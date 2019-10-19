Bulanık fotoğraflar tarih olacak

“Visual deprojection model” adını verdikleri algoritma online olarak hizmete girecek ve yüklenen fotoğrafları ve videoları netleştirmek mümkün olacak.

Söz konusu algoritma görüntüleri analiz ederek bulanıklığa neyin neden olduğunu tespit ederek görüntüdeki imgelerin sınırlarını yeniden çiziyor. Ardından da fotoğraflardaki bulanıklık lekelerini temizleyerek net bir görüntü oluşturuyor.

Kamera üreticilerinin bu algoritmayı kullanarak, bulanık görüntü problemini daha ilk anda çözmesi de yakındır. MIT’in üreticilerle anlaşma yapması ve yeni kameraların üretilmesi çok uzun zaman almayacaktır.

Diğer bri deyişle, bulanık görüntü çağı artık resmen sona ermiş bulunuyor. Öyle görünüyor ki bundan sonra bulanık görüntüleri artık sadece sanatsal çalışmalarda ve fotoğraf sergilerinde görebileceğiz.

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