'Bugün ne pişirsem?' sorusuna en leziz tarif önerileri! İşte 13 Kasım yemek menüsü

Öğle veya akşam yemeğinde ne hazırlayacağınızı düşünüyorsanız doğru adrestesiniz. Menü önerimiz ile tariflere göz atabilir ve fikir edinebilirsiniz. 'Bugün ne pişirsem?' sorusuna en leziz tarif önerilerini haberimizde derledik! İşte 13 Kasım yemek menüsü...

BROKOLİ ÇORBASI

Sağlıklı olmasıyla bilinen brokoliyi bir de çorba halinde deneyin. Bu tarifi ikinci defa yapmak isteyeceksiniz. Hem sağlıklı hem leziz olan brokoli çorbası ile hafif ve güzel bir başlangıç yapabilirsiniz.

SİMİT TRİDİ

Gelinim Mutfakta programında Kastamonu usulü simit tiridi hazırlandı. Oldukça beğenilen bu yemeği sizde öyle ya da akşam yemeği sofralarınızda servis edebilirsiniz.

PATATES PÜRESİ

Ağızda dağılan tadıyla birçok kişinin severek tükettiği patates püresini yemek menünüze dahil edebilirsiniz. Tam kıvamında patates püresi tarifine ulaşmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

LOKMA

Kandillerde, özel günlerde sıklıkla dağıtılan lokma, bilindiği üzere şerbetli tatlılardan biridir. Çıtır çıtır ağızda dağılan tadıyla adeta lezzet şöleni yaşatan lokma tatlısını evinizde hazırlayabilirsiniz.