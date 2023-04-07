YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Bugün ne pişirsem? Ramazan'ın 16. günü iftar menüsü

Bugün ne pişirsem? Ramazan'ın 16. günü iftar menüsü

07.04.2023 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Bugün ne pişirsem?' diye düşünenler internet üzerinden iftar menüleri araştırıyor. İftarda lezzetli yemekler tercih etmek isteyenler için oldukça pratik tarifler bulunuyor. Ramazan ayının 16. günü için hazırlanan bu iftar menüsündeki yemekler oldukça seviliyor. İşte 7 Nisan iftar menüsü...

Bugün ne pişirsem? Ramazan'ın 16. günü iftar menüsü

'İftarda ne yapsam, Bugün ne pişirsem?' sorularını aratıyorsanız doğru yerdesiniz! Akşam yemeğine hazırlayacağınız lezzetli tarifler hem sizin hem de sevdiklerinizin favori yemekleri arasında yer alacak. 7 Nisan iftar menüsünde çeşmi nigar çorbası, ali nazik, paçanga böreği, magnolia tatlısı yer alıyor.

16. GÜN İFTAR MENÜSÜ

ÇEŞMİ NİGAR ÇORBASI TARİFİ

Ekran görüntüsü 2023-04-07 100226

Malzemeler

  • 1 bardak kırmızı mercimek
  • 1 adet kuru soğan
  • 1 çorba kaşığı un
  • Yarım çay bardağı zeytinyağı
  • 1, 5 litre sıcak su
  • Tuz (yaklaşık 1 tatlı kaşığı)
  • Terbiyesi için:
  • 1 yumurta sarısı
  • Yarım su bardağı süt
  • 1 limon suyu
  • Sos için:
  • 1 çorba kaşığı tereyağı
  • 1 tatlı kaşığı Kuru nane
  • 1 çay kaşığı Toz kırmızı biber
  • 1 çay kaşığı Pul biber

Yapılışı

  • Kuru soğanı yemeklik doğrayın ve zeytinyağı ile orta ateşte kavurun.
  • Soğanlar pembe rengini aldığında un ilave edip karıştırın.
  • Kokusu çıkana dek kavurun.
  • Sonrasında yıkayıp suyunu süzdüğünüz mercimeği ekleyip karıştırın ve suyu ekleyip mercimekler yumuşayana dek yaklaşık 30 dakika pişirin.
  • Bu aşamada önce orta ateşte kaynadıktan sonra kısık ateşte ara ara karıştırarak pişirin.
  • Mercimekler piştiğinde tuz ilave edin ve çorbayı pürüzsüz bir kıvam alıncaya dek blenderden geçirin.
  • Sosu hazırlamak için bir kasede yumurta sarısı, süt ve limon suyunu karıştırıp çırpın.
  • Kaynayan çorba tenceresine boşaltın ve tekrar kaynayıncaya kadar sürekli karıştırın.
  • Kaynayan çorbayı 2-3 dakika daha pişirerek ocaktan alın.
  • Sosu için tavaya tereyağını, kuru naneyi, toz kırmızı biberi ve pul biberi koyup karıştırın.
  • Kavrulunca çorba tenceresine boşaltın ve sıcak sıcak servis edin.

ALİ NAZİK TARİFİ

Ekran görüntüsü 2023-04-07 100407

Malzemeler

  • Beğendisi için;
  • 600 g patlıcan(3-4 adet orta boy)
  • 1 su bardağı süzme yoğurt
  • 2 diş sarımsak
  • Tuz
  • Karabiber
  • Kıyması için;
  • 250 g orta yağlı kıyma
  • 1 Adet soğan
  • 1 Adet domates
  • 1 Adet yeşil biber
  • 3-4 kaşık sıvı yağ
  • 1 tatlı kaşığı biber salçası

Yapılışı

  • Kıymayı ve yağınızı tavaya alarak yemeklik doğranmış soğanla hafifçe kavurun.
  • Ardından doğranmış yeşil biber ve küp doğranmış domatesleri ekleyin, domatesler sulanınca biber salçanısını, tuz ve karabiberi ekleyin.
  • Patlıcanlarınızı bildiğiniz yöntemle közleyin ve kabuklarını soyup, küçük küpler halinde doğrayın.
  • Ezilmiş süzme yoğurdu sarımsaklı hazırlayın.
  • Yanmaz tavanıza aldığınız patlıcanları ılımaya bırakın.
  • Ateşten aldığınız patlıcanlara sarımsaklı yoğurdu karıştırarak,birbirine iyice geçmesini sağlayın.
  • Tuz, karabiber ekleyin.
  • Tabağa aldığınız beğendinin üzerine sıcak kıymayı ekleyin.
  • Eğer kıymanız yağsız ise tereyağ ve pul kızdırıp ,üzerine gezdirin.

PAÇANGA BÖREĞİ TARİFİ

Ekran görüntüsü 2023-04-07 100521

Malzemeler

  • 3 adet yufka (dörde bölünmüş)
  • 100 gram kaşar peyniri (rendelenmiş)
  • 80 gram çemensiz pastırma (doğranmış)
  • 1 adet domates (kabukları soyulmuş, doğranmış)
  • 2 adet yeşil biber (doğranmış)
  • Kızartmak için:
  • 2 su bardağı ayçiçek yağı

Tarifi

  • Yufkaları üst üste serdikten sonra dört eşit parçaya bölün ve sekiz eşit, üçgen yufka parçası elde edin.
  • Çemensiz ya da tercihe göre yemeklik pastırmayı küçük parçalar halinde kesin. Kaşar peynirini rendeleyin.
  • Kabuğunu soyduğunuz domatesleri küçük küpler halinde doğrayın. Yeşil biberleri halka şeklinde doğrayın.
  • Bir kasede pastırma, kaşar peyniri, domates ve biberi karıştırın.
  • Üçgen yufka parçalarını mutfak tezgahının üzerine açın.
  • Kasede karıştırdığınız malzemeleri 1-2 kaşık olacak şekilde üçgen yufka parçasının geniş kısmına doğru yerleştirin ve önce kenarlardan katladıktan sonra rulo şeklinde sarın. Yufkanın ucunu su ile ıslatıp kapatın.
  • Ayçiçek yağını kızdırın. Sardığınız börekleri kızgın yağda kızartın.
  • Fazla yağını bırakmaları için kağıt havlu serili bir servis tabağında 2- 3 dakika kadar beklettikten sonra sıcak olarak servis edin.

MAGNOLİA TARİFİ

Ekran görüntüsü 2023-04-07 100816

Malzemeler

  • 1 litre süt
  • 1 su bardağı pudra şekeri
  • 2 yumurta sarısı
  • 1 su bardağı kahve
  • 2 yemek kaşığı un
  • 1 vanilya
  • 1 kutu krema (200 ml)
  • 2 paket bisküvi
  • 10-15 adet çilek

Yapılışı

  • Krema dışındaki malzemeleri tencereye koyun. Malzemeler iyice karıştırıldıktan sonra, tencerenin altını açın ve pudingi sürekli karıştırın. Puding kaynamaya başladığında ocağı kapatın.
  • Sıvı kremayı ekleyerek pudingi mikserle iyice çırpın. Bir borcamın altına bisküvileri kırın. Sonra çilekleri ikiye bölün. Çileklerden sonra krema, bisküvi ve tekrar bisküvi ekleyin.
  • İsterseniz tekrar çilek koyabilirsiniz. İstediğiniz gibi dekore edebilirsiniz. Tatlıyı dondurma ile servis ederek lezzeti katlayabilirsiniz.

AFİYET OLSUN!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tadına doyum olmayan vardabit paçası tarifiTadına doyum olmayan vardabit paçası tarifi
Anahtar Kelimeler:
tarifi iftar Ramazan menüsü ali nazik bugün ne pişirsem çeşmi nigar çorbası magnolia nasıl yapılır paçanga böreği tarif çilekler

En Çok Okunan Haberler

Taraftarlar 'Göğüslerini aç' demişti! İddialı pozlarına beğeni yağdı

Taraftarlar 'Göğüslerini aç' demişti! İddialı pozlarına beğeni yağdı

Cinsiyet değiştirmişti! Üstsüz halini paylaşıp...

Cinsiyet değiştirmişti! Üstsüz halini paylaşıp...

Büyük göğüslerini sergilemeden duramıyor!

Büyük göğüslerini sergilemeden duramıyor!

61 yaşında gençlik sırrını açıkladı! "Yataktan çıkmadan..."

61 yaşında gençlik sırrını açıkladı! "Yataktan çıkmadan..."

Tadına doyum olmayan vardabit paçası tarifi

Tadına doyum olmayan vardabit paçası tarifi

Bugün ne pişirsem? Ramazan'ın 15. günü iftar menüsü

Bugün ne pişirsem? Ramazan'ın 15. günü iftar menüsü

İlginizi Çekebilir

Kadın konuk 3 ay evli kaldığını duyunca bomba bir yanıt verdi! "İlk seks..."

Kadın konuk 3 ay evli kaldığını duyunca bomba bir yanıt verdi! "İlk seks..."

Bir gören bir daha baktı! İkizi kadar benziyor

Bir gören bir daha baktı! İkizi kadar benziyor

Sporda ve günlük hayatta şıklığı yakalayın! Spor ve sırt çantalarında indirim

Sporda ve günlük hayatta şıklığı yakalayın! Spor ve sırt çantalarında indirim

O görüntüler çok kızdırdı! "RTÜK buna nasıl müsaade ediyor?"

O görüntüler çok kızdırdı! "RTÜK buna nasıl müsaade ediyor?"

Armağan Çağlayan'a anlattı! "Bana maaş sorulunca..."

Armağan Çağlayan'a anlattı! "Bana maaş sorulunca..."

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.