Bugüne dek görülmemişti! Binlercesi bulundu...

Canlıların deri, göz ve iç organları gibi yumuşak dokularının bile çok iyi korunmuş olduğu için fosillerin büyüleyici bir keşif olduğu belirtiliyor. Paleontologlar, Danshui nehri yakınında bulunan fosillerin yarısından fazlasının 'keşfedilmemiş türlere' ait olduğu söylüyor.

Fosillerin günümüzden 545 milyon yıl önce başlayıp, 495 milyon yıl önce sona erdiği kabul edilen Kambriyen dönemine ait olduğu tahmin ediliyor. Bölgeden 20 binden fazla fosil numunesi toplanırken şu ana kadar ancak 4351’i incelenebildi. İncelenen türler arasında solucanlar, denizanaları ve su yosunları var.

Araştırmanın liderlerinden Çin Kuzeybatı Üniversitesi’nden Profesör Şingliang Zhang fosillerin 'canlıların kökenine dair çok önemli bir kaynak' olacağını belirtti.

Profesör Robert Gaines de fosillerin büyük oranda denizanası ve solucan gibi, normalde fosilleşme şansı çok düşük olan yumuşak dokulu canlılara ait olması nedeniyle çok önemli olduğuna dikkat çekiyor.

Canlıların bir fırtına sonucu ani olarak tortu altında kaldığı ve bu sayede çok iyi korunduğu tahmin ediliyor. Fosillerin ait olduğunun düşünüldüğü Kambriyen dönemde dünya üzerindeki hayvan çeşitliliğinde çok büyük bir artış yaşanmıştı.

Profesör Robert Gaines, biyolojik çeşitliliğin bugün doğal karşılanan bir olgu olduğunu ancak birçok hayvan türünün Kambriyen dönemdeki 'patlamada' ortaya çıktığını belirtiyor. Gaines, 'Bu bize aynı zamanda var olmuş tüm hayvanlarla ne kadar derin bir yakınlığımız olduğuna da gösteriyor' diyor.

