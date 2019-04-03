Bulaşık makinesine limon kabuğu koyduğunuzda bakın neler oluyor

Pazar alışveriş listesinin demirbaşı haline gelen limonun birçok faydası olduğunu biliyoruz. Peki temizlik gibi çoğu kadının takıntılı olduğu bir konuda hayat kurtardığını biliyor musunuz? Eğer siz de bugüne kadar limonları sadece yemeklerde ya da salatalarda kullanıp, kabuğunu çöpe atıyorsanız çok büyük hata yapıyorsunuz.
Çünkü aynı beyaz sirke ve karbonatta olduğu gibi limon da ev temizliği konusunda birçok alanda kullanılıyor ama en ilginci bulaşık makinesindeki kullanım alanı.
Kimyasallardan uzak yüzde yüz doğal kullanılmış limon kabuklarını ya da herhangi bir limon dilimini bulaşık makinesine yerleştirin. Düşük pH değeri ve antibakteriyel özellikleri nedeniyle limon makine çalışırken, kendi suyunu bırakıyor ve bu da doğal temizlik ürünü gibi kullanılabiliyor. Sadece bulaşıklarınızın daha iyi yıkanmasını sağlamıyor ve aynı zamanda makineye atılanların daha güzel kokmasını sağlıyor.
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