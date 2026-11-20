Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'a yaptığı açıklamalarda, gıda ürünlerinin ambalajlarında kullanılan ifadelerle ilgili önemli değişikliklerin hayata geçirileceğini duyurdu.

Özellikle ürünlerin isimleriyle içerikleri arasındaki farklılıklara dikkat çeken Yumaklı, tüketicilerin satın aldıkları gıdanın içeriğini açık ve doğru şekilde öğrenebilmesi için yeni kurallar getirildiğini belirtti.

ÇİLEKLİ VE MUZLU SÜTLERDE DİKKAT ÇEKEN AYRINTI

Bakan Yumaklı'nın açıklamalarında en dikkat çeken başlıklardan biri, çocukların sıklıkla tükettiği meyveli sütler oldu. Marketlerde çilekli veya muzlu süt adıyla satılan bazı ürünlerin gerçekte oldukça düşük miktarda meyve içerdiğini belirten Yumaklı, çilekli sütlerde çilek oranının binde 1, muzlu sütlerde ise muz püresi oranının yine binde 1 seviyesinde olduğunu söyledi. Çocukların bu ürünleri gerçek meyve içeren sütler olarak algılayabildiğine dikkat çeken Bakan Yumaklı, söz konusu ürünlerin içeriklerine uygun şekilde 'aromalı' olarak tanımlanması gerektiğini vurguladı. Yumaklı, bu tür yanıltıcı isimlendirmelerin yasaklanacağını belirterek firmalara geçiş süreci için gerekli uyarıların yapıldığını açıkladı. Yeni uygulama 1 Ocak itibarıyla başlayacak.

HER SÜTÜN ÜZERİNE 'DOĞAL SÜT' YAZILAMAYACAK

Yeni düzenlemeler yalnızca meyveli sütlerle sınırlı kalmayacak. Süt ambalajlarında kullanılan 'doğal süt' ifadesi de belirli kurallara bağlanacak. Bakan Yumaklı, az yağlı ve yağsız sütlerin ambalajlarında da doğal süt ifadesinin kullanılabildiğini belirterek bu uygulamanın değişeceğini duyurdu. Yeni sınıflandırmaya göre yalnızca tam yağlı ve yağlı sütlerin ambalajlarında 'doğal süt' ifadesine yer verilebilecek. Az yağlı ve yağsız sütlerde ise bu tanımlama kullanılamayacak. Sütlerin yağ oranlarına göre sınıflandırılacağını belirten Yumaklı, söz konusu düzenlemeler için geçiş sürecinin 31 Mart 2027'de tamamlanacağını açıkladı.

'YARIM YAĞLI TEREYAĞI' İFADESİNE SON

Bakanlığın üzerinde çalıştığı bir diğer konu ise tereyağı ambalajlarında kullanılan isimler oldu. Market raflarında 'yarım yağlı tereyağı' veya 'dörtte üç yağlı tereyağı' gibi ifadelerle satılan ürünlere dikkat çeken Yumaklı, tereyağının kendi ürün özelliklerini taşıması gerektiğini belirtti. Yeni uygulamayla birlikte ürünlerin içerikleriyle uyumlu isimlerle satışa sunulması zorunlu olacak. Tereyağı ve margarin gibi farklı ürün gruplarının tüketiciyi yanıltabilecek şekilde tanıtılmasının önüne geçilecek. Böylece tüketiciler, satın aldıkları ürünün gerçekte ne olduğunu ambalaj üzerindeki bilgilerden daha açık biçimde anlayabilecek.

TOST PEYNİRİ VE ERİTME PEYNİRİNDE YENİ DÖNEM

Peynir çeşitlerinin isimlendirilmesi de Bakanlığın gündeminde yer alıyor. Bakan Yumaklı, bazı eritme peynirlerinin 'örgü peyniri', 'tel peynir' veya 'tost peyniri' gibi isimlerle satışa sunulduğunu belirterek bu uygulamaların tüketicilerde yanlış bir algı oluşturabildiğini ifade etti.

Özellikle 'tost peyniri' ifadesinin tüketicilere kaşar peynirini çağrıştırabildiğini söyleyen Yumaklı, eritme peynirinin geleneksel yöntemlerle üretilen peynirlerden farklı bir üretim teknolojisine ve lezzete sahip olduğuna dikkat çekti. Yeni kurallarla birlikte eritme peyniri olarak üretilen ürünlerin ambalajlarında bu tanımlamanın açıkça yer alması gerekecek.

MARKET RAFLARINDA 1 OCAK'TA YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Gıda ambalajlarında tüketiciyi yanıltabilecek tanıtımların önüne geçmeyi hedeflediklerini belirten Bakan Yumaklı, ürünlerin isimlerinin ve ambalaj bilgilerinin gerçek içerikleriyle uyumlu olması gerektiğini vurguladı. Bakanlığın yeni düzenlemeler kapsamında yoğun denetimlere başlayacağını açıklayan Yumaklı, bazı yanıltıcı etiket uygulamalarının 1 Ocak itibarıyla raflardan kaldırılacağını bildirdi. Düzenlemelerin bir bölümü için son tarih 30 Nisan olarak belirlenirken, sütlerde 'doğal süt' ifadesinin kullanımına ilişkin geçiş süreci ise 31 Mart 2027'de sona erecek. Yeni uygulamalarla birlikte tüketicilerin gıda alışverişlerinde ürünlerin gerçek içeriğine daha kolay ulaşması ve ambalajlardan kaynaklanan yanlış yönlendirmelerin önlenmesi hedefleniyor.

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