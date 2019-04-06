Buket Aydın'dan Hıncal Uluç'a cevap: Dedem yaşında olduğu için...

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, köşe yazısına CNN Türk'te Buket Aydın'ın sunumuyla ekrana gelen "40" programını taşıdı. Programın önceki akşamki konuğu futbolcu Arda Turan'a övgüler yağdıran Uluç, program sunucusu Buket Aydın'ı ise çok sert bir dille eleştirdi.

Yazısında, programı Buket Aydın sunduğu için izlemediğini belirten Uluç, ünlü sunucuya "Bir kusurum var.. Ben yapay yüzlere bakamıyorum. Bu yüzden, kendileri olmaktan vazgeçip, botoks ve silikonla suratlarına duygusuz, ifadesiz maskeler takan hem de nasıl sevdiklerimle artık yüz yüze gelmemek için elimden geleni yapıyorum"sözleriyle yüklendi. Ayrıca Kanal D Haber'in reytinglerinin de düşük olduğunu belirtti.

Sabah yazarının bu sözlerine ise Buket Aydın'dan aynı sertlikte bir yanıt geldi.

İşte, Aydın'ın yanıtı:

"Birileri yılın röportajı olan Arda Turan’ın 40 programındaki açıklamalarını yazarken bu yazısıyla bizi tebrik etmesi gerekirken duydum ki bana ve bültenimize saldırmış... Açıkçası okuduğum, takip ettiğim biri değil ama ekip arkadaşlarım durumu iletti. Bana yazdığı şeyler umurumda değil her zamanki gibi medyamızın cinsiyetçi ifadeleri...