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Buket Aydın ve Fatih Portakal arasında 'tanzim satış' polemiği

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HABER  | 15.02.2019 00:17 | Son Güncelleme

Kanal D'nin 'tanzim satış' üzerine yaptığı haberde vatandaşların görüşlerinin sansürlendiği iddia edilmişti. FOX TV'nin Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal, Kanal D'nin tartışma yaratan haberine "Habercilikte rezillik" diyerek tepki gösterdi. Kanal D Ana Haber sunucusu Buket Aydın’dan bu iddialara ve Fatih Portakal'a yanıt geldi. Buket Aydın, "Linç kampanyasına maruz kaldık" dedi.

Sebze ve meyve fiyatlarını düşürmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla kurulan tanzim satış noktaları, gündemdeki yerini korurken, Kanal D Haber konuyla ilgili yapılan bir haber tartışmalara sebep oldu. Kanal D'nin "Üretici tanzimden memnun" başlığıyla hazırladığı haberde, üreticilerin konuşmasının belli bir noktalarının kesildiği, üreticilerin yaptığı eleştirilere ise yer verilmediği öne sürüldü.

FATİH PORTAKAL: HABERCİLİKTE REZİLLİK

Kanal D haberin, "Üretici tanzimden memnun" başlığıyla verdiği haberi eleştiren Fatih Portakal, sosyal medya hesabından, "Habercilikte rezillik" ifadeleri kullandı. Sosyal medya kullanıcıları da bu paylaşım üzerine çok sayıda yorumda bulundu.

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BUKET AYDIN YANIT VERDİ: LİNÇ KAMPANYASINA MARUZ KALDIK

Kanal D Ana Haber sunucusu Buket Aydın hem haberlere hem de Fatih Portakal’a canlı yayında cevap verdi.

Buket Aydın'ın Kanal D Ana Haber'de yaptığı açıklama şöyle:

"Dün akşam Antalya'daki üreticilerin tanzim satışla ilgili düşüncelerini, burayı özellikle vurguluyorum, kendi ağızlarından çıkan kelimelerle bu ekrandan sizlere aktarmıştık. Ne olduysa bazı çevreler tarafından sosyal medyada bir linç kampanyası paylaşıldı. Bizi üreticinin açıklamalarını keserek yayınlamakla suçlamaya çalıştılar. Üstelik 'tarafsız' , 'dürüst' olduğunu iddia ederek herkese her konuda akıl vermeye kalkan ahkam kesen bazı meslektaşlarımız da o çevrelerin arasında yerini aldı. Sosyal medya hesaplarından bizi suçlamaya çalıştı. Ancak o meslektaşımız da kendi sunduğu bültende aynı Antalyalı üreticinin sözlerini yayınladı. Şimdi ortaya iki durum çıkıyor; ya sunduğu bültenin içeriğinden haberi yok ya da çamur at izi kalsın politikası uyguluyor ki ikisi de çok kötü.

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Şimdi birkaç söz de ben ekleyeyim. Bizim işimiz habercilik. Yaptığımız haberleri beğenirsiniz ya da beğenmezsiniz. şu saatlerde her kanalda başka bir haber bültenine de ulaşabilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihiniz ancak biz her zaman başka kanalların ne yaptığıyla değil, sadece kendi yaptıklarımızla ilgilendik. Çünkü vicdanın en rahat yastık olduğunu bilerek, her gün bu ekranlarda karşınıza çıkıyoruz. Sabahın ilk saatlerinden itibaren arkadaşlarımız, haber peşinde koşturuyor, içeride saatlerce konuşup her fikre saygı gösterip, daha iyisini sunmak için çaba sarf ediyoruz.

Dün akşam da aynısını yaptık ama hiç hak etmediğimiz şekilde bir linç kampanyasına maruz kaldık. Bütün arkadaşlarımızın emeğinin, alın terinin, bir tweet'le lekelenmesine göz yummamak adına cevap verme ihtiyacı hissettim. Aslında bu iftiralara, saldırılara da alışığız ancak bizi asıl üzen, her fırsatta, kutuplaşmadan uzak durulması gerektiğini savunan kişilerin, haberciliğin en önemli kurallarını hiçe sayarak, bu kampanyaya bilerek ya da bilmeyerek ortak olmasıdır. Ben yine kimseye hakaret etmeden, kamuoyunun takdirine bırakıyor ve size doğru haber verme kararlılığımızdan vazgeçmeyeceğimizi bir kez daha belirtmek istiyorum."

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