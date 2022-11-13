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'Bugün ne pişirsem?' sorusuna en leziz tarif önerileri! İşte 13 Kasım yemek menüsü

13.11.2022 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Bugün ne pişirsem?' sorusunu soruyorsanız sizler için hazırladığımız özel menü önerisine göz atabilirsiniz. Başlangıcı brokoli çorbası ile kapanışı ise lokma tatlısı ile yapabilirsiniz. 'Bugün ne pişirsem?' sorusuna en leziz tarif önerilerini haberimizde derledik! İşte 13 Kasım yemek menüsü...

'Bugün ne pişirsem?' sorusuna en leziz tarif önerileri! İşte 13 Kasım yemek menüsü

Öğle veya akşam yemeğinde ne hazırlayacağınızı düşünüyorsanız doğru adrestesiniz. Menü önerimiz ile tariflere göz atabilir ve fikir edinebilirsiniz. 'Bugün ne pişirsem?' sorusuna en leziz tarif önerilerini haberimizde derledik! İşte 13 Kasım yemek menüsü...

BROKOLİ ÇORBASI

Sağlıklı olmasıyla bilinen brokoliyi bir de çorba halinde deneyin. Bu tarifi ikinci defa yapmak isteyeceksiniz. Hem sağlıklı hem leziz olan brokoli çorbası ile hafif ve güzel bir başlangıç yapabilirsiniz.

Sevmeyenlerin bile bayılacağı brokoli çorbası tarifi Sevmeyenlerin bile bayılacağı brokoli çorbası tarifi

SİMİT TRİDİ

Gelinim Mutfakta programında Kastamonu usulü simit tiridi hazırlandı. Oldukça beğenilen bu yemeği sizde öyle ya da akşam yemeği sofralarınızda servis edebilirsiniz.

Gelinim Mutfakta Kastamonu usulü simit tiridi tarifi! Gelinim Mutfakta Kastamonu usulü simit tiridi tarifi!

PATATES PÜRESİ

Ağızda dağılan tadıyla birçok kişinin severek tükettiği patates püresini yemek menünüze dahil edebilirsiniz. Tam kıvamında patates püresi tarifine ulaşmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

Gelinim Mutfakta patates püresi tarifi! Tam kıvamında patates püresi Gelinim Mutfakta patates püresi tarifi! Tam kıvamında patates püresi

LOKMA

Kandillerde, özel günlerde sıklıkla dağıtılan lokma, bilindiği üzere şerbetli tatlılardan biridir. Çıtır çıtır ağızda dağılan tadıyla adeta lezzet şöleni yaşatan lokma tatlısını evinizde hazırlayabilirsiniz.

Kandillerin vazgeçilmez tatlısı: Çıtır çıtır lokma tarifi! Kandillerin vazgeçilmez tatlısı: Çıtır çıtır lokma tarifi!

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