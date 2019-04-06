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Buket Aydın'dan Hıncal Uluç'a cevap: Dedem yaşında olduğu için...

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
YAŞAM  | 06.04.2019 10:32 | Son Güncelleme

Sabah yazarı Hıncal Uluç köşesinde, Buket Aydın'ın estetikli görüntüsünü sert bir dille eleştirmişti. Buket Aydın, kendisine yapılan bu yorum hakkında sosyal medya hesabından aynı sertlikte yanıt verdi.

Buket Aydın'dan Hıncal Uluç'a cevap: Dedem yaşında olduğu için...

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, köşe yazısına CNN Türk'te Buket Aydın'ın sunumuyla ekrana gelen "40" programını taşıdı. Programın önceki akşamki konuğu futbolcu Arda Turan'a övgüler yağdıran Uluç, program sunucusu Buket Aydın'ı ise çok sert bir dille eleştirdi.

Yazısında, programı Buket Aydın sunduğu için izlemediğini belirten Uluç, ünlü sunucuya "Bir kusurum var.. Ben yapay yüzlere bakamıyorum. Bu yüzden, kendileri olmaktan vazgeçip, botoks ve silikonla suratlarına duygusuz, ifadesiz maskeler takan hem de nasıl sevdiklerimle artık yüz yüze gelmemek için elimden geleni yapıyorum"sözleriyle yüklendi. Ayrıca Kanal D Haber'in reytinglerinin de düşük olduğunu belirtti.

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Sabah yazarının bu sözlerine ise Buket Aydın'dan aynı sertlikte bir yanıt geldi.

İşte, Aydın'ın yanıtı:

"Birileri yılın röportajı olan Arda Turan’ın 40 programındaki açıklamalarını yazarken bu yazısıyla bizi tebrik etmesi gerekirken duydum ki bana ve bültenimize saldırmış... Açıkçası okuduğum, takip ettiğim biri değil ama ekip arkadaşlarım durumu iletti. Bana yazdığı şeyler umurumda değil her zamanki gibi medyamızın cinsiyetçi ifadeleri...

"KENDİSİ DEDEM YAŞINDA OLDUĞU İÇİN..."

Bununla ilgili çok şey yazarım ama kendisi dedem yaşında olduğu için geçmişini açıp onu çok rencide etmek istemem. Benim yüzümden hastalanır falan buna gerek yok. Reyting meselesine gelince kimse sonuncu bülten diye algı operasyonu yapmaya çalışmasın. Sadece benimle ilgili yazsa cevap vermezdim ancak bu benim ekibimin alın terine ve emeğine saygısızlıktır. Umarım gözleri bozulduğu için yanlış görüyordur ve bu hatasından döner. Ayrıca verdiğimizi iddia ettiği şiddet içerikli görüntüler bültenlerimizde yer almamaktadır. Bu konuda çok seçiciyiz. Sanırım artık herkesi ben gibi görüyor her izlediği bülteni ben sunuyorum sanıyor.

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"SAYGI SINIRINI AŞAN..."

Bu bir yarıştır sonuçlar her gün muhteşem gelmeyebilir. Ama sonuncu bülten olmadığımız ortadadır. Tüm haberci arkadaşlarıma başarılar diliyorum bu açıklamalar saygı sınırını aşan yazısı nedeniyle tek bir kişiye yazılmıştır. Erkek egemen medyada “kadın çalışan veya yönetici”olmanın zorluklarını bilen tüm haberci arkadaşlara selam olsun..."

Buket Aydın, Instagram hesabından yaptığı bu açıklamaya ayrıca Kanal D Haber'in reyting sırlamasındaki yerini de ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
hıncal uluç Buket Aydın

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