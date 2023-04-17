Bugün ne pişirsem? Ramazan'ın 26. günü iftar menüsü

Ramazan ayında 'İftarda ne yapsam, Bugün ne pişirsem?' soruları sıklıklar aratılıyor. Ramazan menülerindeki tarifler birçok kişi için ilham oluyor. Ramazan ayının 26. günü için de oldukça lezzetli tarifler verildi. 17 Nisan iftar menüsünde tarhana çorbası, ali nazik, şehriyeli pirinç pilavı, mozaik pasta tarifi yer alıyor.

26. GÜN İFTAR MENÜSÜ

TARHANA ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler

4 yemek kaşığı toz tarhana

1 yemek kaşığı kuru nane

7 su bardağı su

1 yemek kaşığı ayçiçek yağı

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı tuz

1 diş sarımsak (ezilmiş)

Yapılışı

Toz tarhanayı geniş bir karıştırma kasesine alın. Üzerine toz nane ve oda sıcaklığındaki 2 bardak suyu ekleyerek bir çırpıcı yardımıyla karıştırın. Tarhana yumuşayana dek, yaklaşık 15 dakika boyunca oda sıcaklığında yumuşamaya bırakın.

Bu sırada geniş bir tencereye sıvıyağ ve tereyağını ekleyip, orta ateşte eritmeye başlayın. Ezilmiş sarımsak ve salçayı ekleyerek kavurmaya başlayın.

Yumuşayan tarhana karışımını ekleyin, ardından tuzunu da ekleyin ve karıştırın.

Kalan 5 su bardağı suyu ve tencereye ekleyin. Ara ara karıştırarak koyulaşana dek pişirin.

Kaynayan çorbayı bekletmeden sıcak olarak servis edin. Pişirdikçe koyulaşan bir çorba olduğu için daha sonra tüketecekseniz üzerine su ilave etmenizi öneririz.

ALİ NAZİK TARİFİ

Malzemeler

2 adet közlenmiş bostan patlıcanı

300 gram kıyma

1 adet küp küp doğranmış soğan

2 adet ince doğranmış yeşil biber

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı biber salçası

Tuz

Karabiber

1 su bardağı süzme yoğurt

1 diş sarımsak

3 dilim küp şeklinde doğranmış pide

1 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

Üzeri için;

Maydanoz

Yapılışı

Patlıcanları ocakta veya fırında közleyin.

Kabuklarını güzelce soyarak incecik doğrayın.

Bir tavaya sıvı yağ ekleyin.

Sırasıyla soğan, kıyma ve yeşil biberi ekleyerek suyunu çekene kadar kavurun.

Biber salçasını, tuzunu ve karabiberini ekleyip biraz daha kavurarak ocaktan alın.

Közlenmiş patlıcanı süzme yoğurt, sarımsak ve tuzla karıştırın.

Bir tavada tereyağını kızdırın, toz kırmızı biber ekleyerek küp küp doğranmış pideleri biberli yağda iyice kızarana kadar çevirin.

Tabağa önce pideleri, daha sonra yoğurtlu patlıcanı, en üste kıymalı harcı ekleyin.

Üzerini süzme yoğurt, kızdırılmış tereyağı ve ince kıyılmış maydanoz ile süsleyin.

Sıcak servis edin.

ŞEHRİYELİ PİLAV TARİFİ

Malzemeler

Yarım çay bardağı tel şehriye

1 su bardağı pirinç

1 adet bulyon (tavuk veya et)

İsteğinize göre et suyu da kullanabilirsiniz.

1 çay kaşığı tuz

1 su bardağından 2 parmak fazla sıcak su

4 yemek kaşığı zeytinyağı veya 2 yemek kaşığı zeytinyağı ve bir kaşık tereyağı

Yapılışı

Pilav yapmaya başlamadan önce pirinçleri iyice sıcak suda yıkayın.

7 - 8 su yıkadıktan sonra en az yarım saat sıcak suda bekletin.

Pilav tenceresine zeytinyağını ekleyin.

Üzerine şehriyeleri ekleyip kavurun.

Renk almaya başlayan şehriyelerin üzerine suyu süzülmüş pirinçleri ekleyin.

1 dakika daha pirinçleri kavurun.

Ardından tereyağını ekleyin.

Kavrulan pirinçlerin üzerine bulyonu parçalayarak ekleyin.

Gerçek et sulu yapacaksanız üzerine koyulan su miktarından et suyunu çıkartarak yapın.

Tuz ilave edildikten sonra kaynar suyu ekleyin.

Pilavın rengi beyaz olsun istiyorsanız 3-4 damla limon suyu damlatın.

Kısık ateşte suyunu çekene kadar kapağını kapatıp pişirin.

MOZAİK PASTA TARİFİ

Malzemeler

2 paket pötibör bisküvi

Streç film

125 gram margarin ya da tereyağı oda sıcaklığında

1 su bardağı süt oda sıcaklığında

3 yemek kaşığı kakao

3 yemek kaşığı toz şeker

100 gram bitter çikolata

Yarım su bardağı dövülmüş ceviz içi

Yapılışı

Bisküvili mozaik pastayı hazırlarken ilk adımda işe pastanın çikolata sosunu yapmakla başlayın. Bunun için geniş bir tavaya 125 gram tereyağını veya margarin alın ve eritin.

Daha sonra içine 1 su bardağı sütü ve 3 yemek kaşığı kakaoyu ilave edin ve harcı kaynayana kadar karıştırın.

Kaynamaya başlayınca altını kısın içine 3 yemek kaşığı toz şekeri ilave edin ve karıştırmaya devam edin. Son olarak için 100 gram bitter çikolatayı da parçalar halinde ilave edip karıştırın ve hemen ocaktan alın.

Çikolata parçalarının içinde kendiliğinden erimesini bekleyin. Pişirdiğiniz çikolata sosunu ılımaya bırakın ve arada bir karıştırın.

İkinci adımda derin bir kabın içine 2 paket pötibör bisküvileri elinizle kırarak alın. Ancak kırma işlemini yaparken bisküvileri çok kırmamaya özen gösterin, çünkü bisküviler pastanın içinde mozaikler şeklinde görünecek. Sonra kırdığınız bisküvilerin üzerine önceden hazırladığınız çikolatalı sosu dökün. Üzerine kırılmış yarım bardak ceviz içini de ilave edip dikkatlice bisküvileri ezmeden karıştırın.

Bisküvili mozaik pastasını hazırlarken son adımda 30 cm kadar streç filmi mutfak tezgahına serin. Üzerine de önceden hazırladığınız bisküvili mozaik pasta harcını dökün. Streç üzerine döktüğünüz harcı elinizle yanlardan bastırarak piramit şekline getirin ve streç filmle iyice sarın.

Sonra mozaik pastanızı bir tepsiye koyup derin dondurucuda yaklaşık 3 saat kadar bekletin. Dondurucuda beklettiğiniz bisküvili mozaik pastanızı çıkarın ve dilimleyerek servis edin. Dilerseniz üzerini dövülmüş Antep fıstığı veya Hindistan cevizi ile de süsleyebilirsiniz.

AFİYET OLSUN!

