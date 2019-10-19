Mynet Trend

Bulanık fotoğraflar tarih olacak

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 19.10.2019 09:32 | Son Güncelleme

ABD’nin önemli teknoloji kurumlarından MIT hareket eden objeler nedeniyle bulanık çıkan fotoğrafları ve videoları netleştirecek bri algoritma geliştirdiklerini açıkladı.

Bulanık fotoğraflar tarih olacak

“Visual deprojection model” adını verdikleri algoritma online olarak hizmete girecek ve yüklenen fotoğrafları ve videoları netleştirmek mümkün olacak.

Söz konusu algoritma görüntüleri analiz ederek bulanıklığa neyin neden olduğunu tespit ederek görüntüdeki imgelerin sınırlarını yeniden çiziyor. Ardından da fotoğraflardaki bulanıklık lekelerini temizleyerek net bir görüntü oluşturuyor.

Kamera üreticilerinin bu algoritmayı kullanarak, bulanık görüntü problemini daha ilk anda çözmesi de yakındır. MIT’in üreticilerle anlaşma yapması ve yeni kameraların üretilmesi çok uzun zaman almayacaktır.

Diğer bri deyişle, bulanık görüntü çağı artık resmen sona ermiş bulunuyor. Öyle görünüyor ki bundan sonra bulanık görüntüleri artık sadece sanatsal çalışmalarda ve fotoğraf sergilerinde görebileceğiz.

Akıllı telefon fiyatları zamlanacak mı?

Burun estetiğinde büyük kolaylık! İşte yeni teknolojilerBurun estetiğinde büyük kolaylık! İşte yeni teknolojiler
Kaliforniya deprem için 30 saniye önceden hazırlanacakKaliforniya deprem için 30 saniye önceden hazırlanacak
12. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı gerçekleştirildi12. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı gerçekleştirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
abd Visual deprojection model

En Çok Okunan Trend Haberler

Angelina'nın pabucu dama! Dünyanın en güzel kadını o

Angelina'nın pabucu dama! Dünyanın en güzel kadını o

İrem Sak hayranları için ayna karşısında dans etti

İrem Sak hayranları için ayna karşısında dans etti

Kazaya sebep oldu ve kaçtı! Genç Emel'den acı haber

Kazaya sebep oldu ve kaçtı! Genç Emel'den acı haber

Tarihte bir ilk! Trump canlı yayınla bağlandı

Tarihte bir ilk! Trump canlı yayınla bağlandı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İşte gelecekten gelen notebook!

İşte gelecekten gelen notebook!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
16 inçlik MacBook Pro nasıl görünecek?

16 inçlik MacBook Pro nasıl görünecek?

The Outer Worlds için PC sistem gereksinimleri tablosu yayınlandı

The Outer Worlds için PC sistem gereksinimleri tablosu yayınlandı

Razer’dan iş odaklı dizüstü: Razer Blade 15 Studio Edition

Razer’dan iş odaklı dizüstü: Razer Blade 15 Studio Edition

Need for Speed oyununun sistem gereksinimleri belli oldu

Need for Speed oyununun sistem gereksinimleri belli oldu

Redmi Note 8 : Fiyatı ile fark yaratacak

Redmi Note 8: Fiyatı ile fark yaratacak

BBC VR içerik üretme çalışmalarına son veriyor

BBC VR içerik üretme çalışmalarına son veriyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.