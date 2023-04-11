Bugün ne pişirsem? Ramazan'ın 20. günü iftar menüsü

Ramazan ayında iftarda yediğimiz yiyecekler tüm günümüzü etkileyebiliyor. İftara yapılacak lezzetli ve doyurucu yemek tarifleri aranıyor. Ramazan ayında 'İftarda ne yapsam, Bugün ne pişirsem?' sorularını aratıyorsanız hazır iftar menülerine şans verebilirsiniz. 11 Nisan iftar menüsünde ayran aşı çorbası, biber dolması, fırında sütlaç tatlısı yer alıyor.

20. GÜN İFTAR MENÜSÜ

AYRAN AŞI ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler

1 su bardağı buğday

1 su bardağı nohut

250 gram süzme yoğurt

250 gram yoğurt

1 su bardağı su

1 çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı dereotu

Yapılışı

1 su bardağı buğdayı kaynayan suyun içerisine aktarın, üzerine su ilave ederek pişirmeye başlayın.

Pişen buğdayları ocaktan alın ve süzdürün.

Büyük bir karıştırma kasesinin içine 250 gram yoğurt ve süzme yoğurdu alıp çırpın.

1 su bardağı haşlanmış nohut ve buğdayı ekleyin. 1 tatlı kaşığı tuz da ilave ederek karıştırın.

Üzerine 1 su bardağı soğuk suyu azar azar ekleyerek kıvamını ayarlayın.

Ardından dereotunu da ekleyerek güzelce karıştırın.

Çorbanızı 1 saat buzdolabında soğuttuktan sonra servis edin.

BİBER DOLMASI TARİFİ

Malzemeler

15-16 adet orta boy dolmalık biber

2 orta boy kuru soğan

150 gram kıyma

2 adet domates

1,5 su bardağı pirinç

1 yemek kaşığı salça

Pul biber

Karabiber

Tuz

Maydanoz

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 adet domates

Sosu için:

1 yemek kaşığı salça

Sıcak su

Yapılışı

Biberlerin kapakları çıkartılarak içleri boşaltılır.

Yıkanır ve suyu süzülmesi için süzgece alınır.

Pişirerek ya da dilerseniz çiğden tüm malzemeleri karıştırarak da yapabilirsiniz.

Tencereye sıvı yağ alınarak küçük küçük doğranmış soğan hafif kavrulur.

Üzerine kıyma ilave edilerek suyunu salıp rengi dönene kadar kavrulmaya devam edilir.

Kabuklarını soyduğumuz küçük doğradığımız domatesler eklenir ve 3-4 dakika kavrulur.

Salça, pul biber, karabiber, tuz ilave edilerek karıştırılır.

Son olarak yıkanmış ve suyu süzülmüş pirinç ile kıyılmış maydanoz eklenerek karıştırılır, bekletmeden ocaktan alınır.

Biberlerin içleri doldurularak üzerlerine domates ile kapak yapılır ve tencereye dizilir.

Sos için salça sıcak su ile çözdürülür.

Dolmaların üzerlerinden gezdirerek tencereye dökülür.

Dolmaların yarısını geçecek kadar sıcak su ilave edilerek kapağı kapatılır ve orta ateşteki ocağa alınır.

Biberler ve pirinçler pişene kadar pişirilir.

FIRINDA SÜTLAÇ TARİFİ

Malzemeler

1 litre süt

1 su bardağı şeker

Yarım su bardağı pirinç

3 yemek kaşığı buğday nişastası

1 paket vanilya

2 su bardağı su

Yarım su bardağı süt

Yapılışı

Fırında sütlaç için öncelikle pirinci haşlayalım. Pirinçleri güzelce yıkadıktan sonra 2 su bardağı su ile pişene kadar haşlayın. Çok az sulu kalacaktır.

Diğer malzemeleri ekleyelim ve sütlacı pişirelim. Haşlanan pirinçlerin üzerine sütü, vanilyayı ilave edip kaynatın. Karışım kaynamaya başlayınca şekeri ve yarım su bardağı sütle karıştırdığınız 3 yemek kaşığı buğday nişastasını ilave ediniz. 10-15 dk. daha kaynatıp altını kapatın.

Sütlaçları fırına sürelim. Fırın için uygun ısıya dayanıklı sütlaç kaselerine sütlaçlarınızı paylaştırın. Tepsinize soğuk su doldurun ve sütlaç kaplarını fırın tepsinize dizin (Tepsideki su sütlaç kaplarının yarısına kadar gelecek)

Tepsiyi fırınınızın en üst rafına yerleştirin. 180 derecede, sütlaçlarınız kızarana kadar fırınlayın.

AFİYET OLSUN!

