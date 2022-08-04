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Buhran eş anlamlısı nedir? buhranın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

04.08.2022 04:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilimizde birçok kelime birden fazla anlam barındırır. Bu duruma bağlı olarak kelimelerin eş anlamları da çeşitlilik gösterir. Buhran kelimesi de bu özelliklere sahip bir sözcüktür. Genel olarak bunalım kelimesinin karşılığıdır. Ancak içerdiği bunalım, bir kişi için ya da bir topluluk için olabilir. Buhran kelimesinin eş anlamlısı nedir? İşte buhran eş anlamlısı ve cümle içinde kullanım örnekleri...

Buhran eş anlamlısı nedir? buhranın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Buhran kelimesi, tıp dilindeki ilk anlamıyla, mecaz ve yan anlamlarıyla kullanılabilir. Uzun zaman önce dünya literatürüne girmiş bir sözcüktür. Kökeni Arapçaya dayanır. Behrana sözcüğünden türeyerek dilimize yerleşmiştir. Kişisel sıkıntı zamanlarını, depresyon dönemlerini ifade ederken kullanılır. Bu kelimeler buhran yerine de geçebilir.

Buhran eş anlamlısı nedir?

Buhran kelimesinin eş anlamlısı olan kelime bunalımdır. Türk Dil Kurumu buhran için "bunalım, kriz, bunluk" tanımını yapar. Şu şekilde örneklendirir:

"Üç gecedir gelmiyor, o kadar buhran içindeyim ki. (Peyami Safa)"

Atasözü, deyim ve günlük konuşmalarda kullanılan cümlelerde yer alabilir. Buhrana tutulmak, buhran geçirmek, sinir buhranı bunlardan bazılarıdır. 1929 yılında başlayarak tüm dünyayı etkileyen bir ekonomik çöküntüye de adını vermiştir. Büyük Buhran olarak bilinen bu dönem, tüm dünyada ciddi ve yıkım getiren etkiler yapmıştır.

Buhrana tutulmak, sinir buhranı, buhran geçirmek, buhran kelimesini içeren atasözü ve deyimlerden bazılarıdır. Bu sözcük öbekleri de birbirleri yerine kullanılabilir. Günlük kullanım dilinde çokça tercih edilir.

Buhran kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler hangileridir?

Buhran kelimesinin eş anlamı olarak kullanılan kelimeler şunlardır:

Kriz, bunluk, bunalım, cinnet, depresyon, stres, ruhi bunalım, boğuntu, hezeyan, sıklet, hafakan, tecennün, hastalık nöbeti.

Bu kelimelerin tümü mecazi anlamda da sıkça kullanılır. Tıbben ciddi bir durum olmasa bile günlük konuşma dilinde halk arasında söylenen sözler ve ifadelerdir.

Buhran kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Cümle içinde kullanılarak buhran kelimesinin ve eş anlamlı kelimelerinin nasıl kullanılacakları pekiştirilebilir. Örnek bazı cümleler şunlardır:

  • Bir süredir depresyonda, onun için hepimiz endişeleniyoruz.
  • Çocukluğundan beri bu hastalık nöbetlerini geçirir.
  • Ruhu derin hezeyan içinde ama belli etmemeye çalışıyor.
  • Sinir krizlerinden sonra iyice yıprandı ve uzun süre kendine gelemedi.

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