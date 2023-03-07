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Bülbülyuvası nasıl yazılır, bülbülyuvası yazımı nasıl olmalıdır? Bülbülyuvası ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

24.02.2023 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe dil bilgisi kurallarına göre bazı kelimeler bitişik yazılırken bazıları ayrı yazılır. Dilimizde kaynaşmış ve yeni bir anlama gelen kalıplaşmış ifadeler vardır. Bunların bitişik mi yoksa ayrı mı yazılacağı karıştırılmaktadır. Bülbülyuvası kelimesi de bunlardan biridir. Kelimelerin var olan anlamlarından farklı bir anlama sahip olan bülbülyuvası kelimesinin yazımı nasıl olmalıdır?

Bülbülyuvası nasıl yazılır, bülbülyuvası yazımı nasıl olmalıdır? Bülbülyuvası ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Gün içinde doğru bir dil kullanmak çok önemlidir. Bu yalnızca konuşma dili için değil yazı dili için de geçerlidir. Zengin bir dil olan Türkçede ayrı ve bitişik yazılması gereken kelimeler sıkça karıştırılır. Bülbülyuvası kelimesi iki kelimenin bir araya gelmesiyle oluşmuş bir sözcük grubudur. Bu nedenle yazımı esnasında sıkça hata yapılmaktadır. Bülbülyuvası nasıl yazılır diye merak edenler TDK’den bu kelimenin doğru yazılışını öğrenebilir.

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Bülbülyuvası nasıl yazılır?

Bülbül ve yuva kelimelerinin birleşmesiyle oluşan bülbülyuvası sözcüğü bir tatlıya verilen addır. Dilimizde anlamca kaynaşmış olan tatlı ve yemek isimleri bitişik yazılır. Bülbülyuvası da bunlara örnektir. Anlamlı iki kelimenin bir araya gelmesiyle oluşmuştur ve farklı bir anlam oluşturur. Bu nedenle bülbülyuvası yazımı birleşik şekilde doğrudur. Ayrı kullanılırsa imla hatası olur. "Bülbülyuvası ayrı mı yazılır?" sorusunun cevabının hayır olmasının nedenini şu şekilde açıklayabiliriz: Bülbül kelimesinin sözlük anlamı bir kuş türüdür. Yuva kelimesi ise kuşların hazırladığı barınak anlamındadır. Normal şartlar altında bülbülyuvası kelimesinin bülbüllerin yuvası anlamında kullanılması beklense de bu birleşik kelimede bülbül ve yuva kelimeleri anlamını tamamen kaybederek farklı bir anlam kazanır. Bu doğrultuda da bülbülyuvası TDK kuralları gereğince ayrı yazılmalıdır.

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Bülbülyuvası bitişik mi yazılır?

TDK’de en çok araştırılan konulardan biri de bülbülyuvası ayrı mı yazılır sorusudur. İnsanların gün içinde kullanıldığı bu sözcük ayrı mı yoksa bitişik mi doğru yazılır merak edilmektedir. Bu kelime bülbülyuvası şeklinde birleşik olarak yazıldığında doğru kullanılmış olur. Eğer bülbül yuvası olarak ayrı yazılırsa anlam bozukluğuna yol açarak cümlenin yanlış anlaşılmasına neden olabilir.

Bülbülyuvası doğru yazılışı hakkında bilgi almak için TDK’ye bakmak yeterlidir. TDK kurallarına göre bu kelimenin doğru yazılışı bitişiktir. Eğer ayrı olarak yazılırsa bülbül yuvası farklı bir anlam ifade eder. Bu da cümle içinde başka bir anlam çıkmasına neden olur. Tatlı anlamında kullanılan bülbülyuvası için doğru yazım bitişiktir. Bu kelimenin kullanımı ile ilgili örnek cümleler şu şekildedir:

  • En sevdiğim tatlı bülbülyuvasıdır. (Doğru)
  • Bu bülbül yuvasına çok şerbet dökmüşler. (Yanlış)
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bülbül yuvası tdk

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