Bugün Sadakatsiz neden yok, final mi oldu? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Sadakatsiz dizisinin yeni bölümünün fragmanı bu hafta yayınlanmadı. Bugün Sadakatsiz neden yok, Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman yayınlanacak soruları izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki ekranların en çok izlenen izlenen dizilerinden olan Sadakatsiz bugün neden yok, Sadakatsiz final mi yapacak?

BUGÜN SADAKATSİZ NEDEN YOK? SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

İzleyiciler Sadakatsiz yeni bölüm bugün neden yok sorusunu araştırıyor. Her hafta Çarşamba günü saat 20:00'da yayınlanmaya başlanan Sadakatsiz'in yeni bölümü yayınlanmayacak ve bu hafta tekrar bölümü ile izleyicilerin karşısına çıkacak. Dizi final olmuyor fakat sezon finali yapacak. Dizinin sezon final tarihi böylece bir hafta ertelendi. Sevilen dizinin yeni bölümü 2 Haziran Çarşamba günü ekranda izleyici ile buluşacak.

SADAKATSİZ DİZİSİ SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Asya Günalan’ın gelişi, Asya’nın geçmişinde yüzleşmesi pek kolay olmayan bir sayfayı aralamıştır. Asya’ya verdiği sözü tutmaya oldukça kararlı olan Volkan ondan uzak dururken, Asya da kendi adına yeni kararlar alma arifesindedir. Ali’nin doğum günü, geçmişle gelecek arasında beklenmedik bir köprü kurarken, herkesi bir araya getiren partideki sürpriz bir gelişme o günü unutulmaz kılacaktır. Geçmişte kendi anne ve babasının hataları yüzünden hala sıkıntıları çeken Asya, bunları Volkan ile paylaşıyor. Bu yaşananları Ali'nin de yaşamasını istemediğini ve bu nedenle anne babalık konusunda daha sağlıklı davranmaları gerektiğini söylüyor. Derin, tehlikeli hamleler yapmayı sürdürüyor. Asya Günalan'ın odasına giren Derin, onun çantasındaki mektupları ele geçiriyor. Volkan'ı kaybetme korkusuyla yapmadığı hiçbir şey kalmayan Derin ise, yine hedefine Asya'yı alıyor. Bu kez de Ali'nin doğum gününe gelerek eski anıları Asya'nın gözüne sokmaya başlıyor fakat bu defa oldukça haddini aşıyor.

