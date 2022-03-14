Buket Dereoğlu kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Buket Dereoğlu'nun babası Ercan Yazgan kimdir?

Buket Dereoğlu, Alişan ile Hayata Gülümse programında Alişan'ın sorularını yanıtladı. Çarpıcı açıklamalarda bulunan ünlü oyuncu Buket Dereoğlu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bir döneme damga vuran fenomen dizi Bizimkiler'de sekreter Demet karakterini canlandıran Buket Dereoğlu programda babası Ercan Yazgan'ın ölümü ile ilgili de konuştu. Bu kapsamda Buket Dereoğlu kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Bizimkiler dizisinin sekreter Demet'i Buket Dereoğlu'nun babası Ercan Yazgan kimdir? soru ve konu başlıkları internette araştırılmaya başlandı. Buket Dereoğlu hayatı ve biyografisine ve babası Ercan Yazgan ile ilgili bilgilere haberimizde yer verdik...

BUKET DEREOĞLU KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Buket Dereoğlu ya da tam adıyla Selin Buket Dereoğlu, 30 Nisan 1970 tarihinde İstanbul'da doğdu. Aslen İzmirli olan Buket Dereoğlu'nun annesi İdil Yazgan, babası ise oyuncu Ercan Yazgan'dır. Buket Dereoğlu henüz üç yaşındayken annesi İdil Yazgan ile babası Ercan Yazgan boşandı.

Annesi ikinci evliliğini usta oyuncu Ercan Yazgan ile yaptı. Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuar Tiyatro oyunculuk bölümünden mezun oldu. İlk oyunculuk deneyimine annesinin tiyatrosu olan "İdil Abla Çocuk Tiyatrosu"nda başladı. Daha sonra Dormenler Tiyatrosu, Gülriz Sururi- Engin Cezzar Tiyatrosu, Ercan Yazgan- Bülent Kayabaş Tiyatrosu", TİM, "Tiyatro Portakal" gibi tiyatro gruplarında sahne aldı.

1989 yılında başlayan 13 yıl devam eden "Bizimkiler" dizisinde Erdal Özyağcılar, Ercan Yazgan, Aykut Oray, Savaş Dinçel, Zihni Göktay, Meral Çetinkaya gibi birbirinden usta oyuncularla birlikte rol aldı. 90'lı yıllarda Bizimkiler'in yanı sıra, Cümbüş Sokak, Sarı Gacı, ve Tatlı Kaçıklar dizilerinin kadrosunda yer aldı. 2012 yılında ise "Eve Düşen Yıldırım" dizisinde rol aldı.

Başından iki evlilik geçen Buket Dereoğlu, 1994 yılında oyuncu Volkan Severcan ile evlendi, bu beraberlik 2 yıl sürdü ve 1996 yılında son buldu. Buket Dereoğlu ikinci evliliğini ise 2004 yılında meslektaşı Özgür Özgülgün ile yaptı. İkinci evliliğinden Can adında bir oğlu var.

BİZİMKİLER DİZİSİNİN SEKRETER DEMET'İ BUKET DEREOĞLU HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Buket Deroğlu filmleri:

1990-2002 Bizimkiler - Sekreter Demet

1993 Cümbüş Sokak - Helga

1995 Çiçek Taksi - Elizabeth

1996 Ağustos Bönceklerini Unutma

1996-1997 Oğlum Adam Olacak - Aktris-Öğretmen

1996 Tatlı Kaçıklar - Aysu

Cümbüşiye - Helga

2000 Yarı Şaka Yarı Ciddi

Yasemince 2000

2001 Tuzu Kurular

2003 Ömerçip - Kötü Teyze Jale

2004 Cennet Mahallesi (Saliha 1-13)

Dayı

En İyi Arkadaşım - Sıfırcı

2006-2008 Arka Sokaklar - Selin 1. Sezon

2006 Avrupa Yakası

2007 Gemilerde Talim Var

2007 Californication (Camilla Luddington Seslendirmesi

2008 Görgüsüzler - Saliha

Pulsar - Nermin Bilgiç

2009 Çılgın Kanal - Deniz

Papatyam - Yasemin

2011 Artı 18

Müziklerin Efendisi

Sudan Sebepler - Sedef

2012 Eve Düşen Yıldırım - Pınar

Süpertürk - Alev

2014 Diğer Yarım - Çengel Aysel

Oflu Hoca'nın Şifresi - Modaretör

Yasak - Nazım Bey'in Komşusu Münevver Hanım

2015 Eve Dönüş - Av. Nalan Sayar

Likya Taşların İzinde

Sen Benimsin - Nevin Deniz

2016 Oflu Hoca'nın Şifresi 2 - Modaretör

2017 Chef

2018 İkizler Memo-Can - Madam/Matnazel

Oflu Hoca Trakya'da - Modaretör

2019 Enes Batur Gerçek Kahraman - Alev Veyder

2020 Hekimoğlu - Cihan'ın Menajeri Nihal

Afili Aşk - Ceyda'nın Annesi Feriha

İncir Ağacı - Gönül

BUKET DEREOĞLU'NUN BABASI ERCAN YAZGAN KİMDİR?

Ercan Yazgan'ın tam adı Necip Ercan Yazgan'dır. 4 Nisan 1946 yılında Sinopta dünyaya gelen Ercan Yazgan, tiyatro, sinema ve dizi oyunculuğu ve yönetmenlik yapmıştır.

Ercan Yazgan, Tuncay Özinel Tiyatrosu, AST gibi topluluklarda çalışan sanatçı, Perihan Abla dizisiyle tanındı. 1963'te sinemada yer aldı. Bizimkiler dizisindeki "Kapıcı Cafer" ve Kaygısızlar dizisindeki "Memnun Kaygısız" tiplemesiyle başarılı bir karakter oyunculuğu sergiledi. Oyuncunun, ikinci evliliğini yaptığı eşinden, Buket Dereoğlu adlı üvey kızı vardır. Buket Dereoğlu ile birlikte Bizimkiler dizisinde rol almışlardır. 1991 yılındaki Büyük Madenci Yürüyüşü'ne Cihat Tamer ve Nedim Doğan ile beraber destek vermişti.

Ercan Yazgan'ın aldığı ödüller :

1999 - 36.Antalya Film Şenliği, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu – Duruşma filmi ile

Ercan Yazgan'ın rol aldığı dizi ve filmler:

2015 - Bana Masal Anlatma (Sinema Filmi)

2011 - 2012 - İffet (Dizi)

2010 - Kardelen (Sinema Filmi)

2009 -2010 - Hanımın Çiftliği

2008 - Talih Kuşu (TV Dizisi)

2008 - Nekrüt (Sinema Filmi)

2008 - Adanalı (TV Dizisi)

2006 - Yalancı Yarim

2006 - Ahh İstanbul

2004 - Tatil Aşkları

2004 - Altın Kafes

2004 - Büyük Buluşma TV Dizisi 2003 - 2006 - Hayat Bilgisi

2002 - Sırlar Dünyası / Sır Kapısı

2002 - Aşk Meydan Savaşı

2000 - Balalayka (Sinema Filmi)

1999 - Duruşma (Sinema Filmi)

1996 - Sevda Kondu

1994 - Kaygısızlar

1994 1993 - Yazlıkçılar

1990 - Bir Milyara Bir Çocuk (aynı zamanda yapımcı)

1989 - 2002 - Bizimkiler

1986 - Kabadayı (Sinema Filmi)

1986 - Şaka Maka (Video)

1986 - Perihan Abla

1983 - Üç İstanbul

1982 - Arkadaşım (Sinema Filmi)

1979 - Dokunmayın Şabanıma (Sinema Filmi)

1978 - Ölüm Görevi (Sinema Filmi)

1977 - Sen Aşk Nedir Bilir Misin (Sinema Filmi)

1977 - Sarmaş Dolaş (Sinema Filmi)

1977 - Tatlı Kaçık (Sinema Filmi)

1975 - İzin (Sinema Filmi)

1971 - Hüdaverdi-Pırtık (Sinema Filmi)

1963 - Susuz Yaz(Sinema Filmi)

ERCAN YAZGAN NEDEN ÖLDÜ?

Bizimkiler dizisinin 'Kapıcı Cafer'i, Kaygısızlar dizisinin 'Memnun Kaygısız'ı ünlü oyuncu Ercan Yazgan 21 Şubat 2019'da gece saat 23.45 sularında hayatını Kaybetti.

