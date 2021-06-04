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Buket Aydın programında Haluk Levent’i konu etti

04.06.2021 23:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Buket Aydın’ın sunduğu koltuk programının bu haftaki konuğu Haluk Levent’ti. Kurduğu AHBAP platformu aracılığıyla yaptığı yardımlarla gündemden düşmeyen Haluk Levent, işsiz müzisyenlerle ilgili başlattığı kampanya hakkında konuştu.

Buket Aydın programında Haluk Levent’i konu etti

Buket Aydın’ın Haber Global’de ekrana gelen Koltuk programının bu haftaki konuşu ünlü sanatçı Haluk Levent oldu. Kurduğu AHBAP platformu ile Türkiye genelinde sayısız yardım kampanyası düzenleyen Haluk Levent, son olarak pandemi sürecinde işsiz kalan müzisyenlerle ilgili başlattığı yardım kampanyasıyla ilgili konuştu.

"MÜZİSYENLER YAPSA NE OLUR?"

Temmuz ayına kadar Ankara’ya gidip yetkililerle görüşmek istediğini söyleyen Haluk Levent, “İnsanlar sosyal mesafede bunca şey yapmasına rağmen, müzisyenler sosyal mesafeli bir şey yapsa ne olur?” dedi.

Politik olarak gündeme gelmek istemediğini söyleyen sanatçı, politik konulardan uzak durmaya çalıştığını dile getirdi.

Ekran Alıntısı

HALUK LEVENT: BU ÇOCUKLAR DAHA ÇOK GENÇ

Haluk Levent kampanya sürecinde kendisini arayan Aleyna Tilki, Edis ve diğer sanatçılar hakkında şunları söyledi:

Pop müziğin içerisinde olan bir kızımız bunu yaptı. Kimse yanlış anlamasın pop müziğe dayatılan normlardan ötürü enteresan geldi. Aleyna beni aradı "Abi, bir şey yapmam lazım. Kenarımda para var ya da sahne kıyafetlerimi satayım" dedi. Ben de "Hayır, paran kenarda kalsın. Sahne kıyafetlerin olur" dedim. Peşinden Edis aradı bu çocuklar daha çok genç. Ve ardından daha uç noktadaki Ahmet Güvenç aradı. Kıvırcık Ali'nin oğlu aradı ve bağlamasını bağışladı.

NİL KARAİBRAHİMGİL SANATÇILARA GİTARINI BAĞIŞLADI

Haluk Levent canlı yayında gitarı daha fazla para verene satmak için kampanya başlattı

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"Sevgili Nil Karaibrahimgil aradı. “Halukçum sahnede çaldığım gitarımı bağışlamak istiyorum. Fatura desteği yapılacak müzisyenlere desteğim olursa ne mutlu bana” dedi. Olmaz mı? Bal gibi olur! Evet dostlarım en yüksek fiyat veren kişiye bu gitar hediyemiz olacak!"

GİTAR CANLI YAYINDA 35 BİN TL'YE SATILDI

Haluk Levent gelen mesajı canlı yayında paylaşarak "Sevgili Erdem Tufan 35 bin TL verdi. "Haluk abicim gitar Nil’e yakışır ben konser biletimi isterim" dedi. Hay hay kardeşim" diyerek gitarı 35 bin TL'ye sattı.

HALUK LEVENT'İN ÖZEL HAYATI

Haluk Levent özel hayatıyla ilgili gelen soruya şu yanıtı verdi: Benim özel hayatım bunlar. Her an biriyle görüşüyorum. Bir yardıma muhtaç çocuğun annesinin telefonunu açmak zorundayım. Görüşmek zorundayım.

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Anahtar Kelimeler:
Buket Aydın Haluk Levent
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Politik konulardan uzak durmaya çalışması fena bir durum değil aslında. Ancak, ancak, yine de bunun da bir ölçüsü olmalı. Ne çok, ne az. Kararınca, tadınca.
Sanatta bu kadar dayanışma olduğunu düşünmezdim. Bilim insanları içinde özverili kimseler görmüşlüğüm oldu. İTÜ'den bazı profesörler oldu. Edebiyat da oldu. Ancak, özellikle musiki kısmında beklemezdim. Gerçek ise, ne ala. Yok, yapmacık ise değeri muamma.

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