteleri ufak ufak yuvarlayın ve içerisine un serptiğiniz kaba alarak una bulayın.

Soğanları doğrayın ve sıvı yağda soğanlar pembe renk alana kadar kavurun.

Domates salçasını ekleyip kavurmaya devam edin.

Kare kare doğradığınız patatesi ekleyin ve 1-2 dakika daha kavurun.

Patateslerin üzerini 2 parmak geçecek kadar sıcak su ekleyin.

Yemek kaynadığında önce köfteleri ardından tuz ve baharatları ekleyin.

Su miktarını kontrol ederek yemeği kaynatın.

Ardından kısık ateşte pişmeye bırakın.

BULGUR PİLAVI TARİFİ

Malzemeler

1,5 su bardağı pilavlık bulgur

2 adet soğan

4 adet sivri biber

Bir adet kırmızı biber

2 adet domates

Bir yemek kaşığı salça

Tereyağı

2 su bardağı su

Tuz ve karabiber

Yapılışı

Yapışmaz tencerede minik bir şekilde doğradığınız soğanları tereyağında kavurun.

Soğanlar rembeleşince, küçük ve küp şeklinde doğradığınız domatesi, halka şeklinde doğradığınız biberleri de tencereye ekleyerek tüm sebzeleri tereyağında kavurmaya devam edin.

Sebzeler yumuşayınca salçayı da ilave edin ve 5 dakika daha kavurun.

Son aşamada bulgur ve baharatları da ekleyin. Bir, iki dakika ocakta tüm malzemeleri çevirdikten sonra sıcak suyu tencereye alın. Bulgur suyunu çekene kadar pişirin.

KALBURABASTI TARİFİ

Malzemeler

120 gram oda sıcaklığında tereyağı (8 yemek kaşığı)

2 yemek kaşığı yoğurt

1/2 çay bardağı sıvı yağ

4 su bardağı un

1 çay bardağı irmik

1 tatlı kaşığı karbonat

3-4 damla limon

1 adet yumurta

Şerbeti için:

2 su bardağı toz şeker

2 su bardağı su

1 tatlı kaşığı limon suyu

İçi için:

120 gram ceviz içi

Servisi için:

2 yemek kaşığı toz Antep fıstığı

Yapılışı

Öncelikle şerbeti hazırlayın. Şeker ve suyu karıştırarak kaynamaya bırakın, kaynadıktan sonra limon suyu sıkarak kısık ateşte 10 dakika kadar kaynatmaya devam edin. Ardından ocaktan alıp ılınmaya bırakın.

Tatlı için, un hariç bütün malzemeleri bir araya getirin ve güzelce karıştırın.

Karbonatın üzerine limonu sıkın ve köpürmesini sağlayın.

Azar azar unu ilave edin. Kıvamına göre 3,5-4 su bardağı kadar alacaktır.

Ele yapışmayacak kıvama gelene kadar yoğurun.

Cevizden biraz daha büyük olacak şekilde parçalar koparın ve yuvarlayın. İsterseniz süzgeçte ya da kullandığımız gibi bir kesme aparatının üzerine bastırarak şekil almasını sağlayın.

Cevizi ortasına koyarak nazikçe birleştirin.

Fırın tepsinize dizin, önceden ısıtılmış fırında iyice kızarana kadar 25- 30 dakika pişirin.

Fırından çıkınca sıcak tatlının üzerine soğuk şerbeti dökün. Şerbeti iyice çekince servis edin.

AFİYET OLSUN!

