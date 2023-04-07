Bugün ne pişirsem? Ramazan'ın 16. günü iftar menüsü

'İftarda ne yapsam, Bugün ne pişirsem?' sorularını aratıyorsanız doğru yerdesiniz! Akşam yemeğine hazırlayacağınız lezzetli tarifler hem sizin hem de sevdiklerinizin favori yemekleri arasında yer alacak. 7 Nisan iftar menüsünde çeşmi nigar çorbası, ali nazik, paçanga böreği, magnolia tatlısı yer alıyor.

16. GÜN İFTAR MENÜSÜ

ÇEŞMİ NİGAR ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler

1 bardak kırmızı mercimek

1 adet kuru soğan

1 çorba kaşığı un

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1, 5 litre sıcak su

Tuz (yaklaşık 1 tatlı kaşığı)

Terbiyesi için:

1 yumurta sarısı

Yarım su bardağı süt

1 limon suyu

Sos için:

1 çorba kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı Kuru nane

1 çay kaşığı Toz kırmızı biber

1 çay kaşığı Pul biber

Yapılışı

Kuru soğanı yemeklik doğrayın ve zeytinyağı ile orta ateşte kavurun.

Soğanlar pembe rengini aldığında un ilave edip karıştırın.

Kokusu çıkana dek kavurun.

Sonrasında yıkayıp suyunu süzdüğünüz mercimeği ekleyip karıştırın ve suyu ekleyip mercimekler yumuşayana dek yaklaşık 30 dakika pişirin.

Bu aşamada önce orta ateşte kaynadıktan sonra kısık ateşte ara ara karıştırarak pişirin.

Mercimekler piştiğinde tuz ilave edin ve çorbayı pürüzsüz bir kıvam alıncaya dek blenderden geçirin.

Sosu hazırlamak için bir kasede yumurta sarısı, süt ve limon suyunu karıştırıp çırpın.

Kaynayan çorba tenceresine boşaltın ve tekrar kaynayıncaya kadar sürekli karıştırın.

Kaynayan çorbayı 2-3 dakika daha pişirerek ocaktan alın.

Sosu için tavaya tereyağını, kuru naneyi, toz kırmızı biberi ve pul biberi koyup karıştırın.

Kavrulunca çorba tenceresine boşaltın ve sıcak sıcak servis edin.

ALİ NAZİK TARİFİ

Malzemeler

Beğendisi için;

600 g patlıcan(3-4 adet orta boy)

1 su bardağı süzme yoğurt

2 diş sarımsak

Tuz

Karabiber

Kıyması için;

250 g orta yağlı kıyma

1 Adet soğan

1 Adet domates

1 Adet yeşil biber

3-4 kaşık sıvı yağ

1 tatlı kaşığı biber salçası

Yapılışı

Kıymayı ve yağınızı tavaya alarak yemeklik doğranmış soğanla hafifçe kavurun.

Ardından doğranmış yeşil biber ve küp doğranmış domatesleri ekleyin, domatesler sulanınca biber salçanısını, tuz ve karabiberi ekleyin.

Patlıcanlarınızı bildiğiniz yöntemle közleyin ve kabuklarını soyup, küçük küpler halinde doğrayın.

Ezilmiş süzme yoğurdu sarımsaklı hazırlayın.

Yanmaz tavanıza aldığınız patlıcanları ılımaya bırakın.

Ateşten aldığınız patlıcanlara sarımsaklı yoğurdu karıştırarak,birbirine iyice geçmesini sağlayın.

Tuz, karabiber ekleyin.

Tabağa aldığınız beğendinin üzerine sıcak kıymayı ekleyin.

Eğer kıymanız yağsız ise tereyağ ve pul kızdırıp ,üzerine gezdirin.

PAÇANGA BÖREĞİ TARİFİ

Malzemeler

3 adet yufka (dörde bölünmüş)

100 gram kaşar peyniri (rendelenmiş)

80 gram çemensiz pastırma (doğranmış)

1 adet domates (kabukları soyulmuş, doğranmış)

2 adet yeşil biber (doğranmış)

Kızartmak için:

2 su bardağı ayçiçek yağı

Tarifi

Yufkaları üst üste serdikten sonra dört eşit parçaya bölün ve sekiz eşit, üçgen yufka parçası elde edin.

Çemensiz ya da tercihe göre yemeklik pastırmayı küçük parçalar halinde kesin. Kaşar peynirini rendeleyin.

Kabuğunu soyduğunuz domatesleri küçük küpler halinde doğrayın. Yeşil biberleri halka şeklinde doğrayın.

Bir kasede pastırma, kaşar peyniri, domates ve biberi karıştırın.

Üçgen yufka parçalarını mutfak tezgahının üzerine açın.

Kasede karıştırdığınız malzemeleri 1-2 kaşık olacak şekilde üçgen yufka parçasının geniş kısmına doğru yerleştirin ve önce kenarlardan katladıktan sonra rulo şeklinde sarın. Yufkanın ucunu su ile ıslatıp kapatın.

Ayçiçek yağını kızdırın. Sardığınız börekleri kızgın yağda kızartın.

Fazla yağını bırakmaları için kağıt havlu serili bir servis tabağında 2- 3 dakika kadar beklettikten sonra sıcak olarak servis edin.

MAGNOLİA TARİFİ

Malzemeler

1 litre süt

1 su bardağı pudra şekeri

2 yumurta sarısı

1 su bardağı kahve

2 yemek kaşığı un

1 vanilya

1 kutu krema (200 ml)

2 paket bisküvi

10-15 adet çilek

Yapılışı

Krema dışındaki malzemeleri tencereye koyun. Malzemeler iyice karıştırıldıktan sonra, tencerenin altını açın ve pudingi sürekli karıştırın. Puding kaynamaya başladığında ocağı kapatın.

Sıvı kremayı ekleyerek pudingi mikserle iyice çırpın. Bir borcamın altına bisküvileri kırın. Sonra çilekleri ikiye bölün. Çileklerden sonra krema, bisküvi ve tekrar bisküvi ekleyin.

İsterseniz tekrar çilek koyabilirsiniz. İstediğiniz gibi dekore edebilirsiniz. Tatlıyı dondurma ile servis ederek lezzeti katlayabilirsiniz.

AFİYET OLSUN!



