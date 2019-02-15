Buket Aydın ve Fatih Portakal arasında 'tanzim satış' polemiği

Sebze ve meyve fiyatlarını düşürmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla kurulan tanzim satış noktaları, gündemdeki yerini korurken, Kanal D Haber konuyla ilgili yapılan bir haber tartışmalara sebep oldu. Kanal D'nin "Üretici tanzimden memnun" başlığıyla hazırladığı haberde, üreticilerin konuşmasının belli bir noktalarının kesildiği, üreticilerin yaptığı eleştirilere ise yer verilmediği öne sürüldü.

FATİH PORTAKAL: HABERCİLİKTE REZİLLİK

Kanal D haberin, "Üretici tanzimden memnun" başlığıyla verdiği haberi eleştiren Fatih Portakal, sosyal medya hesabından, "Habercilikte rezillik" ifadeleri kullandı. Sosyal medya kullanıcıları da bu paylaşım üzerine çok sayıda yorumda bulundu.

BUKET AYDIN YANIT VERDİ: LİNÇ KAMPANYASINA MARUZ KALDIK

Kanal D Ana Haber sunucusu Buket Aydın hem haberlere hem de Fatih Portakal’a canlı yayında cevap verdi.

Buket Aydın'ın Kanal D Ana Haber'de yaptığı açıklama şöyle:

"Dün akşam Antalya'daki üreticilerin tanzim satışla ilgili düşüncelerini, burayı özellikle vurguluyorum, kendi ağızlarından çıkan kelimelerle bu ekrandan sizlere aktarmıştık. Ne olduysa bazı çevreler tarafından sosyal medyada bir linç kampanyası paylaşıldı. Bizi üreticinin açıklamalarını keserek yayınlamakla suçlamaya çalıştılar. Üstelik 'tarafsız' , 'dürüst' olduğunu iddia ederek herkese her konuda akıl vermeye kalkan ahkam kesen bazı meslektaşlarımız da o çevrelerin arasında yerini aldı. Sosyal medya hesaplarından bizi suçlamaya çalıştı. Ancak o meslektaşımız da kendi sunduğu bültende aynı Antalyalı üreticinin sözlerini yayınladı. Şimdi ortaya iki durum çıkıyor; ya sunduğu bültenin içeriğinden haberi yok ya da çamur at izi kalsın politikası uyguluyor ki ikisi de çok kötü.