Buket Aydın programında Haluk Levent’i konu etti

Buket Aydın’ın Haber Global’de ekrana gelen Koltuk programının bu haftaki konuşu ünlü sanatçı Haluk Levent oldu. Kurduğu AHBAP platformu ile Türkiye genelinde sayısız yardım kampanyası düzenleyen Haluk Levent, son olarak pandemi sürecinde işsiz kalan müzisyenlerle ilgili başlattığı yardım kampanyasıyla ilgili konuştu.

"MÜZİSYENLER YAPSA NE OLUR?"

Temmuz ayına kadar Ankara’ya gidip yetkililerle görüşmek istediğini söyleyen Haluk Levent, “İnsanlar sosyal mesafede bunca şey yapmasına rağmen, müzisyenler sosyal mesafeli bir şey yapsa ne olur?” dedi.

Politik olarak gündeme gelmek istemediğini söyleyen sanatçı, politik konulardan uzak durmaya çalıştığını dile getirdi.

HALUK LEVENT: BU ÇOCUKLAR DAHA ÇOK GENÇ

Haluk Levent kampanya sürecinde kendisini arayan Aleyna Tilki, Edis ve diğer sanatçılar hakkında şunları söyledi:

Pop müziğin içerisinde olan bir kızımız bunu yaptı. Kimse yanlış anlamasın pop müziğe dayatılan normlardan ötürü enteresan geldi. Aleyna beni aradı "Abi, bir şey yapmam lazım. Kenarımda para var ya da sahne kıyafetlerimi satayım" dedi. Ben de "Hayır, paran kenarda kalsın. Sahne kıyafetlerin olur" dedim. Peşinden Edis aradı bu çocuklar daha çok genç. Ve ardından daha uç noktadaki Ahmet Güvenç aradı. Kıvırcık Ali'nin oğlu aradı ve bağlamasını bağışladı.